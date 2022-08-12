Вночі росіяни ракетами обстріляли Харків, пролунало 5 вибухів, - Терехов
У ніч на 12 серпня росіяни вчергове обстріляли Харків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова міста Харків Ігор Терехов.
"О 02:51 ракетний обстріл Харкова. Попередньо п'ять вибухів, "прильоти" у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському", - йдеться в повідомленні.
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Белка со свистком
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Александр Глазков
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