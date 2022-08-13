Офіс Президента замовляє соцопитування про Єрмака та Арестовича

В Україні проводиться дослідження суспільної думки щодо політиків.

Про це у фейсбуці повідомила правозахисниця Ольга Решетілова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені зателефонували з Рейтингу із соцопитуванням) І воно мене трохи повернуло до реальності.

Як мінімум, я офігіла від того, що Арестович включений в політичні рейтинги і мене запитали, чи проголосувала б я за нього на президентських виборах. Ну тобто не конкретно за Арестовича, він був у списку топових політиків, серед яких називався і Залужний, до речі.

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Було ще кілька питань, від яких я прифігіла. Наприклад, чи вірю я у конфлікт між Залужним і Єрмаком. А також цілий блок питань був присвячений особисто Єрмаку. Наприклад, його особистим якостям, таким як оцінка його дипломатичних компетенцій, лідерства, моєї думки щодо його зв‘язків з росією і на кого ті зв‘язки працюють.

І ось що я вам скажу. Я дуже рада, що навіть у стані активної війни наші люди мають час займатися політикою. Не дуже рада, щоправда, рівню цієї політики, але що поробиш. Також тішуся, що ми змогли зберегти державу, в якій ця срана політика існує.

З набору запитань мені видалося, що опитування замовлене Офісом Президента. Це моє припущення і умовивід, фактів у мене немає. Так ось, якщо воно відповідає дійсності, то мені і смішно, і сумно з тих питань, які реально хвилюють ОП. Дуже мєлко якось, хлопці і дівчата. Ну ось дуже. Навіть для вас", - йдеться у повідомленні.

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