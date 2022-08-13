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Новини Війна
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Сильний вибух пролунав в окупованому Маріуполі, - міськрада

порт,маріуполь

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі чули сильний вибух.

Про це повідомили у міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Федоров про вибух у Мелітополі: "По заслузі" отримав колаборант та поплічник гауляйтера Балицького Олег Шостак

Автор: 

вибух (4525) Маріуполь (3243) окупація (6751)


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Топ коментарі
+35
Наверное выбухнула урна для галасавания на рехверендуме
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13.08.2022 16:50 Відповісти
+18
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Сообщают, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали здание военкомата, где проживали российские оккупанты. Информация о потерях рашистов уточняется.

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.08.2022 17:28 Відповісти
+14
бавовна (пардон, хлопок)?
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13.08.2022 16:52 Відповісти
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Наверное выбухнула урна для галасавания на рехверендуме
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13.08.2022 16:50 Відповісти
Знову хтось курнув.
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13.08.2022 16:59 Відповісти
цікаві "папіроси Святого Духа" з'явились у ЗСУ
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13.08.2022 18:24 Відповісти
бавовна (пардон, хлопок)?
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13.08.2022 16:52 Відповісти
задымление
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13.08.2022 16:54 Відповісти
надеюсь люди не пострадали...
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13.08.2022 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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13.08.2022 16:56 Відповісти
Нужно Хаймарсами разбить то здание где судилище над нашими пацанами хотят устроить
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13.08.2022 17:11 Відповісти
Далеко, а зірвати потрібно.
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13.08.2022 17:33 Відповісти
треба вдарити по заводу зброї на теріторії росії.Це б зазвучало як попередження.
ну або кєрченськийміст...
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13.08.2022 18:25 Відповісти
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A

https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Сообщают, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали здание военкомата, где проживали российские оккупанты. Информация о потерях рашистов уточняется.

ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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13.08.2022 17:28 Відповісти
чекатиму тут підтвердження та деталі.Було б гарно якщо так.
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13.08.2022 18:23 Відповісти
Якщо "подробиці згодом" - значить суботній вечір не буде сумним.
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13.08.2022 17:52 Відповісти
Десь там мій дім. Нехай горить, лише б загарбників сдихнуться з нашої землі, а дім відбудувати можна.
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13.08.2022 18:20 Відповісти
Оооо, як це прекрасно. більше бавовни і хай більше рашистів горять у пеклі.
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13.08.2022 18:56 Відповісти
 
 