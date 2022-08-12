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Вночі росіяни ракетами обстріляли Харків, пролунало 5 вибухів, - Терехов

вибух

У ніч на 12 серпня росіяни вчергове обстріляли Харків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова міста Харків Ігор Терехов.

"О 02:51 ракетний обстріл Харкова. Попередньо п'ять вибухів, "прильоти" у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки сьогоднішнього "прильоту" у двір житлового будинку в центрі Харкова, - Терехов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29105) Харків (5685) Терехов Ігор (314)


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12.08.2022 06:40 Відповісти
********. А бы пабамбить и отчитаться. Лупят абыкуда. Только спать не дают.
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12.08.2022 06:40 Відповісти
вильоти ракет чудово видно, що заважає їх збивати?
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12.08.2022 07:05 Відповісти
 
 