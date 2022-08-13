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Новини
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Туреччина хоче прискорити постачання американських винищувачів F-16, - Sabah

f16

Переговори про купівлю F-16 між Анкарою та Вашингтоном тривають деякий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Sabah.

За інформацією видання, президенти Джо Байден та Реджеп Тайїп Ердоган можуть зустрітися на полях генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. Очікується, що вони обговорять постачання Туреччині американських винищувачів F-16.

Джерело стверджує, що Ердоган хоче прискорити процес постачання винищувачів F-16. У зв'язку з цим Анкара вимагає передати це питання на розгляд конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід занепокоєний поглибленням зв'язків Туреччини з Росією, - FT

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. 

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

12 липня 2019 року Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

У НАТО стурбовані через можливі наслідків купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Тодішній президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продаж Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

Читайте також: Ердоган про купівлю у РФ комплексів С-400: Ніхто не зможе втручатися у те, які системи захисту ми купуємо і у якої країни

Згодом США прийняли пропозицію Анкари з вивчення російських комплексів С-400 "Тріумф" на предмет їхньої роботи і загрози НАТО, в обмін на перегляд США рішення з продажу Туреччині винищувачів п'ятого покоління F-35.

Також Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35.

Автор: 

зброя (7535) літак (2966) США (23410) Туреччина (3627) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+18
Активизация торговли помидорами с кацапией должны ускорить процесс.
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13.08.2022 14:11 Відповісти
+17
Зачем Турции F-16? Это же будет эскалация. Пускай сядут за стол переговоров со своими врагами и договорятся мирно.
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13.08.2022 14:14 Відповісти
+13
Что то я не понял, Едик хочет вайны и ескалации? А как же простосесть и дагавариться о мире? Да еще при том требует самолеты у той страны которую он обвинил в поставках оружия Украине.
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13.08.2022 14:16 Відповісти
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Активизация торговли помидорами с кацапией должны ускорить процесс.
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13.08.2022 14:11 Відповісти
Ердоган озброюється замість того щоб катати асфальт. Нехай вчиться у другого після Черчілля.
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13.08.2022 14:12 Відповісти
От навіщо це їм, Ердоган завжди може домовитись... Ну втратять якийсь регіон, головне щоб без жертв!
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13.08.2022 14:12 Відповісти
Анталія це вже руський мір, кацапи почнуть з неї.
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13.08.2022 16:18 Відповісти
Зачем Турции F-16? Это же будет эскалация. Пускай сядут за стол переговоров со своими врагами и договорятся мирно.
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13.08.2022 14:14 Відповісти
А чего в Америке,а не у друга бункерного ?
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13.08.2022 14:16 Відповісти
Что то я не понял, Едик хочет вайны и ескалации? А как же простосесть и дагавариться о мире? Да еще при том требует самолеты у той страны которую он обвинил в поставках оружия Украине.
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13.08.2022 14:16 Відповісти
прискорить-то можно, но для этого нужно притормозить турецкое экономическое сотрудничество с кацапами. А Эрдоган этого не может допустить, потому что инфляция 80% ( и это войны на территории страны нет). Обычные проблемы и болезни авторитарного управления государством.
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13.08.2022 14:19 Відповісти
Та ну як прискорити, там черга недружніх країн ху@лостана...
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13.08.2022 15:14 Відповісти
мабуть Вашингтон має небезпідставні сумніви щодо доцільністі цієї угоди,
враховуючи турецько-кацапський помідорний бенефіс.
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13.08.2022 14:24 Відповісти
если бы помидоры... там кацапы недвижку скупают в предчувствии ******* на балалайне, турецкие риелторы на подъеме синхронно с ценами.
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13.08.2022 14:33 Відповісти
Зачем F-16

Берите у кацапов Миг-21

В самый раз пойдет
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13.08.2022 14:30 Відповісти
21-е в жутком дефиците - в очередь после никарагуа....
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13.08.2022 14:37 Відповісти
Ну типу...історія із російськими С-400 і f-35 чомусь навчила....Тепер поспішають пошвидше отримати f-16....

Пздц, які турки прогнозовані....значить збираються ц надалі допомагати обходити санкції москалоті...
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13.08.2022 14:31 Відповісти
Не помагати обходити санкції, а заробляють на чому можуть. В них інфляція, як в Україні під час війни. Гроші треба кров з носа. Плюс куча біженців свійських, плюс воюють з курдами.
Такі країни як Турція і Грузія це шанс для кацапів втікти з мордора перед тим як клітка захлопнетьсч назавжди. Є ще всякі Емірати, але це для публіки "поелітніше"
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13.08.2022 14:41 Відповісти
А я б на місці США не давав. Бо Турція стрімко перетворюється в Іран.
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13.08.2022 14:38 Відповісти
А що там в С400 вивчати? Там вся електроніка імпортна, а вона зараз під санкціями. Кацапи скоро перейдуть на свої КР142, або на плати з "Аліекспрес".
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13.08.2022 14:44 Відповісти
И тем не менее Эрдоган молодец. Его война в расплох не застанет вместе с народом и страной! Учись комик! Но врядли это---поздно.
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13.08.2022 14:47 Відповісти
Хитрожопость турков 12 по 10-ти бальной шкале😁.Это же надо так уметь одной жопой на двух стульях.Сначала отказались от пэтриот,взяли С-400,потом сдали чертежи штатам,теперь получат F-35,да еще и F-16 на халяву.Не сомневаюсь,что через пару лет они и пэтриоты купят,потому что С-400 они прекрасно крошили байрактарами совсем недавно.Так что диктаторы тоже разные бывают...
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13.08.2022 14:47 Відповісти
Турки завжди були і будуть продажними. Але це не проблема. Їм будуть продавати якусь електроніку з китайською начинкою, що матиме наслідки. Наприклад, у мене згорів монітор. Замінив китайські конденсатори на ******* японські. Монітор коли був новий працював гірше. Зброя від примітивного монітору дуже відрізняється за комплектуючими...
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13.08.2022 14:59 Відповісти
Одной рукой Турция не присоединяется к санкциям против лаптестана, а другой у кинувших выпрашивает F-16
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13.08.2022 14:54 Відповісти
Злые языки кажуть шо до Португалии прибыли 200 летчиков Украины для обучения управлять и F15 и F16...
Брешуть блогеры..Байден ненавидит Украину й каже...тикы Джавелины та Гимарсы... в Украину Дамо...
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13.08.2022 14:54 Відповісти
Я благодарен Турции за то, что они разрешают мокшам тратить доллары на своих курортах. Иначе мокши потратят их в Крыму. А до освобождения Крыма, там не должно быть туристов.
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13.08.2022 15:16 Відповісти
турки конечно красавцы, и там и тут и здесь, на идиотах зарабатывают бабки
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13.08.2022 15:19 Відповісти
Послать их нах
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13.08.2022 15:20 Відповісти
Трамп злой, он не давал туркам F16, а Бидон добрый, ему не жалко
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13.08.2022 15:27 Відповісти
краще нехай Штати продадуть 20 тис ятаганів..
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13.08.2022 15:34 Відповісти
я бы ********** портянкам и ржавого гвоздя не продал
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13.08.2022 16:33 Відповісти
 
 