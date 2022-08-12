В Швеции зарегистрировались уже 42 тысяч украинских беженцев, - посол Плахотнюк

Правительство Швеции проголосовало за выделение дополнительно средств на социальное обеспечение беженцев.

Об этом рассказал на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина" посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, статус временно перемещенных лиц в Швеции получили 42 тысяч украинцев, в том числе 13 тысяч детей. Шведское правительство помогает беженцам трудоустраиваться, детям – осваивать школьные программы, выплачивает денежную помощь. Граждане Украины имеют доступ к медицинской помощи в стране.

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"Согласно шведскому законодательству, дети должны учиться только по шведской учебной программе... Очень многое делают и шведские компании, и волонтеры, и местные власти, которые организуют много летних лагерей для наших детей, чтобы они могли нормально отдохнуть и в сентябре пойти в школы", – заявил Плахотнюк.

Правительство Швеции предусмотрело изменения в бюджет в размере 10 млрд крон на решение неотложных потребностей украинцев, временно проживающих в стране.

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