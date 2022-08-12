Ночью россияне ракетами обстреляли Харьков, раздалось 5 взрывов, - Терехов

В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова города Харьков Игорь Терехов.

"В 02:51 ракетные обстрелы Харькова. Предварительно пять взрывов, "прилеты" в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия сегодняшнего "прилета" во двор жилого дома в центре Харькова, - Терехов. ФОТОрепортаж