Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе, - горсовет

В временно оккупированном Мариуполе местные жители слышали сильный взрыв.

Об этом сообщили в горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности - пожзе", - говорится в сообщении.

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