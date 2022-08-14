Командира полка "Азов" Прокопенко вывезли в Россию, - жена

Пленного "азовца" Дениса Прокопенко захватчики вывезли на территорию РФ. Официально это пока не подтверждено.

Об этом супруга Дениса Екатерина Прокопенко рассказала Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Про место пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся", - сказала она.

Екатерина рассказала, что не получает информацию о муже от Красного Креста.

"Это по сути работа Красного Креста - отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это значит, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д.", - отметила жена командира.

Также смотрите: Действия России свидетельствуют о подготовке на территории РФ "суда" над пленными азовцами, - экс-командир полка "Азов" Жорин. ВИДЕО

Екатерина говорит, что Россия затягивает обмены пленными, а трагедия в Оленовке "вообще приостановила все эти переговоры".