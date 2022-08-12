В российских оккупационных войсках дефицит БМП-2, - Стратком ВСУ

Перед началом вторжения в Украину в составе российской армии насчитывалось до 3,5 тысячи БМП-2. Причем 1,5 тыс. из них находились на хранении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным военных, российские оккупационные войска страдают дефицитом БМП-2. Теперь дополнительную технику начали стягивать с Беларуси.

"Из Беларуси готовятся вывозить не менее 32 БМП-2 из 969-й базы резерва танков в Уречье (поселок городского типа в Беларуси) на 22 центральную базу резерва танков в город Буй, РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед началом вторжения в Украину в российской армии насчитывалось до 3,5 тыс. БМП-2. Причем 1,5 тыс из них находились на хранении. Военные, анализируя информацию о находящейся в строю боеспособной технике, констатируют, что она не соответствовала действительности.

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На сегодняшний день документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2. Общая озвученная численность превышает 1 тысячу уничтоженных боевых машин пехоты.