Войска РФ обстреляли Марганец, - глава РВА Евтушенко

Российские войска еще раз обстреляли город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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