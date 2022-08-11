Туреччина розпочала видачу кримським татарам довгострокових посвідок на проживання
Міграційна служба МВС Туреччини з початку серпня почала видавати довгострокові посвідки на проживання кримським татарам, визнавши за ними статус "співвітчизників з тюркським корінням".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на Anadolu,
Раніше під цей статус підпадали турки-ошук, уйгури, етнічні турки з Болгарії та Греції.
Згідно з турецьким законодавством, довгостроковий дозвіл на проживання в Туреччині можуть отримати лише іноземці, які перебувають у країні безперервно протягом 8 років. Відтепер від кримських татар не буде потрібно виконання цієї умови.
Охочі скористатися цим правом зможуть звернутися до регіональних управлінь міграції з необхідними документами, попередньо записавшись на зустріч на сайті "e-ikamet.goc.gov.tr".
Згідно з офіційними даними, лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання. При цьому довгостроковий дозвіл на проживання мають 75% іноземців з тюркським корінням, що проживають в Туреччині.
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і для України НАЙБЕЗПЕЧНІШЕ мати Кримську область у своєму складі без всяких окупацій чи васалів. і все до НАЙБЕЗПЕЧНІШОГО варіанту йде.... також це найбезпечніший варіант для всіх сусідів України!
Проблему Крима ми маємо вирішувати виходячи перш за все саме із цього.
Киримли зараз повністю підтримують Україну.
А сам тюркський світ складається антропологічно із європеоідів та монголоідів