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Війська РФ обстріляли Марганець, - голова РВА Євтушенко

вибух,обстріл

Російські війська вкотре обстріляли місто Марганець у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

"Марганець. Знову. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Наслідки обстрілу рашистами м. Марганець на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Марганець (77) обстріл (29105) Дніпропетровська область (3848)


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