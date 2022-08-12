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Новости Война
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В Харькове задержан российский агент, корректировавший ракетные обстрелы облгосадминистрации, - СБУ

сбу

В Харькове задержан вражеский агент, по "наводке" которого оккупанты совершили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и 7 гражданским объектам.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе спецоперации контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове заранее внедренного ФСБ агента, разведывавшего позиции украинских войск на восточном фронте и передавшего оккупантам геолокации городской инфраструктуры.

Как сообщается, по его "наводке" россияне совершили ракетные удары по зданию облгосадминистрации и еще семи гражданских объектах. Для передачи координат захватчикам задержанный использовал заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Разведданные передавал в виде текстовых файлов с подробным описанием объектов и информацией о пребывании в них людей.

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По данным следствия, мужчина ранее работал в правоохранительных органах, был завербован кадровым сотрудником ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году. После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа, в частности, по мерам конспирации, злоумышленник был переведен в "режим ожидания".

После начала полномасштабного вторжения России, на связь с вражеским агентом вышел его российский "куратор" и поставил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности на востоке Украины. В случае успешного выполнения указаний оккупантов, они обещали "вывести" его на территорию России и оформить гражданство страны-агрессора.

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Во время обыска по его месту жительства правоохранители изъяли противопехотные мины, огнестрельное оружие с боеприпасами и радиостанции, компьютерную технику и средства связи с доказательствами тайной переписки с представителем спецслужб РФ.

Вражескому агенту на данный момент сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+5
На шибеницю гниду,бо інакше діла не буде.
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12.08.2022 13:30 Ответить
+3
Де багато обстрілів, там є наводчики.
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12.08.2022 13:25 Ответить
+2
НЕ корегувальник, масовий вбивця. Покарання має відповідати злочину, а не "під заставу".
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12.08.2022 14:08 Ответить
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Де багато обстрілів, там є наводчики.
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12.08.2022 13:25 Ответить
На шибеницю гниду,бо інакше діла не буде.
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12.08.2022 13:30 Ответить
10 раз одну і теж новину мусолять.
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12.08.2022 13:34 Ответить
рік умовно
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12.08.2022 13:37 Ответить
Чомусь всі навідники колишні мусора?
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12.08.2022 13:39 Ответить
його фамілія єрмак?
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12.08.2022 13:55 Ответить
НЕ корегувальник, масовий вбивця. Покарання має відповідати злочину, а не "під заставу".
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12.08.2022 14:08 Ответить
Гарно "упакований" ментяра.
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12.08.2022 14:15 Ответить
Як повідомляється, за його "наводкою" росіяни здійснили ракетні удари по будівлі обласної державної адміністрації та ще сімох цивільних об'єктах. Для передачі координат загарбникам, затриманий використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. - Всі ці дані є в Google Maps, або в Google Erth.
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12.08.2022 14:37 Ответить
По данным следствия, мужчина ранее работал в правоохранительных органах....
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12.08.2022 15:14 Ответить
А у нас половина предателей - это работники правооханительных органов. Там отбор этой породы быдла происходит еще с детства.
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12.08.2022 17:31 Ответить
 
 