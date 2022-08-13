Геращенко - до Безуглої: "Євросолідарність" нікому не дозволить ображати волонтерську спільноту
Команда "Європейської Солідарності" не дозволить принижувати волонтерську спільноту та добровольців, знецінювати допомогу Збройним Силам України.
Заяву партії співголова фракції Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином політсила відповіла на те, що Безугла надіслала в СБУ звернення щодо "мережі" "деяких волонтерів".
"Представниця влади пані Безугла інформує, що вона звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між Яною Зінкевич, Мирославом Гаєм, Даною Яровою, Михайлом Макаруком, Борислава Березою та іншими. Зв’язок всіх вищеперерахованих осіб є очевидним. Всі вони - свідомі Громадяни України, які з 2014 за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять, евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу. Честь знати всіх цих людей, усвідомлюючи їхні заслуги перед Україною", - йдеться у заяві.
Дії Безуглої у "ЄС" вважають реальною образою воїнів і волонтерської спільноти, конкретним прикладом мови ненависті і ворожнечі під час війни, протиставленням частин суспільства.
Ми вимагаємо публічних вибачень від Безуглої щодо Яни та інших волонтерів, а від керівництва партії "Слуга Народу" очікуємо відповідальної позиції щодо їх партійців. Очікуємо, що ви дасте оцінку заявам своєї колеги і відмежуєтеся від них", - пише співголова фракції.
"Ми з повагою ставимо до всіх українців, які б політичні погляди вони не сповідували, які сьогодні захищають Україну. Всі разом ми - велика спільнота патріотів. Вимагаємо від влади припинити розколювати суспільство через своїх "корисних ідіотів", - підсумувала Геращенко.
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Ос це і є тупістю вищого гатунку - голосувати за котів в мішку ще й під час війни.
Громадяни знають Залужного,Марченка,Кривоноса,Муженка і всі вони дивним чином з команди Порошенка!
Далі. Вспоминають злим тихим словом асфальт зезидента,і з сумом про (як там казав Обдристович?) ###у ракетну програму Турчинова( і знов Порошенко!).
І ніхто на побутовому рівні не вихваляє "найвеличнішого"!
А вже 08.2022! Вибори у ВРУ за рік! Є бажаня провести в цьому році,забравши мандати у закритих партій. А рейтинг сумний - монозбіговисько не вийде,а хоцца!
Склаши це = БезВугла.
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.
Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.
Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.