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Новости Война
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Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе, - горсовет

порт,маріуполь

В временно оккупированном Мариуполе местные жители слышали сильный взрыв.

Об этом сообщили в горсовете, передает Цензор.НЕТ.

"В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности - пожзе", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Мариуполь завозят рабочих из РФ и "кидают" их на деньги. Местных на строительные работы даже не берут, - горсовет. ВИДЕО

взрыв (6813) Мариуполь (5724) оккупация (10199)


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Топ комментарии
+35
Наверное выбухнула урна для галасавания на рехверендуме
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13.08.2022 16:50 Ответить
+18
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Сообщают, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали здание военкомата, где проживали российские оккупанты. Информация о потерях рашистов уточняется.

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.08.2022 17:28 Ответить
+14
бавовна (пардон, хлопок)?
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13.08.2022 16:52 Ответить
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Наверное выбухнула урна для галасавания на рехверендуме
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13.08.2022 16:50 Ответить
Знову хтось курнув.
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13.08.2022 16:59 Ответить
цікаві "папіроси Святого Духа" з'явились у ЗСУ
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13.08.2022 18:24 Ответить
бавовна (пардон, хлопок)?
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13.08.2022 16:52 Ответить
задымление
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13.08.2022 16:54 Ответить
надеюсь люди не пострадали...
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13.08.2022 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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13.08.2022 16:56 Ответить
Нужно Хаймарсами разбить то здание где судилище над нашими пацанами хотят устроить
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13.08.2022 17:11 Ответить
Далеко, а зірвати потрібно.
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13.08.2022 17:33 Ответить
треба вдарити по заводу зброї на теріторії росії.Це б зазвучало як попередження.
ну або кєрченськийміст...
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13.08.2022 18:25 Ответить
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Сообщают, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали здание военкомата, где проживали российские оккупанты. Информация о потерях рашистов уточняется.

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.08.2022 17:28 Ответить
чекатиму тут підтвердження та деталі.Було б гарно якщо так.
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13.08.2022 18:23 Ответить
Якщо "подробиці згодом" - значить суботній вечір не буде сумним.
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13.08.2022 17:52 Ответить
Десь там мій дім. Нехай горить, лише б загарбників сдихнуться з нашої землі, а дім відбудувати можна.
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13.08.2022 18:20 Ответить
Оооо, як це прекрасно. більше бавовни і хай більше рашистів горять у пеклі.
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13.08.2022 18:56 Ответить
 
 