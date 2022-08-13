УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9984 відвідувача онлайн
Новини
27 112 216

Офіс Президента замовляє соцопитування про Єрмака та Арестовича

арестович,єрмак

В Україні проводиться дослідження суспільної думки щодо політиків.

Про це у фейсбуці повідомила правозахисниця Ольга Решетілова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені зателефонували з Рейтингу із соцопитуванням) І воно мене трохи повернуло до реальності.

Як мінімум, я офігіла від того, що Арестович включений в політичні рейтинги і мене запитали, чи проголосувала б я за нього на президентських виборах. Ну тобто не конкретно за Арестовича, він був у списку топових політиків, серед яких називався і Залужний, до речі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 98% українців вірять в перемогу та схвалюють дії ЗСУ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Було ще кілька питань, від яких я прифігіла. Наприклад, чи вірю я у конфлікт між Залужним і Єрмаком. А також цілий блок питань був присвячений особисто Єрмаку. Наприклад, його особистим якостям, таким як оцінка його дипломатичних компетенцій, лідерства, моєї думки щодо його зв‘язків з росією і на кого ті зв‘язки працюють.

І ось що я вам скажу. Я дуже рада, що навіть у стані активної війни наші люди мають час займатися політикою. Не дуже рада, щоправда, рівню цієї політики, але що поробиш. Також тішуся, що ми змогли зберегти державу, в якій ця срана політика існує.

З набору запитань мені видалося, що опитування замовлене Офісом Президента. Це моє припущення і умовивід, фактів у мене немає. Так ось, якщо воно відповідає дійсності, то мені і смішно, і сумно з тих питань, які реально хвилюють ОП. Дуже мєлко якось, хлопці і дівчата. Ну ось дуже. Навіть для вас", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Радник Єрмака Арестович збирається йти в президенти

Офіс Президента замовляє соцопитування про Єрмака та Арестовича 01

Автор: 

опитування (1970) політика (4523) Решетилова Кобилинська Ольга (54) Єрмак Андрій (1384) Офіс Президента (2033) Арестович Олексій (382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+93
що тут опитувати? два підара прокремлівських
показати весь коментар
13.08.2022 16:11 Відповісти
+69
показати весь коментар
13.08.2022 16:21 Відповісти
+65
Спасибо. Опрос можно закрывать.
показати весь коментар
13.08.2022 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Зелені покидьки вже почали інформаційну передвиборчу маніпуляцію. Пропонують в політичні рейтинги виключно своїх посіпак і таким чином створюють оманливе враження про найрейтинговішого президента, далі ОПшна шваль і решта технічних "політиків". Нарід повинен увірувати, що альтернативи їм взагалі не має незважаючи на всі про*оби. Оскільки виборці ******* голосувати за переможців, то малюючи на мах рейтинг Зелі, створиться інформаційна бульбашка, яка може забезпечити перемогу на виборах. В інформаційному полі на ТБ опозиції фактично не має, а "регіонали" для потрапляння знову в парламент підіграють Зелі. Цей ситуативний союз двох партій покидьків і за підтримки підконтрольних ЗМІ може створити чудо на президентських і парламентських виборах.
Звичайно це просто роздуми як для мирної країни, але я так бачу цю всю фігню, що відбувається у владі і суспільстві.
показати весь коментар
13.08.2022 21:06 Відповісти
Цікаво також те, що опитування доручили політтехнологу, який обслуговує Порошенка...
показати весь коментар
13.08.2022 21:21 Відповісти
Дерьмака на гилляк
показати весь коментар
13.08.2022 21:51 Відповісти
А шо опитувати , хай зайдуть на" Цензор " почитають коментарі тай будуть знати . Ще багато чого нового взнають про себе😂
показати весь коментар
13.08.2022 22:20 Відповісти
Ермак - предатель
Люся - слащавый балабол и брехун
Вова - клоун, просто клоун

Порошенко - Президент!!!!!
показати весь коментар
13.08.2022 22:25 Відповісти
Суки пробили очередное дно
показати весь коментар
13.08.2022 23:16 Відповісти
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
показати весь коментар
14.08.2022 00:37 Відповісти
Какие отвратительные рожи🧐 Да их надо гнать только за одно выражение морды лица 😁 Хуже этих рыл может быть только гундосое подхрюкивание рояльного членограя ,- нах. с бара всех троих 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
14.08.2022 06:11 Відповісти
прошу звписати мою думку-це два під...ра.
показати весь коментар
14.08.2022 09:09 Відповісти
Ермак и Арестович - это не политики в полном смысле этого слова.У них нет ни принципов, ни какой-то идеологии, ни какой-то системы взглядов, нет опыта партийной работы и работы в ВР. Я не понимаю зачем вообще выбирать "болотных" людей и парашютистов, если итог их работы будет очевиден -беспредел и развал государства?
показати весь коментар
14.08.2022 14:05 Відповісти
********* типа Ляшко
показати весь коментар
14.08.2022 14:48 Відповісти
Аристович просто душка,война на дворе ,а он уже мнит себя президентом,сейчас нужно думать о стране ,как таковой,людях которые теряют жилье ,здоровье,жизни ,а мы о президенте говорим . Воистину низы не могут жить по старому,верхи не хотят,нужно урезать свои хотелки.
показати весь коментар
14.08.2022 17:48 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/poki-voni-m-ryayut-reytingi-mr-yut-pro-vibori-mi-sto-mo-tomu-scho-nash-lyudi-zhertvuyut-zh/136618 Зоя Казанжи :
Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.

Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.

Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.
показати весь коментар
14.08.2022 17:55 Відповісти
Для чого така брехня? Ви брешите людям. Там не було в списках на посаду президента Арестовича. Вам не стидно?
показати весь коментар
14.08.2022 20:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 