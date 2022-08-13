В северо-восточной части Мелитополя прогремел громкий взрыв, - Федоров

Громкий взрыв был слышен даже в окрестностях Мелитополя.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, седьмой день подряд силы сопротивления не дают оккупантам и коллаборантам расслабиться. 13 августа, около 16 часов, в оккупированном городе прогремел громкий взрыв.

"Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хорошие новости об очередных потерях русни" - написал Федоров.

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