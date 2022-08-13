Офис Президента заказывает соцопрос об Ермаке и Арестовиче
В Украине проводится исследование относительно общественного мнения о политиках.
Об этом в фейсбуке сообщила правозащитник Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мне позвонили с "Рейтинга" с соцопросом. И он меня немного вернул к реальности.
Как минимум, я офигела от того, что Арестович включен в политические рейтинги и меня спросили, проголосовала бы я за него на президентских выборах. Ну, то есть не конкретно за Арестовича, он был в списке топовых политиков, среди которых назывался и Залужный, кстати.
Было еще несколько вопросов, от которых я прифигела. Например, верю ли я в конфликт между Залужным и Ермаком. А также целый блок вопросов был посвящен лично Ермаку. Например, его личным качествам, таким как оценка его дипломатических компетенций, лидерства, моего мнения по поводу его связей с Россией и на кого те связи работают.
И вот что я вам скажу. Я очень рада, что даже в состоянии активной войны у наших людей есть время заниматься политикой. Не очень рада, правда, уровню этой политики, но что поделаешь. Также рада, что мы смогли сохранить государство, в котором эта сраная политика существует.
Из набора вопросов мне казалось, что опрос заказан Офисом Президента. Это мое предположение и умозаключение, фактов у меня нет. Так вот, если это соответствует действительности, то мне и смешно, и грустно с тех вопросов, которые реально волнуют ОП. Очень мелко как-то, ребята. Ну, вот очень. Даже для вас", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Звичайно це просто роздуми як для мирної країни, але я так бачу цю всю фігню, що відбувається у владі і суспільстві.
Люся - слащавый балабол и брехун
Вова - клоун, просто клоун
Порошенко - Президент!!!!!
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.
Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.
Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.