У північно-східній частині Мелітополя пролунав гучний вибух, - Федоров
Гучний вибух було чутно навіть на околицях Мелітополя.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами сьомий день поспіль сили спротиву не дають окупантам та колаборантам розслабитися. 13 серпня, близько 16 години, в окупованому місті пролунав гучний вибух.
"Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні" - написав Федоров.
Топ коментарі
+8 Amber
показати весь коментар13.08.2022 16:46 Відповісти Посилання
+3 Олександр Радченко #525759
показати весь коментар13.08.2022 16:37 Відповісти Посилання
+3 Vitua
показати весь коментар13.08.2022 16:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
можна дізнатися ?