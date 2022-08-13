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Офис Президента заказывает соцопрос об Ермаке и Арестовиче

арестович,єрмак

В Украине проводится исследование относительно общественного мнения о политиках.

Об этом в фейсбуке сообщила правозащитник Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне позвонили с "Рейтинга" с соцопросом. И он меня немного вернул к реальности.

Как минимум, я офигела от того, что Арестович включен в политические рейтинги и меня спросили, проголосовала бы я за него на президентских выборах. Ну, то есть не конкретно за Арестовича, он был в списке топовых политиков, среди которых назывался и Залужный, кстати.

Смотрите: 98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Было еще несколько вопросов, от которых я прифигела. Например, верю ли я в конфликт между Залужным и Ермаком. А также целый блок вопросов был посвящен лично Ермаку. Например, его личным качествам, таким как оценка его дипломатических компетенций, лидерства, моего мнения по поводу его связей с Россией и на кого те связи работают.

И вот что я вам скажу. Я очень рада, что даже в состоянии активной войны у наших людей есть время заниматься политикой. Не очень рада, правда, уровню этой политики, но что поделаешь. Также рада, что мы смогли сохранить государство, в котором эта сраная политика существует.

Из набора вопросов мне казалось, что опрос заказан Офисом Президента. Это мое предположение и умозаключение, фактов у меня нет. Так вот, если это соответствует действительности, то мне и смешно, и грустно с тех вопросов, которые реально волнуют ОП. Очень мелко как-то, ребята. Ну, вот очень. Даже для вас", – говорится в сообщении.

Также читайте: Советник Ермака Арестович собирается идти в президенты

Офис Президента заказывает соцопрос об Ермаке и Арестовиче 01

опрос (2855) политика (7088) Решетилова Ольга (51) Ермак Андрей (1272) Офис Президента (1803) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+93
що тут опитувати? два підара прокремлівських
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13.08.2022 16:11 Ответить
+69
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13.08.2022 16:21 Ответить
+65
Спасибо. Опрос можно закрывать.
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13.08.2022 16:14 Ответить
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Страница 3 из 3
Зелені покидьки вже почали інформаційну передвиборчу маніпуляцію. Пропонують в політичні рейтинги виключно своїх посіпак і таким чином створюють оманливе враження про найрейтинговішого президента, далі ОПшна шваль і решта технічних "політиків". Нарід повинен увірувати, що альтернативи їм взагалі не має незважаючи на всі про*оби. Оскільки виборці ******* голосувати за переможців, то малюючи на мах рейтинг Зелі, створиться інформаційна бульбашка, яка може забезпечити перемогу на виборах. В інформаційному полі на ТБ опозиції фактично не має, а "регіонали" для потрапляння знову в парламент підіграють Зелі. Цей ситуативний союз двох партій покидьків і за підтримки підконтрольних ЗМІ може створити чудо на президентських і парламентських виборах.
Звичайно це просто роздуми як для мирної країни, але я так бачу цю всю фігню, що відбувається у владі і суспільстві.
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13.08.2022 21:06 Ответить
Цікаво також те, що опитування доручили політтехнологу, який обслуговує Порошенка...
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13.08.2022 21:21 Ответить
Дерьмака на гилляк
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13.08.2022 21:51 Ответить
А шо опитувати , хай зайдуть на" Цензор " почитають коментарі тай будуть знати . Ще багато чого нового взнають про себе😂
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13.08.2022 22:20 Ответить
Ермак - предатель
Люся - слащавый балабол и брехун
Вова - клоун, просто клоун

Порошенко - Президент!!!!!
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13.08.2022 22:25 Ответить
Суки пробили очередное дно
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13.08.2022 23:16 Ответить
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
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14.08.2022 00:37 Ответить
Какие отвратительные рожи🧐 Да их надо гнать только за одно выражение морды лица 😁 Хуже этих рыл может быть только гундосое подхрюкивание рояльного членограя ,- нах. с бара всех троих 😝😝😝😝😝😜🤪
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14.08.2022 06:11 Ответить
прошу звписати мою думку-це два під...ра.
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14.08.2022 09:09 Ответить
Ермак и Арестович - это не политики в полном смысле этого слова.У них нет ни принципов, ни какой-то идеологии, ни какой-то системы взглядов, нет опыта партийной работы и работы в ВР. Я не понимаю зачем вообще выбирать "болотных" людей и парашютистов, если итог их работы будет очевиден -беспредел и развал государства?
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14.08.2022 14:05 Ответить
********* типа Ляшко
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14.08.2022 14:48 Ответить
Аристович просто душка,война на дворе ,а он уже мнит себя президентом,сейчас нужно думать о стране ,как таковой,людях которые теряют жилье ,здоровье,жизни ,а мы о президенте говорим . Воистину низы не могут жить по старому,верхи не хотят,нужно урезать свои хотелки.
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14.08.2022 17:48 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/poki-voni-m-ryayut-reytingi-mr-yut-pro-vibori-mi-sto-mo-tomu-scho-nash-lyudi-zhertvuyut-zh/136618 Зоя Казанжи :
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.

Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.

Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.
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14.08.2022 17:55 Ответить
Для чого така брехня? Ви брешите людям. Там не було в списках на посаду президента Арестовича. Вам не стидно?
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14.08.2022 20:08 Ответить
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