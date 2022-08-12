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Ночью россияне ракетами обстреляли Харьков, раздалось 5 взрывов, - Терехов

вибух

В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова города Харьков Игорь Терехов.

"В 02:51 ракетные обстрелы Харькова. Предварительно пять взрывов, "прилеты" в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском", - говорится в сообщении.

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обстрел (27784) Харьков (7567) Терехов Игорь (258)


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Моє ріднесеньке місто тримайся!
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12.08.2022 06:40 Ответить
********. А бы пабамбить и отчитаться. Лупят абыкуда. Только спать не дают.
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12.08.2022 06:40 Ответить
вильоти ракет чудово видно, що заважає їх збивати?
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12.08.2022 07:05 Ответить
 
 