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Турция хочет ускорить поставки американских истребителей F-16, - Sabah

f16

Переговоры о покупке F-16 между Анкарой и Вашингтоном продолжаются некоторое время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Sabah.

По информации издания, президенты Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Ожидается, что они обсудят поставки Турции американских истребителей F-16.

Источник утверждает, что Эрдоган хочет ускорить процесс снабжения истребителей F-16. В этой связи Анкара требует передать этот вопрос на рассмотрение конгресса США.

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Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках соглашения о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снабжать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

12 июля 2019 г. Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В общей сложности Турция подписала контракт по заказу четырех систем на 2,5 млрд долларов и стала первой страной Альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

В НАТО обеспокоены возможными последствиями покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают продажу Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

Впоследствии США приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35.

Также Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на проделанные ею ранее инвестиции в программу F-35.

Автор: 

оружие (10266) самолет (3647) США (27149) Турция (3501) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+18
Активизация торговли помидорами с кацапией должны ускорить процесс.
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13.08.2022 14:11 Ответить
+17
Зачем Турции F-16? Это же будет эскалация. Пускай сядут за стол переговоров со своими врагами и договорятся мирно.
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13.08.2022 14:14 Ответить
+13
Что то я не понял, Едик хочет вайны и ескалации? А как же простосесть и дагавариться о мире? Да еще при том требует самолеты у той страны которую он обвинил в поставках оружия Украине.
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13.08.2022 14:16 Ответить
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Активизация торговли помидорами с кацапией должны ускорить процесс.
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13.08.2022 14:11 Ответить
Ердоган озброюється замість того щоб катати асфальт. Нехай вчиться у другого після Черчілля.
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13.08.2022 14:12 Ответить
От навіщо це їм, Ердоган завжди може домовитись... Ну втратять якийсь регіон, головне щоб без жертв!
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13.08.2022 14:12 Ответить
Анталія це вже руський мір, кацапи почнуть з неї.
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13.08.2022 16:18 Ответить
Зачем Турции F-16? Это же будет эскалация. Пускай сядут за стол переговоров со своими врагами и договорятся мирно.
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13.08.2022 14:14 Ответить
А чего в Америке,а не у друга бункерного ?
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13.08.2022 14:16 Ответить
Что то я не понял, Едик хочет вайны и ескалации? А как же простосесть и дагавариться о мире? Да еще при том требует самолеты у той страны которую он обвинил в поставках оружия Украине.
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13.08.2022 14:16 Ответить
прискорить-то можно, но для этого нужно притормозить турецкое экономическое сотрудничество с кацапами. А Эрдоган этого не может допустить, потому что инфляция 80% ( и это войны на территории страны нет). Обычные проблемы и болезни авторитарного управления государством.
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13.08.2022 14:19 Ответить
Та ну як прискорити, там черга недружніх країн ху@лостана...
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13.08.2022 15:14 Ответить
мабуть Вашингтон має небезпідставні сумніви щодо доцільністі цієї угоди,
враховуючи турецько-кацапський помідорний бенефіс.
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13.08.2022 14:24 Ответить
если бы помидоры... там кацапы недвижку скупают в предчувствии ******* на балалайне, турецкие риелторы на подъеме синхронно с ценами.
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13.08.2022 14:33 Ответить
Зачем F-16

Берите у кацапов Миг-21

В самый раз пойдет
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13.08.2022 14:30 Ответить
21-е в жутком дефиците - в очередь после никарагуа....
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13.08.2022 14:37 Ответить
Ну типу...історія із російськими С-400 і f-35 чомусь навчила....Тепер поспішають пошвидше отримати f-16....

Пздц, які турки прогнозовані....значить збираються ц надалі допомагати обходити санкції москалоті...
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13.08.2022 14:31 Ответить
Не помагати обходити санкції, а заробляють на чому можуть. В них інфляція, як в Україні під час війни. Гроші треба кров з носа. Плюс куча біженців свійських, плюс воюють з курдами.
Такі країни як Турція і Грузія це шанс для кацапів втікти з мордора перед тим як клітка захлопнетьсч назавжди. Є ще всякі Емірати, але це для публіки "поелітніше"
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13.08.2022 14:41 Ответить
А я б на місці США не давав. Бо Турція стрімко перетворюється в Іран.
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13.08.2022 14:38 Ответить
А що там в С400 вивчати? Там вся електроніка імпортна, а вона зараз під санкціями. Кацапи скоро перейдуть на свої КР142, або на плати з "Аліекспрес".
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13.08.2022 14:44 Ответить
И тем не менее Эрдоган молодец. Его война в расплох не застанет вместе с народом и страной! Учись комик! Но врядли это---поздно.
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13.08.2022 14:47 Ответить
Хитрожопость турков 12 по 10-ти бальной шкале😁.Это же надо так уметь одной жопой на двух стульях.Сначала отказались от пэтриот,взяли С-400,потом сдали чертежи штатам,теперь получат F-35,да еще и F-16 на халяву.Не сомневаюсь,что через пару лет они и пэтриоты купят,потому что С-400 они прекрасно крошили байрактарами совсем недавно.Так что диктаторы тоже разные бывают...
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13.08.2022 14:47 Ответить
Турки завжди були і будуть продажними. Але це не проблема. Їм будуть продавати якусь електроніку з китайською начинкою, що матиме наслідки. Наприклад, у мене згорів монітор. Замінив китайські конденсатори на ******* японські. Монітор коли був новий працював гірше. Зброя від примітивного монітору дуже відрізняється за комплектуючими...
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13.08.2022 14:59 Ответить
Одной рукой Турция не присоединяется к санкциям против лаптестана, а другой у кинувших выпрашивает F-16
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13.08.2022 14:54 Ответить
Злые языки кажуть шо до Португалии прибыли 200 летчиков Украины для обучения управлять и F15 и F16...
Брешуть блогеры..Байден ненавидит Украину й каже...тикы Джавелины та Гимарсы... в Украину Дамо...
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13.08.2022 14:54 Ответить
Я благодарен Турции за то, что они разрешают мокшам тратить доллары на своих курортах. Иначе мокши потратят их в Крыму. А до освобождения Крыма, там не должно быть туристов.
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13.08.2022 15:16 Ответить
турки конечно красавцы, и там и тут и здесь, на идиотах зарабатывают бабки
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13.08.2022 15:19 Ответить
Послать их нах
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13.08.2022 15:20 Ответить
Трамп злой, он не давал туркам F16, а Бидон добрый, ему не жалко
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13.08.2022 15:27 Ответить
краще нехай Штати продадуть 20 тис ятаганів..
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13.08.2022 15:34 Ответить
я бы ********** портянкам и ржавого гвоздя не продал
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13.08.2022 16:33 Ответить
 
 