Офіс Президента замовляє соцопитування про Єрмака та Арестовича
В Україні проводиться дослідження суспільної думки щодо політиків.
Про це у фейсбуці повідомила правозахисниця Ольга Решетілова, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені зателефонували з Рейтингу із соцопитуванням) І воно мене трохи повернуло до реальності.
Як мінімум, я офігіла від того, що Арестович включений в політичні рейтинги і мене запитали, чи проголосувала б я за нього на президентських виборах. Ну тобто не конкретно за Арестовича, він був у списку топових політиків, серед яких називався і Залужний, до речі.
Було ще кілька питань, від яких я прифігіла. Наприклад, чи вірю я у конфлікт між Залужним і Єрмаком. А також цілий блок питань був присвячений особисто Єрмаку. Наприклад, його особистим якостям, таким як оцінка його дипломатичних компетенцій, лідерства, моєї думки щодо його зв‘язків з росією і на кого ті зв‘язки працюють.
І ось що я вам скажу. Я дуже рада, що навіть у стані активної війни наші люди мають час займатися політикою. Не дуже рада, щоправда, рівню цієї політики, але що поробиш. Також тішуся, що ми змогли зберегти державу, в якій ця срана політика існує.
З набору запитань мені видалося, що опитування замовлене Офісом Президента. Це моє припущення і умовивід, фактів у мене немає. Так ось, якщо воно відповідає дійсності, то мені і смішно, і сумно з тих питань, які реально хвилюють ОП. Дуже мєлко якось, хлопці і дівчата. Ну ось дуже. Навіть для вас", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Звичайно це просто роздуми як для мирної країни, але я так бачу цю всю фігню, що відбувається у владі і суспільстві.
Люся - слащавый балабол и брехун
Вова - клоун, просто клоун
Порошенко - Президент!!!!!
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.
Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.
Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.