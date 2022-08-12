У Швеції зареєструвалися вже 42 тисячі українських біженців, - посол Плахотнюк

Уряд Швеції проголосував за виділення додатково коштів на соціальне забезпечення біженців.

Про це розповів на онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна" посол України у Швеції Андрій Плахотнюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, статус тимчасово переміщених осіб у Швеції отримали 42 тисячі українців, в тому числі 13 тисяч дітей. Шведський уряд допомагає біженцям працевлаштовуватися, дітям - освоювати шкільні програми, виплачує грошову допомогу. Громадяни України мають доступ до медичної допомоги в країні.

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"Згідно зі шведським законодавством, діти мають навчатися лише за шведською навчальною програмою... Дуже багато роблять і шведські компанії, і волонтери, і місцева влада, які організовують багато літніх таборів для наших дітей, щоб вони могли нормально відпочити й у вересні піти до школи", – заявив Плахотнюк.

Уряд Швеції передбачив зміни до бюджету в розмірі 10 млрд крон на вирішення нагальних потреб українців, які тимчасово проживають у країні.

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