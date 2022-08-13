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Новости Война
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В северо-восточной части Мелитополя прогремел громкий взрыв, - Федоров

федоров,іван

Громкий взрыв был слышен даже в окрестностях Мелитополя.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, седьмой день подряд силы сопротивления не дают оккупантам и коллаборантам расслабиться. 13 августа, около 16 часов, в оккупированном городе прогремел громкий взрыв.

"Зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города. Ждем хорошие новости об очередных потерях русни" - написал Федоров.

Читайте: В Мелитополь оккупанты привезли для пропагандистских сюжетов 70 гастролеров, - Федоров

Мелитополь (616) оккупация (10199) Запорожская область (3206) партизаны (181) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+8
Палають орки і це супер , так як не@ уй шлятися по нашій землі 😠
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13.08.2022 16:46 Ответить
+3
А в міського голови, місто якого окуповане, є якісь обов'язки, чи тільки сидіти та переказувати розповіді населення в телеграм каналах? Так для цього є арестович, і дві зарплатні платити не треба
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13.08.2022 16:37 Ответить
+3
Козломордые,вон нахер с пляжа в бан...
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13.08.2022 16:45 Ответить
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федоров из Киева улышал?
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13.08.2022 16:29 Ответить
Взрыв услыхал кто из Киева, Федоров или херой Аристович?
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13.08.2022 16:31 Ответить
они соседи
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13.08.2022 16:33 Ответить
А в міського голови, місто якого окуповане, є якісь обов'язки, чи тільки сидіти та переказувати розповіді населення в телеграм каналах? Так для цього є арестович, і дві зарплатні платити не треба
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13.08.2022 16:37 Ответить
За радянськими фільмами і книгами, перший секретар райкому та голова райвиконкому з льоху мали керувати боротьбою із німецько-фашистськими загарбниками. І героїчно загинути.
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13.08.2022 16:57 Ответить
А якби ви були мером окупованого міста, якого звільнили з полону і відправили на вільну територію, то щоб ви робили, перерахуйте обов'язки ваші гіпотетичні!!!
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13.08.2022 18:05 Ответить
РПГ в. руки й мститися та карати кривдникiв..."Тимболии" приклад наставника перед очами ))...
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13.08.2022 19:56 Ответить
Не бути мером, принаймні поки місто не деокупують. Бо інакше де ж тоді мери Донбасу, Луганську, Криму?
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13.08.2022 20:29 Ответить
Козломордые,вон нахер с пляжа в бан...
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13.08.2022 16:45 Ответить
А можна і нам побути міським головою міста Мелітополя?
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13.08.2022 16:45 Ответить
Ви , це хто ?

можна дізнатися ?
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13.08.2022 16:48 Ответить
Палають орки і це супер , так як не@ уй шлятися по нашій землі 😠
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13.08.2022 16:46 Ответить
Мені цікаве наступне, Мелітополь на півдні Запоріжжя, і в ньому постійно щось відбувається. Горезвісна Василівка на півночі за декілька десятків кілометрів від міста Запоріжжя і там окрім знущання рашистів над колонами біженців не відбувається нічого небезпечного для рашистів. Якого біса?????
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13.08.2022 18:08 Ответить
Там весь гешефт пробиться..
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13.08.2022 19:57 Ответить
 
 