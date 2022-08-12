Війська РФ обстріляли Марганець, - голова РВА Євтушенко
Російські війська вкотре обстріляли місто Марганець у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.
"Марганець. Знову. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
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