Турция начала выдачу крымским татарам долгосрочного вида на жительство

Миграционная служба МВД Турции с начала августа начала выдавать долгосрочный вид на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции.

Согласно турецкому законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении 8 лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.

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Желающие воспользоваться этим правом смогут обратиться в региональные управления миграции с необходимыми документами, предварительно записавшись на встречу на сайте "e-ikamet.goc.gov.tr".

Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.