Жестокое нападение на теробороновца в Павлограде: суд выпустил на свободу еще двух сообщников криминального авторитета Петровского
Апелляционный суд Днепропетровской области отпустил на свободу еще двух подозреваемых, избивших офицера ВСУ среди бела дня на АЗС в Павлограде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gorsovet.com.ua и "Наше місто".
Это произошло через девять дней после того, как на свободу вышел еще один причастный к избиению военного криминальный авторитет из Павлограда Артур Матраницкий по прозвищу Мальоля. Его называют "смотрящим" Александра Петровского (Нарика), который в первые дни войны бежал за границу.
Он вышел на свободу 2 августа.
Задержание криминального авторитета было едва ли не самым обсуждаемым событием марта этого года. Мальоля и еще двое преступников, причастных к избиению на заправке "ОККО" руководителя ТРО, помешавшего им незаконно провезти через блокпост оружие и боеприпасы, были пойманы силовиками.
Красногвардейский районный суд Днепра утвердил соглашение о признании вины и назначил Малоле наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
26 марта в городе Павлограде Днепропетровской области сотрудниками СБУ жестко были задержаны три криминальных авторитета, которые терроризировали граждан и угрожали бойцам территориальной обороны города. Но, несмотря на громкие обвинения, все трое нападавших, избивших терробороновца Павлограда, вышли на свободу.
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та какаяразніца.. да, зебіли?
Хоч недоторканність, розділяюча людей на тих, кому все можна і терпіл, ліквідована?
Всі, хто рветься до влади, обіцяють це зробити, але не робить ніхто.
випускають, або роблять потерпілими.
И прекрасно себя чувствуют при таком позорном судилище.
Что делать с ублюдкам понимают все нормальные украинцы, а вот с судьей что делать?!
Случай резонансный, чтобы его не заметить в ОП. А вот заметят ли?