У російських окупаційних військах дефіцит БМП-2, - Стратком ЗСУ

Перед початком вторгнення в Україну в складі російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2. Причому 1,5 тис з них перебували на зберіганні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними військових, наразі російські окупаційні війська страждають на дефіцит БМП-2. Натепер додаткову техніку почали стягувати з Білорусі.

"Так, з Білорусі готується вивіз не менше 32 БМП-2 з 969-ї бази резерву танків в Уріччі (РБ) на 22 цбрт у м. Буй (РФ)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перед початком вторгнення в Україну у російської армії нараховувалось до 3,5 тисяч БМП-2, де 1,5 тисячі з них перебували на зберіганні. Військові, аналізуючи інформацію щодо боєздатної техніки, яка перебуває в строю, констатують, що вона не відповідала дійсності.

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На сьогодні документально підтверджено знищення понад 400 БМП-2. Загальна озвучена чисельність перевищує 1 тисячу знищенних бойових машин піхоти.