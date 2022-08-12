Войска РФ обстреляли Марганец, - глава РВА Евтушенко
Российские войска еще раз обстреляли город Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко в Telegram.
"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
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