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У Швеції зареєструвалися вже 42 тисячі українських біженців, - посол Плахотнюк

швеція

Уряд Швеції проголосував за виділення додатково коштів на соціальне забезпечення біженців.

Про це розповів на онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна" посол України у Швеції Андрій Плахотнюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, статус тимчасово переміщених осіб у Швеції отримали 42 тисячі українців, в тому числі 13 тисяч дітей. Шведський уряд допомагає біженцям працевлаштовуватися, дітям - освоювати шкільні програми, виплачує грошову допомогу. Громадяни України мають доступ до медичної допомоги в країні.

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"Згідно зі шведським законодавством, діти мають навчатися лише за шведською навчальною програмою... Дуже багато роблять і шведські компанії, і волонтери, і місцева влада, які організовують багато літніх таборів для наших дітей, щоб вони могли нормально відпочити й у вересні піти до школи", – заявив Плахотнюк.

Уряд Швеції передбачив зміни до бюджету в розмірі 10 млрд крон на вирішення нагальних потреб українців, які тимчасово проживають у країні.

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біженці (1895) Швеція (969) Плахотнюк (14)


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Топ коментарі
+3
А в нас можна жити, навіть не володіючи державною мовою і обираючи клованів президентами.
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12.08.2022 21:09 Відповісти
+2
У Познані населення 550 тисяч, з них 150 тисяч українці.
Страшні цифри для нас.
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12.08.2022 18:21 Відповісти
+1
Знайома з малими у Швеції. Без знання англійської чи шведської, робота там - кліринг чи якісь інші чорноробочі професії. Дітям скучно, розваг особливих у їхньому селі ніяких. Грошей дають аби купити пару трусів та зубних щіток, на більше не вистачить (кормлять і дали кімнату). Думають повертатися до 1 вересня в Україну.
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12.08.2022 18:28 Відповісти
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Фігня. В Польщі було пару мільйонів
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12.08.2022 17:59 Відповісти
У Познані населення 550 тисяч, з них 150 тисяч українці.
Страшні цифри для нас.
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12.08.2022 18:21 Відповісти
Поки укр біженці миють туалети в познані, жителі познані поїхали мити шведські туалети. Так що не всьо так однозначно.
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12.08.2022 18:31 Відповісти
По мамцi своЭй не роби такi однозначнiвисновки..
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12.08.2022 19:32 Відповісти
Всі зелені зараз у Швейцарії, не з ким і словом перемовитись, тільки з місцевими по німецьки.
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12.08.2022 18:13 Відповісти
А місцеві як ставляться до наших біженцв (маю на увазі в побуті,не держава)?
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12.08.2022 19:45 Відповісти
В цілому нормально.
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13.08.2022 10:29 Відповісти
Знайома з малими у Швеції. Без знання англійської чи шведської, робота там - кліринг чи якісь інші чорноробочі професії. Дітям скучно, розваг особливих у їхньому селі ніяких. Грошей дають аби купити пару трусів та зубних щіток, на більше не вистачить (кормлять і дали кімнату). Думають повертатися до 1 вересня в Україну.
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12.08.2022 18:28 Відповісти
Вибач, друже)) це не Україна де какаяразніца п... Зда ілі задніца, не володієш мовою, ти сміття у цій країні...
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12.08.2022 18:52 Відповісти
Угу. Добре там, де нас нема.
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12.08.2022 19:58 Відповісти
А в нас можна жити, навіть не володіючи державною мовою і обираючи клованів президентами.
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12.08.2022 21:09 Відповісти
 
 