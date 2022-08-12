Жестокое нападение на теробороновца в Павлограде: суд выпустил на свободу еще двух сообщников криминального авторитета Петровского

Апелляционный суд Днепропетровской области отпустил на свободу еще двух подозреваемых, избивших офицера ВСУ среди бела дня на АЗС в Павлограде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gorsovet.com.ua и "Наше місто".

Это произошло через девять дней после того, как на свободу вышел еще один причастный к избиению военного криминальный авторитет из Павлограда Артур Матраницкий по прозвищу Мальоля. Его называют "смотрящим" Александра Петровского (Нарика), который в первые дни войны бежал за границу.

Он вышел на свободу 2 августа.

Задержание криминального авторитета было едва ли не самым обсуждаемым событием марта этого года. Мальоля и еще двое преступников, причастных к избиению на заправке "ОККО" руководителя ТРО, помешавшего им незаконно провезти через блокпост оружие и боеприпасы, были пойманы силовиками.

Также читайте: Мэр Днепра Филатов официально обратился в правоохранительные органы по поводу действия в городе организованной преступной группировки во главе с Петровским и Арутюняном

Красногвардейский районный суд Днепра утвердил соглашение о признании вины и назначил Малоле наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

26 марта в городе Павлограде Днепропетровской области сотрудниками СБУ жестко были задержаны три криминальных авторитета, которые терроризировали граждан и угрожали бойцам территориальной обороны города. Но, несмотря на громкие обвинения, все трое нападавших, избивших терробороновца Павлограда, вышли на свободу.