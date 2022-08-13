Турция хочет ускорить поставки американских истребителей F-16, - Sabah

Переговоры о покупке F-16 между Анкарой и Вашингтоном продолжаются некоторое время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Sabah.

По информации издания, президенты Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Ожидается, что они обсудят поставки Турции американских истребителей F-16.

Источник утверждает, что Эрдоган хочет ускорить процесс снабжения истребителей F-16. В этой связи Анкара требует передать этот вопрос на рассмотрение конгресса США.

Читайте также: Путин просил Эрдогана открыть в России завод Bayraktar, - CNN Turk

Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках соглашения о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена снабжать Турцию истребителями-бомбардировщиками F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

12 июля 2019 г. Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В общей сложности Турция подписала контракт по заказу четырех систем на 2,5 млрд долларов и стала первой страной Альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

В НАТО обеспокоены возможными последствиями покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают продажу Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

Впоследствии США приняли предложение Анкары по изучению российских комплексов С-400 "Триумф" на предмет их работы и угрозы НАТО в обмен на пересмотр США решения по продаже Турции истребителей пятого поколения F-35.

Также Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на проделанные ею ранее инвестиции в программу F-35.