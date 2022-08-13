Сильный взрыв прогремел в оккупированном Мариуполе, - горсовет
В временно оккупированном Мариуполе местные жители слышали сильный взрыв.
Об этом сообщили в горсовете, передает Цензор.НЕТ.
"В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности - пожзе", - говорится в сообщении.
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+35 Valter Valter
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+18 Чайка Київ
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+14 Гоша Фантомас #478094
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ну або кєрченськийміст...
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2
Сообщают, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали здание военкомата, где проживали российские оккупанты. Информация о потерях рашистов уточняется.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!