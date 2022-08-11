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Турция начала выдачу крымским татарам долгосрочного вида на жительство

туреччина

Миграционная служба МВД Турции с начала августа начала выдавать долгосрочный вид на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Согласно турецкому законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

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Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте "e-ikamet.goc.gov.tr".

Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.

Автор: 

разрешение (150) Турция (3498) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+6
Для киримли - можливо, що на краще. Але для України... Хіба що мати за сусіда новітнє Кримське ханство як васала Високої Порти (якщо та залишиться членом НАТО) все ж безпечніше, ніж оскаженілого "старшого брата".
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11.08.2022 21:52 Ответить
+4
если получат гражданство турецкое, то в Крыму кацапы 100 подумают прежде чем тронуть крымского татарина.
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11.08.2022 22:02 Ответить
+4
Крим - батьківщина киримли!

Проблему Крима ми маємо вирішувати виходячи перш за все саме із цього.

Киримли зараз повністю підтримують Україну.
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11.08.2022 22:29 Ответить
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потом получат гражданство, для Турции это не проблема, там двойное. Это хорошо для крымских татар.
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11.08.2022 21:45 Ответить
Для киримли - можливо, що на краще. Але для України... Хіба що мати за сусіда новітнє Кримське ханство як васала Високої Порти (якщо та залишиться членом НАТО) все ж безпечніше, ніж оскаженілого "старшого брата".
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11.08.2022 21:52 Ответить
я так понял, что крымчанам не обязательно там жить постоянно, как для других иноземцев. Это конечно хорошо для крымских татар. Эрдоган собирает своих и этим их спасает.
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11.08.2022 21:57 Ответить
Не кримчанам, а киримли
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11.08.2022 22:31 Ответить
отож, а то подумают что всех кто живут в Крыму
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11.08.2022 22:37 Ответить
можуть там ів залтшатись, Україні спокійніше на майбутнє
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16.08.2022 07:39 Ответить
если получат гражданство турецкое, то в Крыму кацапы 100 подумают прежде чем тронуть крымского татарина.
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11.08.2022 22:02 Ответить
Від довгострокового дозволу на проживання до громадянства "дістанція оґромного размєра". Але можлива наявність деяких таємних домовленостей щодо долі киримли в обмін на сприяння "російському партнеру" з оборудками з майном, яке нещодавно належало державі Україна та/або українським суб'єктам господарювання.
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11.08.2022 22:14 Ответить
кончай бредить кацап
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12.08.2022 04:00 Ответить
так, але не 'старшого брата', а 'молодшої сестри'. Київ навіть теоретично не може бути 'молодшим' в цих відносинах. Тому тут Київ - це старший брат, а Москва - молодша сестра.
і для України НАЙБЕЗПЕЧНІШЕ мати Кримську область у своєму складі без всяких окупацій чи васалів. і все до НАЙБЕЗПЕЧНІШОГО варіанту йде.... також це найбезпечніший варіант для всіх сусідів України!
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11.08.2022 22:22 Ответить
Крим - батьківщина киримли!

Проблему Крима ми маємо вирішувати виходячи перш за все саме із цього.

Киримли зараз повністю підтримують Україну.
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11.08.2022 22:29 Ответить
Маю товариша киримли в Криму, ото ж знаю про що пишу...
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11.08.2022 22:30 Ответить
никаких специальных автономий и преференций - все области и граждане Украины должны быть в одинаковых политических и экономических условиях
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12.08.2022 04:03 Ответить
зараз - а раньше что нет или потом? не - никаких больше автономий хватит уже - все небо в крови от сепаратизма
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12.08.2022 04:05 Ответить
ніт, Крим не їхня батьківщина, вони туди прийшли, можуть повернутись, туди звідки прийшли в Крим.
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16.08.2022 07:40 Ответить
Цю метаморфозу - перетворення "молодшої сестри" на "старшого брата" - досі не можуть пояснити навіть "британські вчені". Адже вона (метаморфоза) відбулася задовго до успішних операцій із зміни статі 😁. А щодо Кримської області - після подій, що відбулися, уявити таке я не можу. Хіба що РФ перестане гратися в "федеративність" і приведе назву окупованої теріторії у відповідність до російських стандартів.
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12.08.2022 00:02 Ответить
ты кацап передживаешь за кацапские стандарты? а не пошел бы ты нах
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12.08.2022 04:06 Ответить
оба на ..... пора китаезам всем ускоглазым всиясибирь аусвайсы нарисовать..
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11.08.2022 21:55 Ответить
Краще б вони допомогли киримли, повернутись в Український Крим.
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11.08.2022 22:16 Ответить
для чого їм туди повертатись? нехай собі забирають, потім ще одну проблему сепарську виростити? досить.
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16.08.2022 07:43 Ответить
давно пора было - хоть будет кому там русню понаехавшую *******.....
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11.08.2022 22:20 Ответить
там русни как тараканов. Раньше у них закон был, если покупаешь недвижимость, можешь получить гражданство. Богатая русня давно этим воспользовалась, а месяц назад некоторые районы в Турции были закрыты для русни. Там могут жить крымские татары.
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11.08.2022 22:30 Ответить
ну в криму не били, то в Туреччині точно не будуть, чебурек, шаверма, плов пакупай, кюшай.
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16.08.2022 07:44 Ответить
Тюркське коріння це сама загадкова у світі річ - поцікавтесь хто такі татари і звідки вони пішли. Ніхто не знає

А сам тюркський світ складається антропологічно із європеоідів та монголоідів
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11.08.2022 22:26 Ответить
Всього не дізнаєшся. Але ж мова - це одне, а походження - вже інше. А походять всі люди з Африки, звідки вийшли приблизно 50 тисяч років тому - невдовзі після виверження супервулкана Тоба. А до того були й пітекантропами. А ще раніше - хвостатими: вчені-антропологи констатують, що наші предки хвости згубили десь близько 20 (двадцяти) мільйонів років тому... Та що казати: навіть риби є серед наших предків! Не вірите? Тоді погляньте на свої ребра на флюограмі і ребра карася, якого засмажили. Хіба не схожі?...
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11.08.2022 22:46 Ответить
Айдер Муждабаєв говорить, що все ж Туреччина - це аж ніяк не мати для киримли. Вона має свій інтерес. От Московія хоче асимілювати українців і вже асимілювала багатьох, наприклад, масово кубанців, тож так і Туреччина. А киримли хочуть жити у Криму, маючи свою справжню національно-культурну автономію в Україні....
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11.08.2022 22:41 Ответить
Для асиміляції потрібно чинників набагато більше, ніж довгостроковий дозвіл на проживання. Асиміляція починається не раніше третього покоління, і може так ніколи і не завершитися...
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11.08.2022 23:45 Ответить
ніяких автономій тим більш в Криму, потім незалеєжність подавай, киримлиськи ізик і таке інше, нафіг. Крим з автономії, після війни, має стати Кримською областю, а краще поділити на дві, бо ті дві частини одну під Одеську область іншу під Херсонську.
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16.08.2022 07:47 Ответить
Хорошо и радостно. Только в Турции они теряют свою национальную идентичность. В Турции все граждане - турки. Даже курды - горные турки.
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11.08.2022 23:51 Ответить
Це як в Росії. Всє - "русскіє".
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12.08.2022 00:06 Ответить
Видимо, Турция делает попытку отжать Крым.....не очень приятная новость.
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12.08.2022 03:53 Ответить
хрен вам кацапы тупые а не Крым
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12.08.2022 04:07 Ответить
 
 