Сильний вибух пролунав в окупованому Маріуполі, - міськрада

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі чули сильний вибух.

Про це повідомили у міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом", - йдеться в повідомленні.

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