РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12281 посетитель онлайн
Новости
26 693 154

Жестокое нападение на теробороновца в Павлограде: суд выпустил на свободу еще двух сообщников криминального авторитета Петровского

нарік

Апелляционный суд Днепропетровской области отпустил на свободу еще двух подозреваемых, избивших офицера ВСУ среди бела дня на АЗС в Павлограде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gorsovet.com.ua и "Наше місто".

Это произошло через девять дней после того, как на свободу вышел еще один причастный к избиению военного криминальный авторитет из Павлограда Артур Матраницкий по прозвищу Мальоля. Его называют "смотрящим" Александра Петровского (Нарика), который в первые дни войны бежал за границу.

Он вышел на свободу 2 августа.

Задержание криминального авторитета было едва ли не самым обсуждаемым событием марта этого года. Мальоля и еще двое преступников, причастных к избиению на заправке "ОККО" руководителя ТРО, помешавшего им незаконно провезти через блокпост оружие и боеприпасы, были пойманы силовиками.

Также читайте: Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном

Красногвардейский районный суд Днепра утвердил соглашение о признании вины и назначил Малоле наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

26 марта в городе Павлограде Днепропетровской области сотрудниками СБУ жестко были задержаны три криминальных авторитета, которые терроризировали граждан и угрожали бойцам территориальной обороны города. Но, несмотря на громкие обвинения, все трое нападавших, избивших терробороновца Павлограда, вышли на свободу.

избиение (9817) Павлоград (153) военнослужащие (6180) Петровский Александр (31) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
Корумпована судова гілка влади ось і результат.
показать весь комментарий
12.08.2022 12:39 Ответить
+33
треба на волі їх і зажмурити
показать весь комментарий
12.08.2022 12:39 Ответить
+32
Як то ще "тероборонівця" не звинуватили.
А те що відпустили бандюків, то тут треба придивитися до судді який відпустив. Бо просто так не відпускають!
показать весь комментарий
12.08.2022 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так. але це робили зацікавлені в своїй країні італійці, своїми руцями під тиском суспільства. Так само і в нас. Американці не приїдуть розбудовувати Україну. Вони інвестують кошти і ставлять нам вимоги, та працюємо ми.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:43 Ответить
я не Любаня, а ви читати не вмієте. За нас роботу цю ніхто робити не буде, окрім нас самих. Наглядний приклад - Афгагістан, Мирославуня.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:39 Ответить
отак о зермаки рехвормують судочинство України ..
та какаяразніца.. да, зебіли?
показать весь комментарий
12.08.2022 13:22 Ответить
страной правит криминал а бубочки дерьмаки мальчики на подпевках
показать весь комментарий
12.08.2022 13:24 Ответить
Все з точністью до навпаки.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:33 Ответить
Всі ці ублюдки при владі-Єрмак, Татаров і Ко працюють на руйнацію держави зсередини. Відверта корупція і факти зливаються в західне суспільство для дискредитації. Все частіше чути в Америці про корупцію Коломойського, Зеленського,Єрмака і української влади на загал і подається це все виключно для дискредитації українського опору. Із цим треба щось робити негайно до наступних виборів в Америці! Зеленського, ці корупціонери зробили «священною коровою», котрого не на часі чіпати але це все смердить до небес!!!
показать весь комментарий
12.08.2022 13:29 Ответить
Чим кращий зєлєньський ? Облизуватимемо?
показать весь комментарий
12.08.2022 16:48 Ответить
Военного избили криминальные утырки во время войны и их отпустили представляю что дальше будет...Хотя чему удивляться - коллаборантов пачками отпускают под небольшой залог!Все катится в пропасть с 2019 года через избирателей-приколистов.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:33 Ответить
Так було ДО і ВСІ роки незалежності України.
Хоч недоторканність, розділяюча людей на тих, кому все можна і терпіл, ліквідована?
Всі, хто рветься до влади, обіцяють це зробити, але не робить ніхто.
показать весь комментарий
12.08.2022 18:24 Ответить
До 19го року усе було добре? Пан собаков з паном потрошенко добре по знущалися з країни, коли реформували поліцію.
показать весь комментарий
13.08.2022 12:50 Ответить
"Країна мрій" Зеленського, коли один дзвінок з ОПи і підозрюваних в протиправних діях
випускають, або роблять потерпілими.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:39 Ответить
Привели до влади ушльопка
показать весь комментарий
12.08.2022 16:49 Ответить
ОПГ Палатного(Вафля) и Кличка (Тормоз) накопили много оружия. Один из складов был в Отеле Хрещатик. Плотно общаются с кадыровцами и российской мафией, готовились сдать Киев.
показать весь комментарий
12.08.2022 13:42 Ответить
Я дивлюсь що активному народу потрібно брати зброю та вистрілювати цих авторітетів, суддів, продажних ментів, та колаборантів (і тих хто дав наказ розмінувати Чонгар)
показать весь комментарий
12.08.2022 13:47 Ответить
Самі незникнуть,й гадити неприпинять. Щури й життя несумісні
показать весь комментарий
12.08.2022 16:44 Ответить
Вибачте, але це ****** на заклики до повалення влади і президента включно.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:25 Ответить
татаров це все покриває
показать весь комментарий
12.08.2022 13:58 Ответить
бери вище
показать весь комментарий
12.08.2022 14:25 Ответить
А,хто створив татарових,єрмаків,й хто їх покриває ...?
показать весь комментарий
12.08.2022 16:45 Ответить
Цей випадок показує , що наша судова система повна *****. І якщо влада не може з цим нічого зробити, треба міняти владу. У конституційний засіб звичайно. На виборах.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:14 Ответить
Зеля не допустить вибори в нашій країні.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:56 Ответить
Поки йде війна, виборів не буде. Тому зешобла буде якомога довго затягувати бойові дії.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:03 Ответить
Ой, защитничек нашёлся порошенка, та у него на лбу написано - жидяра самая настоящая. Да по всему видать, ты тоже с его же племени.
показать весь комментарий
12.08.2022 19:14 Ответить
Так ми не виграем ніколи.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:15 Ответить
Неякісна робота 'суду' потребує корегування Суспільство повинно контролювати Усі процеси в країні!!! Інституції несправляються
показать весь комментарий
12.08.2022 14:15 Ответить
Тимчасово на місяць запровадити суд Лінча.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:38 Ответить
Які ще "авторитети"?! У цей час мають ходити і озиратися, ш
показать весь комментарий
12.08.2022 14:32 Ответить
Цей авторитет не ходив озираючись ні за Порошенка ні за Зеленського. А навіть отримував урядові нагороди.
показать весь комментарий
12.08.2022 14:36 Ответить
Чекайте, а зеботи тут розповідали, що Нарік - великий друг Пороха і тому його і його посіпак не чіпають. Так Петі при владі вже нема три роки, але посіпак Наріка все рівно випускають...
показать весь комментарий
12.08.2022 14:50 Ответить
Угоду про винання винуватості сторона обвинувачення (прокурор) укладала, де вже було прописане узгоджене з обвинуваченим покарання, яке суд лише затвердив, але у статті про це ні слова)
показать весь комментарий
12.08.2022 15:02 Ответить
Прикольно вы живете
показать весь комментарий
12.08.2022 15:06 Ответить
....таке.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:56 Ответить
Піф-паф тихенько...ніяк???
показать весь комментарий
12.08.2022 15:09 Ответить
ОПГ СН своих не бросает. Янелох им медальки повесит за оборону... туалета.
показать весь комментарий
12.08.2022 15:12 Ответить
Подонки в мантиях! Таких судей нужно на скамью подсудимых
показать весь комментарий
12.08.2022 15:58 Ответить
Судьи получают под сотню тысяч от государства и, судя по всему еще и от мафии.
И прекрасно себя чувствуют при таком позорном судилище.
Что делать с ублюдкам понимают все нормальные украинцы, а вот с судьей что делать?!
показать весь комментарий
12.08.2022 15:59 Ответить
(((((
показать весь комментарий
12.08.2022 16:14 Ответить
З тими судами гнилими нема ради. Та яка европа!? Нас з такою сранню, навіть в Африці не захочуть бачити. Розвівся гадюшник стріляти і різати нема кому цю нечисть! Чому у вікна аграріїв ракети залітають? а до суддів ні? на одна паскуда суддівська не постраждала від ракети. От чому так?
показать весь комментарий
12.08.2022 16:25 Ответить
Ось тому теробороні по законам воєнного часу треба валити цю гидоту і не буде проблем.
показать весь комментарий
12.08.2022 16:38 Ответить
Очевидно в Павлограді крім Територіальної оброни треба формувати ще й партизанський загін, бо без цього до ЄС з її верховенством права ми до тягнемо...
показать весь комментарий
12.08.2022 17:15 Ответить
судей нужно гнать нахер всех, вот просто вообще всех, это династии, выращенные при совке, то есть в основе их жизненного и судейского принципа лежит не закон, а подчинение власть имущим, причем бесприкословное, в основе лежит принцип ничтожества, вознесенного питерским переворотом из самых низов общества к его вершинам, и более того наделенным правом вершить чужие судьбы по праву владения револьвером, кожанной курткой, сапогами ,картуза со звездой и обращения "Товарищ". Этой твари вообще не нужно было никакое правосудие, более того, он сам раньше не раз попадал к нему в лапы за воровство и имел к нему лютую ненависть.... Он легко доставал револьвер из кобуры и сам вершил "правосудие" по своему хотению или банальному желанию ограбить. Чуть устаканились времена, люди обладавшие мозгами, пришли к тому , что мочить людей из револьверов направо и налево нельзя, нужна "какая-никакая" законность, ну то-есть если очень хочется застрелить кого-то или отобрать его собственность ,то можно, если ты конечно бывший обладатель сапог,кожанки и револьвера, но надо посредством "суда" придать этому делу вкус вид и запах "законности" нужен приговор"суда", который оправдает твое людоедство..... Вот тут и выходят на сцену прабабушки и прадедушки нынешних судей, да, я утверждаю, что система закрытая, и посторонний в нее попадает либо посредством родственных отношений, либо посредством взятки, благо алчность людей из системы никто не отменял, безусловно есть еще процентов 10 идеалистов ,которые хорошо учились в школе и юридическом вузе, которых система впускает, что бы иметь право сказать: ну вот смотрите же, вот вам человек , честный и не предвзятый (честность и непредвзятость это на момент входа туда молодого юриста, впоследствии и то и другое начинает стремиться к нулю) В основе своей система имеет холуёв власти, с которой у них негласный договор, судьи выполняют "телефонное право" взамен власть не трогает их за взятки, взятки еще раз взятки и как вишенка на тортике прочие мелкие прегрешения как то езда бухим за рулем, стрельба по людям, езда по ним на машине и т.д.и т.п. В последние годы, может 20 может 40, судейская кодла еще и поняла, что власть ослабла, и не может вывезти в их в пещанный карьер, и стрельнуть в затылок, потому начала хамить еще и самой власти, попробуй уволь меня, по судам затаскаю и выиграю, будешь своим сраным государством еще и содержать меня до смерти.... Пока к власти не придут люди , которым не нужен нечестный суд, потому как честному человеку не нужны их услуги, династии продолжатся, и все родственники судей из системы будут очень удачливыми бизнесменами, ни один из президентов этой страны пока не решился, потому что всем без искючения президентам украины нужны были судьи с лакейским вышколом "ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?" нынешний такой-же, очень надеюсь что будущий, хоть один, первый послевоенный, окажется человеком , которому не нужны услуги шельмоватого суда, и которому вообще не нужны лакеи..... И надеюсь у него найдется время, на слом системы судов, и постройки новой, ну хотя-бы американского типа. Повязка у фемиды на глазах должна закрывать и уши и нос, и все остальные отверстия, рот только оставить, для оглашения честного решения суда.....
показать весь комментарий
12.08.2022 17:17 Ответить
Нарики тут керують усім... за нариків наші хлопці житя віддають?
показать весь комментарий
12.08.2022 17:22 Ответить
Чому суддя і бандюги ходять щє живі,куди дивлятся соратніки по зброї.
показать весь комментарий
12.08.2022 20:07 Ответить
"за шо жеж мы боролись, за шо жеж мы страждали, за шо жеж проливали свою кров? Они жеж там пирують, они жеж там гуляють, а мы деж подавай им сыновьев..." Л.Утесов
показать весь комментарий
14.08.2022 01:26 Ответить
Бандиты, прокуроры и судьи - одна ОПГ.
Случай резонансный, чтобы его не заметить в ОП. А вот заметят ли?
показать весь комментарий
14.08.2022 21:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 