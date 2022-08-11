Турция начала выдачу крымским татарам долгосрочного вида на жительство
Миграционная служба МВД Турции с начала августа начала выдавать долгосрочный вид на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.
Согласно турецкому законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.
Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте "e-ikamet.goc.gov.tr".
Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.
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і для України НАЙБЕЗПЕЧНІШЕ мати Кримську область у своєму складі без всяких окупацій чи васалів. і все до НАЙБЕЗПЕЧНІШОГО варіанту йде.... також це найбезпечніший варіант для всіх сусідів України!
Проблему Крима ми маємо вирішувати виходячи перш за все саме із цього.
Киримли зараз повністю підтримують Україну.
А сам тюркський світ складається антропологічно із європеоідів та монголоідів