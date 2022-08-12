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Новости Агрессия России против Украины Война
13 014 77

В российских оккупационных войсках дефицит БМП-2, - Стратком ВСУ

бмп

Перед началом вторжения в Украину в составе российской армии насчитывалось до 3,5 тысячи БМП-2. Причем 1,5 тыс. из них находились на хранении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным военных, российские оккупационные войска страдают дефицитом БМП-2. Теперь дополнительную технику начали стягивать с Беларуси.

"Из Беларуси готовятся вывозить не менее 32 БМП-2 из 969-й базы резерва танков в Уречье (поселок городского типа в Беларуси) на 22 центральную базу резерва танков в город Буй, РФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед началом вторжения в Украину в российской армии насчитывалось до 3,5 тыс. БМП-2. Причем 1,5 тыс из них находились на хранении. Военные, анализируя информацию о находящейся в строю боеспособной технике, констатируют, что она не соответствовала действительности.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,2 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 849 танков и 4 108 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На сегодняшний день документально подтверждено уничтожение более 400 БМП-2. Общая озвученная численность превышает 1 тысячу уничтоженных боевых машин пехоты.

Автор: 

армия РФ (19665) дефицит (305) техника (1748) БМП (404)


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Топ комментарии
+20
Со мною всегда все ясно, бо я не русский. А вот ты сегодня снова зарегистрировалось, шоб снова рассказать про мощь своей любимой страны-помойки. Вспомнил как зовут фюрера русни, русский?
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12.08.2022 18:20 Ответить
+15
Lastochka 🇺🇦
@Lastochka11111
·
4 год
Ахххххахахахахахахааа

Тримайте ваше "заспокійливе", зєлєбоби - воно навіть не соромиться сказати всім вам в обличчя, що воно звіздєло, як дихало, а само в цей час відкладало цеглу в штани - поки ЗСУ працювали🤣🤣🤣
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12.08.2022 17:57 Ответить
+15
А они у них вообще были? Ну, "Срамату" , заглохшую на пААраде видели все,а вот остальное ....
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12.08.2022 18:05 Ответить
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сочуствуєм ім -- допалити до кінця
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12.08.2022 17:47 Ответить
а с бмп-3 все нормально хоть?
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12.08.2022 17:49 Ответить
А все эти игрушки у дикарей точно есть?
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12.08.2022 17:58 Ответить
А они у них вообще были? Ну, "Срамату" , заглохшую на пААраде видели все,а вот остальное ....
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12.08.2022 18:05 Ответить
Как оно на вкус, русское инфодерьмо, во-вошка?
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12.08.2022 18:12 Ответить
"Союзмультфильм" не спит !
"Союзмультфильм" пыхтит !
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12.08.2022 18:03 Ответить
На бумаге -есть)))
- Сер,вы видите мост?
-Нет
- А он есть!
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12.08.2022 18:13 Ответить
Салам Мурза курганец пока даже не в серии срамота сам понимаешь тут орлоф палили черных уеранг кинули не вернулси коалиции их 12 штук одну разделали еще под Тростянцом
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12.08.2022 18:55 Ответить
Ва-Алейкум Селям, пане Коллега. Угу, анало говнетные танчики русни в Украине не пляшут.
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12.08.2022 19:45 Ответить
их 2 было спалили срамота -не показывалась
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12.08.2022 19:50 Ответить
"Курганцы" наши уже уничтожали..... в небольшом количестве, но попадаются...
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12.08.2022 18:04 Ответить
Во-вошка, ты продолжаешь жрать русское инфодерьмо. Ну, расскажи нам про "вторую армию в Мире", которую ты до сих пор обожаешь.
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12.08.2022 18:11 Ответить
О твоих копрофильских пристрастиях, русский.
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12.08.2022 18:13 Ответить
Со мною всегда все ясно, бо я не русский. А вот ты сегодня снова зарегистрировалось, шоб снова рассказать про мощь своей любимой страны-помойки. Вспомнил как зовут фюрера русни, русский?
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12.08.2022 18:20 Ответить
что ты свиноцабака скажешь про Новофёдоровку...?
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12.08.2022 18:43 Ответить
"Анасгарела.."))
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12.08.2022 19:16 Ответить
Это типа автобусов КАВЗ? Помню там водитель своей рукой дверь входную открывал через кучу приспособ из труб и шарниров..
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12.08.2022 18:11 Ответить
"Не пускают"). Ну так для парадов нужны, иначе Т-62 да БМП-1 в виде "могущества" останутся.
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12.08.2022 18:57 Ответить
куда они могли деться...
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12.08.2022 17:52 Ответить
якщо Ви служили в Кизил-Орді, то давайте рахувати:
із умовно діючих половина не може виїхати із парків в.ч., а з тієї другої половини, що виїхала да доклигада до України, більшість попалили злі укропи.
ще є 1300 на "сберіганії", точніше, на погрєбєнії - щоб їх дістати з того світу, треба добре попихтєть рашиському ВПК
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12.08.2022 18:08 Ответить
дефіцит мізків у них
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12.08.2022 17:54 Ответить
Всі оці БМП, алюмінієві БМД й інша муйня - архаїчний непотріб у ******** війні
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12.08.2022 17:57 Ответить
ну ,нескажи,нам їх якраз дуже невистачає і проти 2😉 армії світу цей непотріб навіть дуже ефективний
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12.08.2022 20:26 Ответить
Lastochka 🇺🇦
@Lastochka11111
·
4 год
Ахххххахахахахахахааа

Тримайте ваше "заспокійливе", зєлєбоби - воно навіть не соромиться сказати всім вам в обличчя, що воно звіздєло, як дихало, а само в цей час відкладало цеглу в штани - поки ЗСУ працювали🤣🤣🤣
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12.08.2022 17:57 Ответить
Картина "Два балабола"....
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12.08.2022 18:05 Ответить
Арістовіч знову ******* !

спокійно, в цей раз не Таврію рашистам, а ******* Київ ЗСУ !

перед хутіним у нього невдобно вийшло....
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12.08.2022 18:36 Ответить
По його словам - співвідношення сил було 1 до 20 . !? ... Що воно меле .. ?
Відомо ж що на Київ вело наступ угруповання кацапні чисельністю 30 тис ,, то виходить Київ на початку війни , обороняли всього - 1.5 тис військ ЗСУ ?? Приблизно - пів бригади ??
Ну й маячня ..
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12.08.2022 20:29 Ответить
Ну всё. С такой динамикой о нападении с Беларуси путэн с лукой могут забыть)) Разве что картохой через границу нас забрасывать будут.
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12.08.2022 17:57 Ответить
Динаміка вкрай ******,свинособаки готуються взірвати аес,якщо вони це зроблять то слідуючий крок буде ядерна зброя
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12.08.2022 20:29 Ответить
ви гадаєте, взірвалка у них відросла?
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12.08.2022 21:07 Ответить
Накуя картинка сожженного бмД?
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12.08.2022 17:58 Ответить
скажи спасібо що модєр і тут не написав "сотні міліонів долярів"
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12.08.2022 18:37 Ответить
Коли вже буде дефіцит ваньок?
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12.08.2022 17:59 Ответить
нікогда!
дураков полная Россия

хоча зараз почали лякати 100 000 корейцями, які "приедут восстанавливать Бамбас, а потом возьмут в руки оружие" - міліон кітайских добровольцев, які прибігли коли війська ООН приперли Кіма і комуняк вже практично до кордону з Китаєм
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12.08.2022 18:41 Ответить
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12.08.2022 18:58 Ответить
Вот это дело. Слава японско-украинской ТРО!).
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12.08.2022 19:07 Ответить
Японці насправді готувались,але готувались до рейду на Курили,Путін звідти війська перекинув до України,зараз буде знову волочити на Курили,якщо встигне.
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12.08.2022 19:49 Ответить
Там китайці влізли і війна затягнулась, бо Макартур перейшов 38 паралель про яку раніше було з ними узгоджено,хоч генерала і відсторонили,але десь 40тис.американців загинуло і не численно китайців з корейцями.
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12.08.2022 19:25 Ответить
пів року вже розказують то кінчається та закінчується..але ні кінця ні краю не видно..війна продовжується
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12.08.2022 18:04 Ответить
а ти що думав?

у буйла ще є парадна колона Т-34, куплених у Таїланда задорого ....
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12.08.2022 18:43 Ответить
У Лаосі Купили батальйон Т-34-85
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12.08.2022 18:57 Ответить
звиняйте, дійсно не в Таіланді, а в колишньому комуняцкому Лаосі
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12.08.2022 21:35 Ответить
Зато профицит мяса
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12.08.2022 18:06 Ответить
В Макеевке день клонится к вечеру:
https://twitter.com/i/status/1558073954870362114
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12.08.2022 18:13 Ответить
Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает
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12.08.2022 18:16 Ответить
Smert rjuzzkim okupantam
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12.08.2022 19:14 Ответить
в Горловке тоже день клонится к вечеру:
https://twitter.com/i/status/1558119650306695173
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12.08.2022 19:32 Ответить
ЗСУ знову пиво підпалили ?
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12.08.2022 21:37 Ответить
Достаточно одной таблэтки )))
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12.08.2022 18:25 Ответить
красіво, але з нєржавєки було б взагалі "блєстяще" !
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12.08.2022 18:44 Ответить
модель "не боюся сявочки", бо від калаша вже не спасе
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12.08.2022 18:50 Ответить
На кастет розраховано...))
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12.08.2022 19:23 Ответить
ні, на шелбан від тероборонівця
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12.08.2022 21:38 Ответить
https://nikvesti.com/news/politics/56311
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12.08.2022 20:50 Ответить
Дефіцит сірої речовини у їх.
Кричала одна сьогодні,обойдьомся бєз пєнсій,поголодаєм,нам нє впєрвой,но газа в Європу нє дадім!
Нібито хто їх питатиме.
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12.08.2022 18:28 Ответить
В середньостатистичного русского об'єм мозку на 20% менший ніж середньопланетарний,так що невистачає,вони якраз десь на рівні мавпи
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12.08.2022 20:34 Ответить
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12.08.2022 18:28 Ответить
ему опять в рот коты насрали ?

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12.08.2022 18:48 Ответить
Йому мозок ще в минулому столітті вкрали...
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12.08.2022 19:31 Ответить
Не рот, а жомовая яма.
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12.08.2022 19:48 Ответить
Певно, все багато простіше: просто в той момент забули погодувати болєзного. Бо коли воно жере, то зайняте лише тим процесом. А коли нажерлося або, іще гірше, голодне, то може генерувати головою якісь інші звуки.
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12.08.2022 19:58 Ответить
А что если это не дефицит, а прямое участи белорусской губернии в войне? Под прикрытием передачи техники перебрасывается белорусские манкурты. Получается,, и хло довольно, и против белорусской губернии санкции послабже, благодаря чему есть небольшая лазейка на Запад.
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12.08.2022 18:37 Ответить
Я так понял, что БМП-2 отправили на Буй?
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12.08.2022 19:54 Ответить
Можно сделать вывод, что еще остался некоторый запас бурят, но их некуда садить для утилизации в жесте доброй воли ... задачка для начальной школы - хватит ли техники из беларуских запасов для окончательной утилизации российских бурят ?
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12.08.2022 21:14 Ответить
Прийшла пора тачанки з консервації знімати якщо коней не поз'їдали.
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12.08.2022 21:14 Ответить
прапора з тачанок антифриз позливали і акумулятори зняли
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12.08.2022 21:41 Ответить
шо, цього начиння там не було?
а вони знайшли !
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12.08.2022 21:58 Ответить
Скорше лавров овес поїв та коні поздихали.
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12.08.2022 23:23 Ответить
 
 