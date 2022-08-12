98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В Украине провели опрос по настроениям граждан относительно действий Вооруженных сил и главы государства, а также спросили, верят ли они в возвращение всех территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Согласно обнародованным в четверг результатам опроса, 98% респондентов утвердительно ответили на вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну. 1% опрошенных ответили, что не верят и еще 1% затруднились с ответом. В предварительном опросе, проведенном в апреле, в победу Украины в войне верили 97%.

На вопрос, поддерживают ли они действия президента Владимира Зеленского, 59% ответили, что решительно поддерживают и 32% – скорее поддерживают. Таким образом, всего поддерживают действия президента 91% опрошенных. При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, еще 5% – скорее не одобряют. При этом поддержка Зеленского несколько снизилась по сравнению с апрелем, когда о решительном одобрении заявили 74% опрошенных и 20% ответили, что одобряют.

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Действия Вооруженных сил Украины полностью поддерживают 88% опрошенных, скорее поддерживают – 10%. Таким образом, 98% украинцев одобряют действия армии.

В то же время, согласно опросу, в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум проводился сейчас. Это скачок на 13 процентных пунктов по сравнению с опросом, проведенным в апреле.

Новый опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят территорию российским захватчикам. 64% считают, что Украина сохранит все территории от своих международно-признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% считают, что Украина вернет себе территорию, находившуюся под ее контролем до нападения России 24 февраля.

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На вопрос "На какие уступки вы лично готовы пойти, чтобы положить конец войне?" 40% ответили, что ни на какие. 29% считают, что Украина может заявить о нейтральном статусе и отказаться от вступления в НАТО. 8% ответили, что русский язык может быть признан вторым государственным. 6% считают, что Украина может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами в пределах, оккупированных до 24 февраля, а 5% готовы признать Крым частью России.

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Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 27-28 июня по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI) ) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В общей сложности было опрошено 2004 украинцев в возрасте от 18 лет. В выборку не включены украинцы, которые сейчас не находятся в Украине. Ошибка выборки не превышает 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).







