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Геращенко - Безуглой: "Евросолидарность" никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество

геращенко,безугла

Команда "Европейской Солидарности" не позволит унижать волонтерское сообщество и добровольцев, обесценивать помощь Вооруженным Силам Украины.

Заявление партии опубликовала сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом политсила ответила на то, что Безуглая направила в СБУ обращение относительно "сети" "некоторых волонтеров".

"Представительница власти госпожа Безуглая информирует, что она обратилась в СБУ с требованием изучить связь между Яной Зинкевич, Мирославом Гаем, Даной Яровой, Михаилом Макаруком, Бориславом Березой и другими. Связь всех вышеперечисленных лиц очевидна. Все они - сознательные граждане Украины, которые с 2014 года за нее сражаются, воюют на фронте или волонтерят, эвакуируют раненых и оказывают им первую медицинскую помощь. Честь знать всех этих людей, осознавая их заслуги перед Украиной", - говорится в заявлении.

Действия Безуглой в "ЕС" считают реальным оскорблением воинов и волонтерского сообщества, конкретным примером языка ненависти и вражды во время войны, противопоставлением частей общества.

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая пожаловалась в СБУ на "некоторых волонтеров". Началось все с конфликта с Яровой

Мы требуем публичных извинений от Безуглой по отношению к Яне и другим волонтерам, а от руководства партии "Слуга Народа" ожидаем ответственной позиции по отношению к их партийцам. Ожидаем, что вы дадите оценку заявлениям своей коллеги и отмежуетесь от них", - пишет сопредседатель фракции.

"Мы с уважением относимся ко всем украинцам, какие бы политические взгляды они ни исповедовали, которые сегодня защищают Украину. Все вместе мы - большое сообщество патриотов. Требуем от власти прекратить раскалывать общество через своих "полезных идиотов", - подытожила Геращенко.

Читайте также: "ЕС" подготовила запрос в СБУ из-за визита российской пропагандистки Овсянниковой в Украину, - Ирина Геращенко

Геращенко - Безуглой: Евросолидарность никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество 01

Геращенко - Безуглой: Евросолидарность никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество 02
Геращенко - Безуглой: Евросолидарность никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество 03
Геращенко - Безуглой: Евросолидарность никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество 04

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) Европейская Солидарность (1060) Безуглая Марьяна (292)


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Топ комментарии
+68
З 24 лютого я на стороні ЄС, солдата Луценка, волонтерки Порошенко, Пастора з Нептуном і Гая з Богданою. Назвати заслуги слуг не можливо. Одні тупі накази,склоки в партії, зневага і запроданство. А ще ждуни на кошти
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13.08.2022 13:42 Ответить
+61
не чекайте хвору "безмозглу"- шукайте для кого і чому зараз воно каже саме це. її "50 тисячна робота" відволікання уваги від факапів клоуна дєрмака.
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13.08.2022 13:35 Ответить
+45
Это тупое но чёрноротое чмо, природа на внешности и умственных способностях которой отдохнула или отомстила, на ВОЛОТНЁРОВ свой вонючий хвост поднимает? Марфа, неприкосновенность депутатская она не вечная. Пойми это, дура кошмарная и конченная.
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13.08.2022 13:45 Ответить
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13.08.2022 18:58 Ответить
От якраз за неї навряд чи голосували. Голосували за кота в мішку ЗЕ. Хто там ще з ним йшов на вибори - його виборцям було пофіг. Не знали нікого. Хіба що з десяток персон, яких ЗЕ вже подвинув.

Ос це і є тупістю вищого гатунку - голосувати за котів в мішку ще й під час війни.
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13.08.2022 19:21 Ответить
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13.08.2022 20:52 Ответить
Розумію ЧОМУ випустили от це створіня!
Громадяни знають Залужного,Марченка,Кривоноса,Муженка і всі вони дивним чином з команди Порошенка!
Далі. Вспоминають злим тихим словом асфальт зезидента,і з сумом про (як там казав Обдристович?) ###у ракетну програму Турчинова( і знов Порошенко!).
І ніхто на побутовому рівні не вихваляє "найвеличнішого"!
А вже 08.2022! Вибори у ВРУ за рік! Є бажаня провести в цьому році,забравши мандати у закритих партій. А рейтинг сумний - монозбіговисько не вийде,а хоцца!
Склаши це = БезВугла.
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13.08.2022 21:45 Ответить
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13.08.2022 22:25 Ответить
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
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14.08.2022 00:38 Ответить
На что спорим что сейчас зелень и бубочка подымут вой - вы не так все поняли.... Не расскачивайте лодку.... Мы должна быть едины....
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14.08.2022 02:09 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/poki-voni-m-ryayut-reytingi-mr-yut-pro-vibori-mi-sto-mo-tomu-scho-nash-lyudi-zhertvuyut-zh/136618 Зоя Казанжи :
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.

Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.

Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.
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14.08.2022 17:59 Ответить
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