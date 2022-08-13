Офис Президента заказывает соцопрос об Ермаке и Арестовиче

В Украине проводится исследование относительно общественного мнения о политиках.

Об этом в фейсбуке сообщила правозащитник Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне позвонили с "Рейтинга" с соцопросом. И он меня немного вернул к реальности.

Как минимум, я офигела от того, что Арестович включен в политические рейтинги и меня спросили, проголосовала бы я за него на президентских выборах. Ну, то есть не конкретно за Арестовича, он был в списке топовых политиков, среди которых назывался и Залужный, кстати.

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Было еще несколько вопросов, от которых я прифигела. Например, верю ли я в конфликт между Залужным и Ермаком. А также целый блок вопросов был посвящен лично Ермаку. Например, его личным качествам, таким как оценка его дипломатических компетенций, лидерства, моего мнения по поводу его связей с Россией и на кого те связи работают.

И вот что я вам скажу. Я очень рада, что даже в состоянии активной войны у наших людей есть время заниматься политикой. Не очень рада, правда, уровню этой политики, но что поделаешь. Также рада, что мы смогли сохранить государство, в котором эта сраная политика существует.

Из набора вопросов мне казалось, что опрос заказан Офисом Президента. Это мое предположение и умозаключение, фактов у меня нет. Так вот, если это соответствует действительности, то мне и смешно, и грустно с тех вопросов, которые реально волнуют ОП. Очень мелко как-то, ребята. Ну, вот очень. Даже для вас", – говорится в сообщении.

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