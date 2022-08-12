Кремль проводит скрытую "промышленную мобилизацию" и контролирует передвижение персонала оборонных предприятий, - ГУР
В РФ начато воплощение скрытых мер так называемой "промышленной мобилизации" компаний и предприятий оборонного сектора.
Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, в компании "Ростех" с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала. В некоторых компаниях, входящих в состав корпорации "Ростех", "перенос отпусков на неопределенный срок" касается 100% работников.
Также военно-промышленная комиссия РФ (председатель комиссии – Путин) готовит изменения в программу государственного оборонного заказа на 2022 год, предполагающие увеличение расходов на 600-700 млрд российских рублей. Утверждение изменений ожидается в начале сентября.
Цель скрытой "промышленной мобилизации" – обеспечение ведения боевых действий на территории Украины. При этом уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях РФ.
Кампания по отмене отпусков также связана с мерами установления полного контроля за передвижением персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в государственной измене отдельных представителей научных кругов РФ.
В настоящее время в состав государственной компании "Ростех" входит более 800 компаний и предприятий различных отраслей производства. Портфель корпорации содержит до 40% всего объема государственного оборонного заказа и приоритетных гражданских программ", - рассказали в ведомстве.
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веселенькое поздравленьице летунам от минобороны рашки))))
22 года назад утонула подводная лодка «Курск».
путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларовыми шлюхами».
Именно тогда началось воспитание телевизором «нового человека», который через 22 года приехал на танках в Украину.
Отже, робимо висновок: структуризація *************** суспільства відбулась. Там ВЖЕ викристалізувались касти вертухаїв і значно нижчі касти, призначені для "гарматного м'яса". І вертухаїв на штурм українських позицій - не кидають за визначенням.