Сильний вибух пролунав в окупованому Маріуполі, - міськрада
В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі чули сильний вибух.
Про це повідомили у міськраді, інформує Цензор.НЕТ.
"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Valter Valter
показати весь коментар13.08.2022 16:50 Відповісти Посилання
+18 Чайка Київ
показати весь коментар13.08.2022 17:28 Відповісти Посилання
+14 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар13.08.2022 16:52 Відповісти Посилання
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ну або кєрченськийміст...
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2
Сообщают, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали здание военкомата, где проживали российские оккупанты. Информация о потерях рашистов уточняется.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!