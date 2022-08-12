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Новости Война
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В Швеции зарегистрировались уже 42 тысяч украинских беженцев, - посол Плахотнюк

швеція

Правительство Швеции проголосовало за выделение дополнительно средств на социальное обеспечение беженцев.

Об этом рассказал на онлайн-брифинге в медиацентре "Украина" посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, статус временно перемещенных лиц в Швеции получили 42 тысяч украинцев, в том числе 13 тысяч детей. Шведское правительство помогает беженцам трудоустраиваться, детям – осваивать школьные программы, выплачивает денежную помощь. Граждане Украины имеют доступ к медицинской помощи в стране.

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"Согласно шведскому законодательству, дети должны учиться только по шведской учебной программе... Очень многое делают и шведские компании, и волонтеры, и местные власти, которые организуют много летних лагерей для наших детей, чтобы они могли нормально отдохнуть и в сентябре пойти в школы", – заявил Плахотнюк.

Правительство Швеции предусмотрело изменения в бюджет в размере 10 млрд крон на решение неотложных потребностей украинцев, временно проживающих в стране.

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Автор: 

беженцы (1651) Швеция (1012) Плахотнюк (12)


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Топ комментарии
+3
А в нас можна жити, навіть не володіючи державною мовою і обираючи клованів президентами.
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12.08.2022 21:09 Ответить
+2
У Познані населення 550 тисяч, з них 150 тисяч українці.
Страшні цифри для нас.
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12.08.2022 18:21 Ответить
+1
Знайома з малими у Швеції. Без знання англійської чи шведської, робота там - кліринг чи якісь інші чорноробочі професії. Дітям скучно, розваг особливих у їхньому селі ніяких. Грошей дають аби купити пару трусів та зубних щіток, на більше не вистачить (кормлять і дали кімнату). Думають повертатися до 1 вересня в Україну.
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12.08.2022 18:28 Ответить
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Фігня. В Польщі було пару мільйонів
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12.08.2022 17:59 Ответить
У Познані населення 550 тисяч, з них 150 тисяч українці.
Страшні цифри для нас.
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12.08.2022 18:21 Ответить
Поки укр біженці миють туалети в познані, жителі познані поїхали мити шведські туалети. Так що не всьо так однозначно.
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12.08.2022 18:31 Ответить
По мамцi своЭй не роби такi однозначнiвисновки..
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12.08.2022 19:32 Ответить
Всі зелені зараз у Швейцарії, не з ким і словом перемовитись, тільки з місцевими по німецьки.
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12.08.2022 18:13 Ответить
А місцеві як ставляться до наших біженцв (маю на увазі в побуті,не держава)?
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12.08.2022 19:45 Ответить
В цілому нормально.
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13.08.2022 10:29 Ответить
Знайома з малими у Швеції. Без знання англійської чи шведської, робота там - кліринг чи якісь інші чорноробочі професії. Дітям скучно, розваг особливих у їхньому селі ніяких. Грошей дають аби купити пару трусів та зубних щіток, на більше не вистачить (кормлять і дали кімнату). Думають повертатися до 1 вересня в Україну.
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12.08.2022 18:28 Ответить
Вибач, друже)) це не Україна де какаяразніца п... Зда ілі задніца, не володієш мовою, ти сміття у цій країні...
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12.08.2022 18:52 Ответить
Угу. Добре там, де нас нема.
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12.08.2022 19:58 Ответить
А в нас можна жити, навіть не володіючи державною мовою і обираючи клованів президентами.
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12.08.2022 21:09 Ответить
 
 