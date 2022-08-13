Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", - Воздушное командование "Південь"

Украинские зенитчики сбили вражеский беспилотник в Одесской области.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

13 августа, около 13.00, в небе над Одесщиной воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили воздушную цель. Очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", пытавшийся вести воздушную разведку, был сбит точным выстрелом.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 5 воздушных целей.

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