Геращенко - Безуглой: "Евросолидарность" никому не позволит оскорблять волонтерское сообщество

Команда "Европейской Солидарности" не позволит унижать волонтерское сообщество и добровольцев, обесценивать помощь Вооруженным Силам Украины.

Заявление партии опубликовала сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом политсила ответила на то, что Безуглая направила в СБУ обращение относительно "сети" "некоторых волонтеров".

"Представительница власти госпожа Безуглая информирует, что она обратилась в СБУ с требованием изучить связь между Яной Зинкевич, Мирославом Гаем, Даной Яровой, Михаилом Макаруком, Бориславом Березой и другими. Связь всех вышеперечисленных лиц очевидна. Все они - сознательные граждане Украины, которые с 2014 года за нее сражаются, воюют на фронте или волонтерят, эвакуируют раненых и оказывают им первую медицинскую помощь. Честь знать всех этих людей, осознавая их заслуги перед Украиной", - говорится в заявлении.

Действия Безуглой в "ЕС" считают реальным оскорблением воинов и волонтерского сообщества, конкретным примером языка ненависти и вражды во время войны, противопоставлением частей общества.

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Мы требуем публичных извинений от Безуглой по отношению к Яне и другим волонтерам, а от руководства партии "Слуга Народа" ожидаем ответственной позиции по отношению к их партийцам. Ожидаем, что вы дадите оценку заявлениям своей коллеги и отмежуетесь от них", - пишет сопредседатель фракции.

"Мы с уважением относимся ко всем украинцам, какие бы политические взгляды они ни исповедовали, которые сегодня защищают Украину. Все вместе мы - большое сообщество патриотов. Требуем от власти прекратить раскалывать общество через своих "полезных идиотов", - подытожила Геращенко.

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