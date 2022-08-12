В российских оккупационных войсках дефицит БМП-2, - Стратком ВСУ
Перед началом вторжения в Украину в составе российской армии насчитывалось до 3,5 тысячи БМП-2. Причем 1,5 тыс. из них находились на хранении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
По данным военных, российские оккупационные войска страдают дефицитом БМП-2. Теперь дополнительную технику начали стягивать с Беларуси.
"Из Беларуси готовятся вывозить не менее 32 БМП-2 из 969-й базы резерва танков в Уречье (поселок городского типа в Беларуси) на 22 центральную базу резерва танков в город Буй, РФ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что перед началом вторжения в Украину в российской армии насчитывалось до 3,5 тыс. БМП-2. Причем 1,5 тыс из них находились на хранении. Военные, анализируя информацию о находящейся в строю боеспособной технике, констатируют, что она не соответствовала действительности.
На сегодняшний день документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2. Общая озвученная численность превышает 1 тысячу уничтоженных боевых машин пехоты.
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"Союзмультфильм" пыхтит !
- Сер,вы видите мост?
-Нет
- А он есть!
із умовно діючих половина не може виїхати із парків в.ч., а з тієї другої половини, що виїхала да доклигада до України, більшість попалили злі укропи.
ще є 1300 на "сберіганії", точніше, на погрєбєнії - щоб їх дістати з того світу, треба добре попихтєть рашиському ВПК
@Lastochka11111
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4 год
Ахххххахахахахахахааа
Тримайте ваше "заспокійливе", зєлєбоби - воно навіть не соромиться сказати всім вам в обличчя, що воно звіздєло, як дихало, а само в цей час відкладало цеглу в штани - поки ЗСУ працювали🤣🤣🤣
спокійно, в цей раз не Таврію рашистам, а ******* Київ ЗСУ !
перед хутіним у нього невдобно вийшло....
Відомо ж що на Київ вело наступ угруповання кацапні чисельністю 30 тис ,, то виходить Київ на початку війни , обороняли всього - 1.5 тис військ ЗСУ ?? Приблизно - пів бригади ??
Ну й маячня ..
дураков полная Россия
хоча зараз почали лякати 100 000 корейцями, які "приедут восстанавливать Бамбас, а потом возьмут в руки оружие" - міліон кітайских добровольцев, які прибігли коли війська ООН приперли Кіма і комуняк вже практично до кордону з Китаєм
у буйла ще є парадна колона Т-34, куплених у Таїланда задорого ....
https://twitter.com/i/status/1558073954870362114
https://twitter.com/i/status/1558119650306695173
Кричала одна сьогодні,обойдьомся бєз пєнсій,поголодаєм,нам нє впєрвой,но газа в Європу нє дадім!
Нібито хто їх питатиме.
а вони знайшли !