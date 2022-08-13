РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10669 посетителей онлайн
Новости Война
1 093 3

Украинские воины сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10", - Воздушное командование "Південь"

безпілотник

Украинские зенитчики сбили вражеский беспилотник в Одесской области.

Об этом сообщается на странице Воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

13 августа, около 13.00, в небе над Одесщиной воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили воздушную цель. Очередной российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", пытавшийся вести воздушную разведку, был сбит точным выстрелом.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 5 воздушных целей.

Читайте также: Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19682) беспилотник (3766) уничтожение (7258) потери (4432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красунчики, дякуємо. Бережи вас Господь
показать весь комментарий
13.08.2022 14:49 Ответить
А слабо зробити таке простеньке гімно рівня радіокружка 5ти класників в Україні - штук 10 в день (це не напружуючись, щоб вистачало часу попити пивка і подивитись ютьюб)?

(канешно він дуже складний і коштуватиме тищ 300 за штуку по ціні міноборони)
показать весь комментарий
13.08.2022 18:12 Ответить
 
 