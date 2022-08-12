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Войска РФ обстреляли Марганец, - глава РВА Евтушенко

вибух,обстріл

Российские войска еще раз обстреляли город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Марганец (89) обстрел (27784) Днепропетровская область (4068)


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