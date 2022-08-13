Туреччина хоче прискорити постачання американських винищувачів F-16, - Sabah

Переговори про купівлю F-16 між Анкарою та Вашингтоном тривають деякий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Sabah.

За інформацією видання, президенти Джо Байден та Реджеп Тайїп Ердоган можуть зустрітися на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. Очікується, що вони обговорять постачання Туреччині американських винищувачів F-16.

Джерело стверджує, що Ердоган хоче прискорити процес постачання винищувачів F-16. У зв'язку з цим Анкара вимагає передати це питання на розгляд конгресу США.

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Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 року Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО стурбовані через можливі наслідків купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Тодішній президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

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Згодом США прийняли пропозицію Анкари з вивчення російських комплексів С-400 "Тріумф" на предмет їхньої роботи і загрози НАТО, в обмін на перегляд США рішення з продажу Туреччині винищувачів п'ятого покоління F-35.

Також Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35.