У північно-східній частині Мелітополя пролунав гучний вибух, - Федоров

Гучний вибух було чутно навіть на околицях Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами сьомий день поспіль сили спротиву не дають окупантам та колаборантам розслабитися. 13 серпня, близько 16 години, в окупованому місті пролунав гучний вибух.

"Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні" - написав Федоров.

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