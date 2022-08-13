Геращенко - Безуглой: "Евросолидарность" никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество
Команда "Европейской Солидарности" не позволит унижать волонтерское сообщество и добровольцев, обесценивать помощь Вооруженным Силам Украины.
Заявление партии опубликовала сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом политсила ответила на то, что Безуглая направила в СБУ обращение относительно "сети" "некоторых волонтеров".
"Представительница власти госпожа Безуглая информирует, что она обратилась в СБУ с требованием изучить связь между Яной Зинкевич, Мирославом Гаем, Даной Яровой, Михаилом Макаруком, Бориславом Березой и другими. Связь всех вышеперечисленных лиц очевидна. Все они - сознательные граждане Украины, которые с 2014 года за нее сражаются, воюют на фронте или волонтерят, эвакуируют раненых и оказывают им первую медицинскую помощь. Честь знать всех этих людей, осознавая их заслуги перед Украиной", - говорится в заявлении.
Действия Безуглой в "ЕС" считают реальным оскорблением воинов и волонтерского сообщества, конкретным примером языка ненависти и вражды во время войны, противопоставлением частей общества.
Мы требуем публичных извинений от Безуглой по отношению к Яне и другим волонтерам, а от руководства партии "Слуга Народа" ожидаем ответственной позиции по отношению к их партийцам. Ожидаем, что вы дадите оценку заявлениям своей коллеги и отмежуетесь от них", - пишет сопредседатель фракции.
"Мы с уважением относимся ко всем украинцам, какие бы политические взгляды они ни исповедовали, которые сегодня защищают Украину. Все вместе мы - большое сообщество патриотов. Требуем от власти прекратить раскалывать общество через своих "полезных идиотов", - подытожила Геращенко.
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Ос це і є тупістю вищого гатунку - голосувати за котів в мішку ще й під час війни.
Громадяни знають Залужного,Марченка,Кривоноса,Муженка і всі вони дивним чином з команди Порошенка!
Далі. Вспоминають злим тихим словом асфальт зезидента,і з сумом про (як там казав Обдристович?) ###у ракетну програму Турчинова( і знов Порошенко!).
І ніхто на побутовому рівні не вихваляє "найвеличнішого"!
А вже 08.2022! Вибори у ВРУ за рік! Є бажаня провести в цьому році,забравши мандати у закритих партій. А рейтинг сумний - монозбіговисько не вийде,а хоцца!
Склаши це = БезВугла.
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.
Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.
Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.