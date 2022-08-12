У російських окупаційних військах дефіцит БМП-2, - Стратком ЗСУ
Перед початком вторгнення в Україну в складі російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2. Причому 1,5 тис з них перебували на зберіганні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
За даними військових, наразі російські окупаційні війська страждають на дефіцит БМП-2. Натепер додаткову техніку почали стягувати з Білорусі.
"Так, з Білорусі готується вивіз не менше 32 БМП-2 з 969-ї бази резерву танків в Уріччі (РБ) на 22 цбрт у м. Буй (РФ)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що перед початком вторгнення в Україну у російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2, де 1,5 тисячі з них перебували на зберіганні. Військові, аналізуючи інформацію щодо боєздатної техніки, яка перебуває в строю, констатують, що вона не відповідала дійсності.
На сьогодні документально підтверджено знищення понад 400 БМП-2. Загальна озвучена чисельність перевищує 1 тисячу знищенних бойових машин піхоти.
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"Союзмультфильм" пыхтит !
- Сер,вы видите мост?
-Нет
- А он есть!
із умовно діючих половина не може виїхати із парків в.ч., а з тієї другої половини, що виїхала да доклигада до України, більшість попалили злі укропи.
ще є 1300 на "сберіганії", точніше, на погрєбєнії - щоб їх дістати з того світу, треба добре попихтєть рашиському ВПК
@Lastochka11111
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4 год
Ахххххахахахахахахааа
Тримайте ваше "заспокійливе", зєлєбоби - воно навіть не соромиться сказати всім вам в обличчя, що воно звіздєло, як дихало, а само в цей час відкладало цеглу в штани - поки ЗСУ працювали🤣🤣🤣
спокійно, в цей раз не Таврію рашистам, а ******* Київ ЗСУ !
перед хутіним у нього невдобно вийшло....
Відомо ж що на Київ вело наступ угруповання кацапні чисельністю 30 тис ,, то виходить Київ на початку війни , обороняли всього - 1.5 тис військ ЗСУ ?? Приблизно - пів бригади ??
Ну й маячня ..
дураков полная Россия
хоча зараз почали лякати 100 000 корейцями, які "приедут восстанавливать Бамбас, а потом возьмут в руки оружие" - міліон кітайских добровольцев, які прибігли коли війська ООН приперли Кіма і комуняк вже практично до кордону з Китаєм
у буйла ще є парадна колона Т-34, куплених у Таїланда задорого ....
https://twitter.com/i/status/1558073954870362114
https://twitter.com/i/status/1558119650306695173
Кричала одна сьогодні,обойдьомся бєз пєнсій,поголодаєм,нам нє впєрвой,но газа в Європу нє дадім!
Нібито хто їх питатиме.
а вони знайшли !