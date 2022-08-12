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Новости Война
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Кремль проводит скрытую "промышленную мобилизацию" и контролирует передвижение персонала оборонных предприятий, - ГУР

рф

В РФ начато воплощение скрытых мер так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора.

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в компании "Ростех" с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала. В некоторых компаниях, входящих в состав корпорации "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" касается 100% работников.

Также военно-промышленная комиссия РФ (председатель комиссии – Путин) готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на 2022 год, предполагающие увеличение расходов на 600-700 млрд российских рублей. Утверждение изменений ожидается в начале сентября.

Цель скрытой "промышленной мобилизации" – обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях РФ.

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Кампания по отмене отпусков также связана с мерами установления полного контроля за передвижением персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ.

В настоящее время в состав государственной компании "Ростех" входит более 800 компаний и предприятий различных отраслей производства. Портфель корпорации содержит до 40% всего объема государственного оборонного заказа и приоритетных гражданских программ", - рассказали в ведомстве.

Автор: 

промышленность (297) разведка (4193) россия (96184) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+8
и о погоде ))))
///
веселенькое поздравленьице летунам от минобороны рашки))))
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12.08.2022 22:46 Ответить
+5
Максим Мирович@MirovichMedia

22 года назад утонула подводная лодка «Курск».
путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларовыми шлюхами».
Именно тогда началось воспитание телевизором «нового человека», который через 22 года приехал на танках в Украину.
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12.08.2022 22:53 Ответить
+2
Цікаво, а "болєє 200" - це 299? Чи все-таки більше?
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12.08.2022 22:50 Ответить
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Кремль сегодня не контролирует даже собственный сфинктер!
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12.08.2022 22:36 Ответить
у вас да - статья про это...
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12.08.2022 22:48 Ответить
и о погоде ))))
///
веселенькое поздравленьице летунам от минобороны рашки))))
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12.08.2022 22:46 Ответить
новобогдановка кацмалётам...)
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12.08.2022 22:50 Ответить
Цікаво, а "болєє 200" - це 299? Чи все-таки більше?
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12.08.2022 22:50 Ответить
набагато більше...
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12.08.2022 22:51 Ответить
Туди ще не встигли включить "новофедоровців" Бо декого з "літунів" до цих пір відшукать та опізнать не можуть - вибухи *********** та пального на стоянках літаків - штука безжальна! І ще невідомо - чи вони курсантів-випускників, що там загинули, причислили до "лучших представителей" (Бо тоді рідним треба платить значно більші гроші (і пенсію в зв"язку з втратою годувальника)
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13.08.2022 04:58 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedia

22 года назад утонула подводная лодка «Курск».
путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларовыми шлюхами».
Именно тогда началось воспитание телевизором «нового человека», который через 22 года приехал на танках в Украину.
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12.08.2022 22:53 Ответить
Тобто, засрашці людських ресурсів за "контролем пересування" сотень тисяч людей з оборонних підприємств вистачає (нагадую, що на на один "роскосмос" працює 240`000 робітників), а поповнювати штурмові підрозділи - вимушені рекрутувати зеків та лугандонців з сирійцями.

Отже, робимо висновок: структуризація *************** суспільства відбулась. Там ВЖЕ викристалізувались касти вертухаїв і значно нижчі касти, призначені для "гарматного м'яса". І вертухаїв на штурм українських позицій - не кидають за визначенням.
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12.08.2022 23:53 Ответить
Следующий этап всех спецов в шараги и вкалывать за паёк. А как вы хотели, сцарю виднее холопы.
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13.08.2022 00:32 Ответить
 
 