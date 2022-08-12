98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
В Украине провели опрос по настроениям граждан относительно действий Вооруженных сил и главы государства, а также спросили, верят ли они в возвращение всех территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).
Согласно обнародованным в четверг результатам опроса, 98% респондентов утвердительно ответили на вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну. 1% опрошенных ответили, что не верят и еще 1% затруднились с ответом. В предварительном опросе, проведенном в апреле, в победу Украины в войне верили 97%.
На вопрос, поддерживают ли они действия президента Владимира Зеленского, 59% ответили, что решительно поддерживают и 32% – скорее поддерживают. Таким образом, всего поддерживают действия президента 91% опрошенных. При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, еще 5% – скорее не одобряют. При этом поддержка Зеленского несколько снизилась по сравнению с апрелем, когда о решительном одобрении заявили 74% опрошенных и 20% ответили, что одобряют.
Действия Вооруженных сил Украины полностью поддерживают 88% опрошенных, скорее поддерживают – 10%. Таким образом, 98% украинцев одобряют действия армии.
В то же время, согласно опросу, в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум проводился сейчас. Это скачок на 13 процентных пунктов по сравнению с опросом, проведенным в апреле.
Новый опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят территорию российским захватчикам. 64% считают, что Украина сохранит все территории от своих международно-признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% считают, что Украина вернет себе территорию, находившуюся под ее контролем до нападения России 24 февраля.
На вопрос "На какие уступки вы лично готовы пойти, чтобы положить конец войне?" 40% ответили, что ни на какие. 29% считают, что Украина может заявить о нейтральном статусе и отказаться от вступления в НАТО. 8% ответили, что русский язык может быть признан вторым государственным. 6% считают, что Украина может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами в пределах, оккупированных до 24 февраля, а 5% готовы признать Крым частью России.
Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 27-28 июня по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI) ) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В общей сложности было опрошено 2004 украинцев в возрасте от 18 лет. В выборку не включены украинцы, которые сейчас не находятся в Украине. Ошибка выборки не превышает 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).
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как можно было вкладываться в асфальт а не в оборонку ?
Там, де ідут бої, цілих доріг немає, «бистро» не виходить, розумнику..
і що в вашому розумінні - хамити??? нагадувати про помилки у виборі каклет, безумних, арахамій, третьякових, юзиків і інших пузиків, якіх жодного нема і не буде в окопі...
вася, я вибачаюся. це дійсно образлива кличка, але просто нема вже ніяких сил слухати і читати, як ви виправдовуєте свого боневтіка, а наших тим часом убивають, а азовців тим часом катують, а проти патріотів заводять справи, а єрмака все не звільняють, а опозиційні канали все не відкривають. і вибачень за свої про*оби не приносять!
бо моє ЗСУ каже "дякую" за зброю і набої, за прилади нічного бачення, за стугни і хамерси, за джавеліни і байрактари... там де моє ЗСУ там не принципово чи є дороги (бо так жеж бистро по нім їздять і орки) , ба більше, від тих доріг де не де зосталися клапті... а те на чому підлітає моє ЗСУ може їздити і по бездоріжжю (дякувати волонтерам і Пороху, що підганяє такі "дарунки" яким кривавий асфальт не потрібен)
Тому що від ЗСУ нічого з перечисленого тобою , не залежить .! .
Сидіння в обороні це - тому що немає необхідної зброї для наступу ( 100% вина на владі , яка не готувалась до війни ) , здача півдня України - теж повністю вина керівництва країни ( бо , як казала Люська - проє.алі ) ,, за дрг в тилу - відповідає СБУ ,, ну і - 2500 здалися в полон за наказом ЗЕ , а не командування ЗСУ ..
А вот підтримка дій Зеленського? Це якийсь то нонсенс. Ну судячи з коментарів на цьому форумі.
З цим треба щось негайно робити.
Заспамити або забанити наприклад.
Якби спитали про ставлення до того, що Боневтік не реагує на інформацію про те, що дєрьмак агент ФСБ, думаю, результат був би іншим.
Хоча…
це радує.
Цензор молодець, всю інформацію подав, а не уривками, як деякі.
Фактично Зе і НАТО антагоністи
Смерть рашизму! Слава ЗСУ!
Ошибка выборки не превышает 2%. Источник:
Быстренько меня в спам.
Россия, фашистская наша держава,
Палаческий мир «беззаветной любви».
Здесь нет достижений, есть лживая слава,
Здесь нету прогресса, есть руки в крови.
Славься, Отечество неблагородное,
Рабских народов союз роковой.
Предками взращена низость народная.
Свят Швабростан, мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
В аренде китайской леса и поля.
Рабочие гибнут, соседа «смиряя»,
Заводы стоят - ни машин, ни гвоздя.
Славься, Отечество неблагородное,
Рабских народов союз роковой.
Предками взращена низость народная.
Свят Швабростан, мы гордимся тобой!
Широкий простор для войны и для гроба
Грядущие нам открывают года.
Врагов полпланеты родная трущоба
Нашла, в том не видя большого вреда.
Славься, Отечество неблагородное,
«Спецопераций» и пыток оплот!
Партия Путина, горе народное,
Нас ободрав, в Рай Россию ведет!
Сподіваюсь Зеленського чекає та же участь.
Головне Перемога. Хай працює до нових виборів. А на виборах громадяни вже дадуть йому свою оцінку.
Зе і Зе влада ?