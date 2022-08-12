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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У російських окупаційних військах дефіцит БМП-2, - Стратком ЗСУ

бмп

Перед початком вторгнення в Україну в складі російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2. Причому 1,5 тис з них перебували на зберіганні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними військових, наразі російські окупаційні війська страждають на дефіцит БМП-2. Натепер додаткову техніку почали стягувати з Білорусі.

"Так, з Білорусі готується вивіз не менше 32 БМП-2 з 969-ї бази резерву танків в Уріччі (РБ) на 22 цбрт у м. Буй (РФ)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перед початком вторгнення в Україну у російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2, де 1,5 тисячі з них перебували на зберіганні. Військові, аналізуючи інформацію щодо боєздатної техніки, яка перебуває в строю, констатують, що вона не відповідала дійсності.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 43,2 тис. осіб, 233 літаки, 193 гелікоптери, 1 849 танків та 4 108 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На сьогодні документально підтверджено знищення понад 400 БМП-2. Загальна озвучена чисельність перевищує 1 тисячу знищенних бойових машин піхоти.

Автор: 

армія рф (17821) дефіцит (570) техніка (1855) БМП (414)


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Топ коментарі
+20
Со мною всегда все ясно, бо я не русский. А вот ты сегодня снова зарегистрировалось, шоб снова рассказать про мощь своей любимой страны-помойки. Вспомнил как зовут фюрера русни, русский?
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12.08.2022 18:20 Відповісти
+15
Lastochka 🇺🇦
@Lastochka11111
·
4 год
Ахххххахахахахахахааа

Тримайте ваше "заспокійливе", зєлєбоби - воно навіть не соромиться сказати всім вам в обличчя, що воно звіздєло, як дихало, а само в цей час відкладало цеглу в штани - поки ЗСУ працювали🤣🤣🤣
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12.08.2022 17:57 Відповісти
+15
А они у них вообще были? Ну, "Срамату" , заглохшую на пААраде видели все,а вот остальное ....
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12.08.2022 18:05 Відповісти
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сочуствуєм ім -- допалити до кінця
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12.08.2022 17:47 Відповісти
а с бмп-3 все нормально хоть?
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12.08.2022 17:49 Відповісти
А все эти игрушки у дикарей точно есть?
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12.08.2022 17:58 Відповісти
А они у них вообще были? Ну, "Срамату" , заглохшую на пААраде видели все,а вот остальное ....
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12.08.2022 18:05 Відповісти
Как оно на вкус, русское инфодерьмо, во-вошка?
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12.08.2022 18:12 Відповісти
"Союзмультфильм" не спит !
"Союзмультфильм" пыхтит !
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12.08.2022 18:03 Відповісти
На бумаге -есть)))
- Сер,вы видите мост?
-Нет
- А он есть!
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12.08.2022 18:13 Відповісти
Салам Мурза курганец пока даже не в серии срамота сам понимаешь тут орлоф палили черных уеранг кинули не вернулси коалиции их 12 штук одну разделали еще под Тростянцом
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12.08.2022 18:55 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, пане Коллега. Угу, анало говнетные танчики русни в Украине не пляшут.
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12.08.2022 19:45 Відповісти
их 2 было спалили срамота -не показывалась
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12.08.2022 19:50 Відповісти
"Курганцы" наши уже уничтожали..... в небольшом количестве, но попадаются...
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12.08.2022 18:04 Відповісти
Во-вошка, ты продолжаешь жрать русское инфодерьмо. Ну, расскажи нам про "вторую армию в Мире", которую ты до сих пор обожаешь.
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12.08.2022 18:11 Відповісти
О твоих копрофильских пристрастиях, русский.
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12.08.2022 18:13 Відповісти
Со мною всегда все ясно, бо я не русский. А вот ты сегодня снова зарегистрировалось, шоб снова рассказать про мощь своей любимой страны-помойки. Вспомнил как зовут фюрера русни, русский?
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12.08.2022 18:20 Відповісти
что ты свиноцабака скажешь про Новофёдоровку...?
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12.08.2022 18:43 Відповісти
"Анасгарела.."))
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12.08.2022 19:16 Відповісти
Это типа автобусов КАВЗ? Помню там водитель своей рукой дверь входную открывал через кучу приспособ из труб и шарниров..
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12.08.2022 18:11 Відповісти
"Не пускают"). Ну так для парадов нужны, иначе Т-62 да БМП-1 в виде "могущества" останутся.
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12.08.2022 18:57 Відповісти
куда они могли деться...
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12.08.2022 17:52 Відповісти
якщо Ви служили в Кизил-Орді, то давайте рахувати:
із умовно діючих половина не може виїхати із парків в.ч., а з тієї другої половини, що виїхала да доклигада до України, більшість попалили злі укропи.
ще є 1300 на "сберіганії", точніше, на погрєбєнії - щоб їх дістати з того світу, треба добре попихтєть рашиському ВПК
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12.08.2022 18:08 Відповісти
дефіцит мізків у них
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12.08.2022 17:54 Відповісти
Всі оці БМП, алюмінієві БМД й інша муйня - архаїчний непотріб у ******** війні
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12.08.2022 17:57 Відповісти
ну ,нескажи,нам їх якраз дуже невистачає і проти 2😉 армії світу цей непотріб навіть дуже ефективний
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12.08.2022 20:26 Відповісти
Lastochka 🇺🇦
@Lastochka11111
·
4 год
Ахххххахахахахахахааа

Тримайте ваше "заспокійливе", зєлєбоби - воно навіть не соромиться сказати всім вам в обличчя, що воно звіздєло, як дихало, а само в цей час відкладало цеглу в штани - поки ЗСУ працювали🤣🤣🤣
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12.08.2022 17:57 Відповісти
Картина "Два балабола"....
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12.08.2022 18:05 Відповісти
Арістовіч знову ******* !

спокійно, в цей раз не Таврію рашистам, а ******* Київ ЗСУ !

перед хутіним у нього невдобно вийшло....
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12.08.2022 18:36 Відповісти
По його словам - співвідношення сил було 1 до 20 . !? ... Що воно меле .. ?
Відомо ж що на Київ вело наступ угруповання кацапні чисельністю 30 тис ,, то виходить Київ на початку війни , обороняли всього - 1.5 тис військ ЗСУ ?? Приблизно - пів бригади ??
Ну й маячня ..
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12.08.2022 20:29 Відповісти
Ну всё. С такой динамикой о нападении с Беларуси путэн с лукой могут забыть)) Разве что картохой через границу нас забрасывать будут.
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12.08.2022 17:57 Відповісти
Динаміка вкрай ******,свинособаки готуються взірвати аес,якщо вони це зроблять то слідуючий крок буде ядерна зброя
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12.08.2022 20:29 Відповісти
ви гадаєте, взірвалка у них відросла?
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12.08.2022 21:07 Відповісти
Накуя картинка сожженного бмД?
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12.08.2022 17:58 Відповісти
скажи спасібо що модєр і тут не написав "сотні міліонів долярів"
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12.08.2022 18:37 Відповісти
Коли вже буде дефіцит ваньок?
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12.08.2022 17:59 Відповісти
нікогда!
дураков полная Россия

хоча зараз почали лякати 100 000 корейцями, які "приедут восстанавливать Бамбас, а потом возьмут в руки оружие" - міліон кітайских добровольцев, які прибігли коли війська ООН приперли Кіма і комуняк вже практично до кордону з Китаєм
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12.08.2022 18:41 Відповісти
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12.08.2022 18:58 Відповісти
Вот это дело. Слава японско-украинской ТРО!).
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12.08.2022 19:07 Відповісти
Японці насправді готувались,але готувались до рейду на Курили,Путін звідти війська перекинув до України,зараз буде знову волочити на Курили,якщо встигне.
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12.08.2022 19:49 Відповісти
Там китайці влізли і війна затягнулась, бо Макартур перейшов 38 паралель про яку раніше було з ними узгоджено,хоч генерала і відсторонили,але десь 40тис.американців загинуло і не численно китайців з корейцями.
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12.08.2022 19:25 Відповісти
пів року вже розказують то кінчається та закінчується..але ні кінця ні краю не видно..війна продовжується
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12.08.2022 18:04 Відповісти
а ти що думав?

у буйла ще є парадна колона Т-34, куплених у Таїланда задорого ....
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12.08.2022 18:43 Відповісти
У Лаосі Купили батальйон Т-34-85
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12.08.2022 18:57 Відповісти
звиняйте, дійсно не в Таіланді, а в колишньому комуняцкому Лаосі
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12.08.2022 21:35 Відповісти
Зато профицит мяса
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12.08.2022 18:06 Відповісти
В Макеевке день клонится к вечеру:
https://twitter.com/i/status/1558073954870362114
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12.08.2022 18:13 Відповісти
Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает
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12.08.2022 18:16 Відповісти
Smert rjuzzkim okupantam
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12.08.2022 19:14 Відповісти
в Горловке тоже день клонится к вечеру:
https://twitter.com/i/status/1558119650306695173
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12.08.2022 19:32 Відповісти
ЗСУ знову пиво підпалили ?
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12.08.2022 21:37 Відповісти
Достаточно одной таблэтки )))
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12.08.2022 18:25 Відповісти
красіво, але з нєржавєки було б взагалі "блєстяще" !
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12.08.2022 18:44 Відповісти
модель "не боюся сявочки", бо від калаша вже не спасе
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12.08.2022 18:50 Відповісти
На кастет розраховано...))
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12.08.2022 19:23 Відповісти
ні, на шелбан від тероборонівця
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12.08.2022 21:38 Відповісти
https://nikvesti.com/news/politics/56311
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12.08.2022 20:50 Відповісти
Дефіцит сірої речовини у їх.
Кричала одна сьогодні,обойдьомся бєз пєнсій,поголодаєм,нам нє впєрвой,но газа в Європу нє дадім!
Нібито хто їх питатиме.
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12.08.2022 18:28 Відповісти
В середньостатистичного русского об'єм мозку на 20% менший ніж середньопланетарний,так що невистачає,вони якраз десь на рівні мавпи
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12.08.2022 20:34 Відповісти
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12.08.2022 18:28 Відповісти
ему опять в рот коты насрали ?

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12.08.2022 18:48 Відповісти
Йому мозок ще в минулому столітті вкрали...
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12.08.2022 19:31 Відповісти
Не рот, а жомовая яма.
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12.08.2022 19:48 Відповісти
Певно, все багато простіше: просто в той момент забули погодувати болєзного. Бо коли воно жере, то зайняте лише тим процесом. А коли нажерлося або, іще гірше, голодне, то може генерувати головою якісь інші звуки.
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12.08.2022 19:58 Відповісти
А что если это не дефицит, а прямое участи белорусской губернии в войне? Под прикрытием передачи техники перебрасывается белорусские манкурты. Получается,, и хло довольно, и против белорусской губернии санкции послабже, благодаря чему есть небольшая лазейка на Запад.
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12.08.2022 18:37 Відповісти
Я так понял, что БМП-2 отправили на Буй?
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12.08.2022 19:54 Відповісти
Можно сделать вывод, что еще остался некоторый запас бурят, но их некуда садить для утилизации в жесте доброй воли ... задачка для начальной школы - хватит ли техники из беларуских запасов для окончательной утилизации российских бурят ?
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12.08.2022 21:14 Відповісти
Прийшла пора тачанки з консервації знімати якщо коней не поз'їдали.
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12.08.2022 21:14 Відповісти
прапора з тачанок антифриз позливали і акумулятори зняли
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12.08.2022 21:41 Відповісти
шо, цього начиння там не було?
а вони знайшли !
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12.08.2022 21:58 Відповісти
Скорше лавров овес поїв та коні поздихали.
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12.08.2022 23:23 Відповісти
 
 