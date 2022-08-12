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Новости Фото Война
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98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

україна

В Украине провели опрос по настроениям граждан относительно действий Вооруженных сил и главы государства, а также спросили, верят ли они в возвращение всех территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Согласно обнародованным в четверг результатам опроса, 98% респондентов утвердительно ответили на вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну. 1% опрошенных ответили, что не верят и еще 1% затруднились с ответом. В предварительном опросе, проведенном в апреле, в победу Украины в войне верили 97%.

98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос 01

На вопрос, поддерживают ли они действия президента Владимира Зеленского, 59% ответили, что решительно поддерживают и 32% – скорее поддерживают. Таким образом, всего поддерживают действия президента 91% опрошенных. При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, еще 5% – скорее не одобряют. При этом поддержка Зеленского несколько снизилась по сравнению с апрелем, когда о решительном одобрении заявили 74% опрошенных и 20% ответили, что одобряют.

98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос 02

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Действия Вооруженных сил Украины полностью поддерживают 88% опрошенных, скорее поддерживают – 10%. Таким образом, 98% украинцев одобряют действия армии.

В то же время, согласно опросу, в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум проводился сейчас. Это скачок на 13 процентных пунктов по сравнению с опросом, проведенным в апреле.

98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос 03

Новый опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят территорию российским захватчикам. 64% считают, что Украина сохранит все территории от своих международно-признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% считают, что Украина вернет себе территорию, находившуюся под ее контролем до нападения России 24 февраля.

98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос 04

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На вопрос "На какие уступки вы лично готовы пойти, чтобы положить конец войне?" 40% ответили, что ни на какие. 29% считают, что Украина может заявить о нейтральном статусе и отказаться от вступления в НАТО. 8% ответили, что русский язык может быть признан вторым государственным. 6% считают, что Украина может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами в пределах, оккупированных до 24 февраля, а 5% готовы признать Крым частью России.

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98% украинцев верят в победу и одобряют действия ВСУ, - опрос 05
Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 27-28 июня по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI) ) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В общей сложности было опрошено 2004 украинцев в возрасте от 18 лет. В выборку не включены украинцы, которые сейчас не находятся в Украине. Ошибка выборки не превышает 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).



Зеленский Владимир (20835) опрос (2854) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+29
Все буде УКРАЇНА!
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12.08.2022 09:38 Ответить
+23
так може робити тільки або дибіл, або кацап - що в принципі одне й те ж саме
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12.08.2022 09:41 Ответить
+21
Как можно жить в Украине и не поддерживать нашу героическую армию????????
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12.08.2022 09:39 Ответить
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Все буде УКРАЇНА!
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12.08.2022 09:38 Ответить
Как можно жить в Украине и не поддерживать нашу героическую армию????????
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12.08.2022 09:39 Ответить
так може робити тільки або дибіл, або кацап - що в принципі одне й те ж саме
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12.08.2022 09:41 Ответить
а как можно за 30 копеек сдавать позиции и координаты???
как можно было вкладываться в асфальт а не в оборонку ?
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12.08.2022 09:44 Ответить
Яке це «ваше»?!
Там, де ідут бої, цілих доріг немає, «бистро» не виходить, розумнику..
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12.08.2022 10:07 Ответить
о, зебіл об'явився. вася, от скажи, ти реально не розумієш, що зараз ці дороги роздовбані, розтрощені снарядами ворога і по них не дуже-то і проїдеш? а у нас снарядів якраз немає, щоб у відповідь вистрелити, бо всі гроші витрачені не на снаряди/Нептуни/Вільхи/Богдани/дрони, а на велике крадівництво. ці дороги були такі дорогі, як ніякі в світі. бо на їх будівництві крали гроші, які потім в конвертах заносили зеленим слугам, щоб правильно голосували. 30 тис дол на місяць кожному. і ці гроші вкрадені у тебе, у тебе!! чи ти подоляківський бот? і з своїх 3 грн за комент ніяких податків не платиш?
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12.08.2022 10:09 Ответить
Ти за кого голосував?
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12.08.2022 10:24 Ответить
ні одному Українцю (справжньому) ні разу не нахамили))))
і що в вашому розумінні - хамити??? нагадувати про помилки у виборі каклет, безумних, арахамій, третьякових, юзиків і інших пузиків, якіх жодного нема і не буде в окопі...
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12.08.2022 10:31 Ответить
Ти бач,як за Україну болить Алєксандру?
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12.08.2022 10:43 Ответить
це він за зебіла обідився. бо воно співзвучне із дебіл.
вася, я вибачаюся. це дійсно образлива кличка, але просто нема вже ніяких сил слухати і читати, як ви виправдовуєте свого боневтіка, а наших тим часом убивають, а азовців тим часом катують, а проти патріотів заводять справи, а єрмака все не звільняють, а опозиційні канали все не відкривають. і вибачень за свої про*оби не приносять!
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12.08.2022 10:46 Ответить
вася і Вася.. тож... две бальшие разницы - як кажуть в Одесі)))
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12.08.2022 12:32 Ответить
Забули добавити - "зато Поррраххх..." Я до сих пір не можу визначити яке лайно гірше - порохолайно чи зелайно.
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12.08.2022 22:18 Ответить
а яке у вас ЗСУ?
бо моє ЗСУ каже "дякую" за зброю і набої, за прилади нічного бачення, за стугни і хамерси, за джавеліни і байрактари... там де моє ЗСУ там не принципово чи є дороги (бо так жеж бистро по нім їздять і орки) , ба більше, від тих доріг де не де зосталися клапті... а те на чому підлітає моє ЗСУ може їздити і по бездоріжжю (дякувати волонтерам і Пороху, що підганяє такі "дарунки" яким кривавий асфальт не потрібен)
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12.08.2022 10:17 Ответить
Я не хочу нікого образити. Але думати то не властиво живій істоті. Це скоріш виняток. Людина включає мізки тільки для задоволення основних потреб як і тварини. Так живе більшість на планеті. Сама здатність думати критично це вже прояв інтелекту. А таких людей не багато. Але в Україні це критична маса 15-20%( я не про політику). Яка рухає нас у перед. Ще 40-50% це люди які йдуть за лідером і здатні приймати рішення попри лінь. Ну і амеби. Це раби і їх нащадки бо вони ні нащо не здатні. А можуть лише бубніти. В тому числі про ковбасу по 2.20 і "вяличие СССР".
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12.08.2022 10:17 Ответить
Зазвичай це москвороте бидло, що зневажає один з головних атрибутів держави і нації - державну мову.
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12.08.2022 15:49 Ответить
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12.08.2022 09:42 Ответить
Оманські кнурі знову беруться до розправ з ГЕПРОЯМИ УКРАЇНИ ?
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12.08.2022 09:44 Ответить
Що це ще за 2% зрадників!!!
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12.08.2022 09:48 Ответить
Та щури завжди знайдуться, ідіотів у суспільстві вистачає
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12.08.2022 09:59 Ответить
ОПГ СН три года готовила вторжение Орды в Украину. Разоружало армию... а вы предлагаете воинам ЗСУ с "сапёрными лопатками" идти на танки??!! Сами попробуйте. И сейчас эти твари творят беспредел в Украине преследуя людей за реальный вклад в оборону Украины. Спасибо американскому народу за помощь и понимание... это не наша жОПа... 73% в 2019 проголосовали за войну, спасибо им.
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12.08.2022 10:08 Ответить
Манипуляция чистейшей воды )) - це ти свій коментар так назвав ?
Тому що від ЗСУ нічого з перечисленого тобою , не залежить .! .
Сидіння в обороні це - тому що немає необхідної зброї для наступу ( 100% вина на владі , яка не готувалась до війни ) , здача півдня України - теж повністю вина керівництва країни ( бо , як казала Люська - проє.алі ) ,, за дрг в тилу - відповідає СБУ ,, ну і - 2500 здалися в полон за наказом ЗЕ , а не командування ЗСУ ..
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12.08.2022 10:26 Ответить
Підтримка ЗСУ , із цим усе зрозуміло.
А вот підтримка дій Зеленського? Це якийсь то нонсенс. Ну судячи з коментарів на цьому форумі.
З цим треба щось негайно робити.
Заспамити або забанити наприклад.
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12.08.2022 09:54 Ответить
Як Рейтингу замовили, так він і ставив питання.
Якби спитали про ставлення до того, що Боневтік не реагує на інформацію про те, що дєрьмак агент ФСБ, думаю, результат був би іншим.
Хоча…
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12.08.2022 10:11 Ответить
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12.08.2022 09:56 Ответить
Ну віра в перемогу тут все вірно ,що до рейтингу президента тут більше запитань чим відповідей маючи такі необмежені повновадження та далеко не патріотичне оточеня,чи це не шлях до диктатури ?
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12.08.2022 10:00 Ответить
ну так бачите, вони ж його дії не повністю схвалюють, а вже трохи сумніваються все таки
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12.08.2022 10:05 Ответить
29% ідіотів тільки залишилося (які думають, що можуть якось задобрити агресора і що їм хтось чи щось, крім НАТО може допомогти).
це радує.
Цензор молодець, всю інформацію подав, а не уривками, як деякі.
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12.08.2022 10:03 Ответить
Подивіться на графік.
Фактично Зе і НАТО антагоністи
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12.08.2022 10:10 Ответить
Значить скоро ОП почне знов компанію по дискредитації Залужного. Чекаємо на нові вкиди і підстави від боневтіка
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12.08.2022 10:11 Ответить
Гроші хоч перераховуйте, віруни і поддєржуни.
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12.08.2022 10:14 Ответить

Смерть рашизму! Слава ЗСУ!
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12.08.2022 10:14 Ответить
Верю ЗСУ! Верю Украинскому народу! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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12.08.2022 10:46 Ответить
При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, Источник:
Ошибка выборки не превышает 2%. Источник:
Быстренько меня в спам.
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12.08.2022 11:16 Ответить
Мазохизм та недоумкуватість не причина для гордощів.

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12.08.2022 12:14 Ответить
Вони ж обирали зеленського та "слугу" василевську-смаглюк.

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12.08.2022 12:17 Ответить
Гимн Швабростана

Россия, фашистская наша держава,

Палаческий мир «беззаветной любви».

Здесь нет достижений, есть лживая слава,

Здесь нету прогресса, есть руки в крови.

Славься, Отечество неблагородное,

Рабских народов союз роковой.

Предками взращена низость народная.

Свят Швабростан, мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

В аренде китайской леса и поля.

Рабочие гибнут, соседа «смиряя»,

Заводы стоят - ни машин, ни гвоздя.

Славься, Отечество неблагородное,

Рабских народов союз роковой.

Предками взращена низость народная.

Свят Швабростан, мы гордимся тобой!

Широкий простор для войны и для гроба

Грядущие нам открывают года.

Врагов полпланеты родная трущоба

Нашла, в том не видя большого вреда.

Славься, Отечество неблагородное,

«Спецопераций» и пыток оплот!

Партия Путина, горе народное,

Нас ободрав, в Рай Россию ведет!
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12.08.2022 11:40 Ответить
Смерть кацапам!
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12.08.2022 11:51 Ответить
Перемога може бути тільки без Зелі. Тому шлях до неї довгий.
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12.08.2022 12:52 Ответить
Якщо я не помиляюсь, то Черчіль програв свої вибори як раз після закінчення друї світової війни.
Сподіваюсь Зеленського чекає та же участь.
Головне Перемога. Хай працює до нових виборів. А на виборах громадяни вже дадуть йому свою оцінку.
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12.08.2022 12:58 Ответить
Технически говоря, не сразу после, а незадолго до. Германию уже победили, но Черчилля прямо на Потсдамской конференции сменил новый премьер-министр, которого выбрали 5 июля 1945.
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12.08.2022 15:32 Ответить
98% вірять що переможе ЗСУ, 2% вірять що переможе зеленський. сам. всіх
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14.08.2022 20:16 Ответить
А хто ці 2 % які не вірять в Україну і в ії Перемогу над Кацапією ?
Зе і Зе влада ?
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15.08.2022 19:49 Ответить
 
 