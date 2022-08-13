Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", - Воздушное командование "Південь"
Украинские зенитчики сбили вражеский беспилотник в Одесской области.
Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
13 августа, около 13.00, в небе над Одесщиной воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили воздушную цель. Очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", пытавшийся вести воздушную разведку, был сбит точным выстрелом.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 5 воздушных целей.
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(канешно він дуже складний і коштуватиме тищ 300 за штуку по ціні міноборони)