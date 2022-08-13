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Новини Війна
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У північно-східній частині Мелітополя пролунав гучний вибух, - Федоров

федоров,іван

Гучний вибух було чутно навіть на околицях Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За його словами сьомий день поспіль сили спротиву не дають окупантам та колаборантам розслабитися. 13 серпня, близько 16 години, в окупованому місті пролунав гучний вибух.

"Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста. Чекаємо на гарні новини про чергові втрати русні" - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Мелітополя окупанти привезли для пропагандистських сюжетів 70 гастролерів, - Федоров

Мелітополь (773) окупація (6751) Запорізька область (3736) партизани (194) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+8
Палають орки і це супер , так як не@ уй шлятися по нашій землі 😠
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13.08.2022 16:46 Відповісти
+3
А в міського голови, місто якого окуповане, є якісь обов'язки, чи тільки сидіти та переказувати розповіді населення в телеграм каналах? Так для цього є арестович, і дві зарплатні платити не треба
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13.08.2022 16:37 Відповісти
+3
Козломордые,вон нахер с пляжа в бан...
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13.08.2022 16:45 Відповісти
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федоров из Киева улышал?
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13.08.2022 16:29 Відповісти
Взрыв услыхал кто из Киева, Федоров или херой Аристович?
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13.08.2022 16:31 Відповісти
они соседи
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13.08.2022 16:33 Відповісти
А в міського голови, місто якого окуповане, є якісь обов'язки, чи тільки сидіти та переказувати розповіді населення в телеграм каналах? Так для цього є арестович, і дві зарплатні платити не треба
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13.08.2022 16:37 Відповісти
За радянськими фільмами і книгами, перший секретар райкому та голова райвиконкому з льоху мали керувати боротьбою із німецько-фашистськими загарбниками. І героїчно загинути.
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13.08.2022 16:57 Відповісти
А якби ви були мером окупованого міста, якого звільнили з полону і відправили на вільну територію, то щоб ви робили, перерахуйте обов'язки ваші гіпотетичні!!!
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13.08.2022 18:05 Відповісти
РПГ в. руки й мститися та карати кривдникiв..."Тимболии" приклад наставника перед очами ))...
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13.08.2022 19:56 Відповісти
Не бути мером, принаймні поки місто не деокупують. Бо інакше де ж тоді мери Донбасу, Луганську, Криму?
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13.08.2022 20:29 Відповісти
Козломордые,вон нахер с пляжа в бан...
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13.08.2022 16:45 Відповісти
А можна і нам побути міським головою міста Мелітополя?
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13.08.2022 16:45 Відповісти
Ви , це хто ?

можна дізнатися ?
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13.08.2022 16:48 Відповісти
Палають орки і це супер , так як не@ уй шлятися по нашій землі 😠
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13.08.2022 16:46 Відповісти
Мені цікаве наступне, Мелітополь на півдні Запоріжжя, і в ньому постійно щось відбувається. Горезвісна Василівка на півночі за декілька десятків кілометрів від міста Запоріжжя і там окрім знущання рашистів над колонами біженців не відбувається нічого небезпечного для рашистів. Якого біса?????
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13.08.2022 18:08 Відповісти
Там весь гешефт пробиться..
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13.08.2022 19:57 Відповісти
 
 