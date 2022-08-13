Турция хочет ускорить поставки американских истребителей F-16, - Sabah
Переговоры о покупке F-16 между Анкарой и Вашингтоном продолжаются некоторое время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Sabah.
По информации издания, президенты Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Ожидается, что они обсудят поставки Турции американских истребителей F-16.
Источник утверждает, что Эрдоган хочет ускорить процесс снабжения истребителей F-16. В этой связи Анкара требует передать этот вопрос на рассмотрение конгресса США.
Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках соглашения о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.
Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снабжать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.
12 июля 2019 г. Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В общей сложности Турция подписала контракт по заказу четырех систем на 2,5 млрд долларов и стала первой страной Альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.
В НАТО обеспокоены возможными последствиями покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают продажу Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.
Впоследствии США приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35.
Также Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на проделанные ею ранее инвестиции в программу F-35.
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враховуючи турецько-кацапський помідорний бенефіс.
Берите у кацапов Миг-21
В самый раз пойдет
Пздц, які турки прогнозовані....значить збираються ц надалі допомагати обходити санкції москалоті...
Такі країни як Турція і Грузія це шанс для кацапів втікти з мордора перед тим як клітка захлопнетьсч назавжди. Є ще всякі Емірати, але це для публіки "поелітніше"
Брешуть блогеры..Байден ненавидит Украину й каже...тикы Джавелины та Гимарсы... в Украину Дамо...