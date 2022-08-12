В Харькове задержан российский агент, корректировавший ракетные обстрелы облгосадминистрации, - СБУ

В Харькове задержан вражеский агент, по "наводке" которого оккупанты совершили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и 7 гражданским объектам.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе спецоперации контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове заранее внедренного ФСБ агента, разведывавшего позиции украинских войск на восточном фронте и передавшего оккупантам геолокации городской инфраструктуры.

Как сообщается, по его "наводке" россияне совершили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и еще семи гражданских объектах. Для передачи координат захватчикам задержанный использовал заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Разведданные передавал в виде текстовых файлов с подробным описанием объектов и информацией о пребывании в них людей.

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По данным следствия, мужчина ранее работал в правоохранительных органах, был завербован кадровым сотрудником ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году. После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа, в частности, по мерам конспирации, злоумышленник был переведен в "режим ожидания".

После начала полномасштабного вторжения России, на связь с вражеским агентом вышел его российский "куратор" и поставил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. В случае успешного выполнения указаний оккупантов, они обещали "вывести" его на территорию России и оформить гражданство страны-агрессора.

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Во время обыска по его месту жительства правоохранители изъяли противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами и радиостанции, компьютерную технику и средства связи с доказательствами тайной переписки с представителем спецслужб РФ.

Вражескому агенту на данный момент сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.