Ночью россияне ракетами обстреляли Харьков, раздалось 5 взрывов, - Терехов
В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова города Харьков Игорь Терехов.
"В 02:51 ракетные обстрелы Харькова. Предварительно пять взрывов, "прилеты" в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском", - говорится в сообщении.
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Белка со свистком
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Александр Глазков
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