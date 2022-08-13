Геращенко - до Безуглої: "Євросолідарність" нікому не дозволить ображати волонтерську спільноту

Команда "Європейської Солідарності" не дозволить принижувати волонтерську спільноту та добровольців, знецінювати допомогу Збройним Силам України.

Заяву партії співголова фракції Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином політсила відповіла на те, що Безугла надіслала в СБУ звернення щодо "мережі" "деяких волонтерів".

"Представниця влади пані Безугла інформує, що вона звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між Яною Зінкевич, Мирославом Гаєм, Даною Яровою, Михайлом Макаруком, Борислава Березою та іншими. Зв’язок всіх вищеперерахованих осіб є очевидним. Всі вони - свідомі Громадяни України, які з 2014 за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять, евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу. Честь знати всіх цих людей, усвідомлюючи їхні заслуги перед Україною", - йдеться у заяві.

Дії Безуглої у "ЄС" вважають реальною образою воїнів і волонтерської спільноти, конкретним прикладом мови ненависті і ворожнечі під час війни, протиставленням частин суспільства.

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Ми вимагаємо публічних вибачень від Безуглої щодо Яни та інших волонтерів, а від керівництва партії "Слуга Народу" очікуємо відповідальної позиції щодо їх партійців. Очікуємо, що ви дасте оцінку заявам своєї колеги і відмежуєтеся від них", - пише співголова фракції.

"Ми з повагою ставимо до всіх українців, які б політичні погляди вони не сповідували, які сьогодні захищають Україну. Всі разом ми - велика спільнота патріотів. Вимагаємо від влади припинити розколювати суспільство через своїх "корисних ідіотів", - підсумувала Геращенко.

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