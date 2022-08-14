РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12178 посетителей онлайн
Новости Война
13 160 29

Командира полка "Азов" Прокопенко вывезли в Россию, - жена

прокопенко,добровольці

Пленного "азовца" Дениса Прокопенко захватчики вывезли на территорию РФ. Официально это пока не подтверждено.

Об этом супруга Дениса Екатерина Прокопенко рассказала Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Про место пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся", - сказала она.

Екатерина рассказала, что не получает информацию о муже от Красного Креста.

"Это по сути работа Красного Креста - отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это значит, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д.", - отметила жена командира.

Также смотрите: Действия России свидетельствуют о подготовке на территории РФ "суда" над пленными азовцами, - экс-командир полка "Азов" Жорин. ВИДЕО

Екатерина говорит, что Россия затягивает обмены пленными, а трагедия в Оленовке "вообще приостановила все эти переговоры".

россия (96200) Азов (801) пленные (2175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+40
Зелене гівнокомандуюче обіцяло ж їх обміняти.
показать весь комментарий
14.08.2022 11:06 Ответить
+14
А тим часом Печерський райсуд Києва 2 серпня скасував арешт на будівлю столичного ТРЦ Ocean Plaza і кошти на рахунках його власника. Нагадаю російська «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza у 2012 році. Одна з власників російської компанії - Лілія Ротенберг, донька наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга.
95 Квартал рулить!
показать весь комментарий
14.08.2022 11:07 Ответить
+11
Зеленский продал их еще давно, когда убрал войска с крымского коридора и разминировал дороги. Приказом сдаться он просто оформил давний договорняк.
показать весь комментарий
14.08.2022 12:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене гівнокомандуюче обіцяло ж їх обміняти.
показать весь комментарий
14.08.2022 11:06 Ответить
Треба щоб Мєркєль йому зателефонувала та наказала призначити Мєртвєчука головним по обміну полоненими. Бо зелена шмаркля сама не додумається до цього мудрого кроку
показать весь комментарий
14.08.2022 11:18 Ответить
і що? думаєте отримаємо своїх героїв? Ні, отримаємо мобіків, які офіційно все ще громадяни України. І цьомайте в дупу і мерекль і медвєдчука.
показать весь комментарий
14.08.2022 12:15 Ответить
Якщо це правда що Чмо їх здало зразу як узнало що Порох Кучма і Ющенко зьиралися їхать до Сци Вдзень Пеня говорити про азовців -їх визволення (чи екстракцію) напряму з Китаєм то тут Чму уже від цього не втекти
показать весь комментарий
14.08.2022 11:19 Ответить
Витлумачте ваш допис.
показать весь комментарий
14.08.2022 11:42 Ответить
Є така тєма, що Ющ і Кучма почали домовлятись з Пекіном про посередництво в евакуації захисникив Маріка до третьої країни (можливо, малась на увазі Туреччина). Коли про це дізналась ОПа, то негайно запустила свій план. Наскільки це правда - не знаю...
показать весь комментарий
14.08.2022 12:03 Ответить
Це було озвучено Т.Чорноволом на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YiMwoFmTTUc Тарас Чорновіл 🔴 Оленівка
див. з 48 хв. Чорновіл ніколи не озвучує не перевірену інформацію
показать весь комментарий
14.08.2022 12:19 Ответить
Була альтернатива здачі в полон для захисників Азовсталі?

13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.

Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.

Аби не Порошенко.
показать весь комментарий
14.08.2022 17:23 Ответить
Значить не розстріляють показово в Маріуполі. Була тут інфа,що хочуть осудити і в колонії відправити. Добрий пульс зе і не скажеш
показать весь комментарий
14.08.2022 11:06 Ответить
А тим часом Печерський райсуд Києва 2 серпня скасував арешт на будівлю столичного ТРЦ Ocean Plaza і кошти на рахунках його власника. Нагадаю російська «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza у 2012 році. Одна з власників російської компанії - Лілія Ротенберг, донька наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга.
95 Квартал рулить!
показать весь комментарий
14.08.2022 11:07 Ответить
Навіщо ця брехня перекручена тут? Як вона стосується Азов
показать весь комментарий
14.08.2022 11:08 Ответить
ошен плаза найкращий скільки дає робочих місць там працюють українці а не кацапи
показать весь комментарий
14.08.2022 11:15 Ответить
Особливо праворуч від центрального входу
показать весь комментарий
14.08.2022 11:19 Ответить
Якщо його відібрати в російських олігархів, то уявіть собі, там продовжать працювати українці! Тільки дохід з нього вже будуть отримувати не олігархи путіна які вбивають українських громадян, а Україна!
показать весь комментарий
14.08.2022 13:48 Ответить
Боже, Матінко Богородице, поможіть
показать весь комментарий
14.08.2022 11:17 Ответить
Інформацію про місце знаходження контрольованої евакуації "Азовців" і решти захисників Маріуполя, проведеною Президентом, має озвучувати регулярно Президент. Чи в цьому випадку він не Верховний Головнокомандувач? Бреше родичам полонених, що за це відповідає "Червоний Хрест"росії, який підпорядковуїться формально "Червоному Хресту", а реально пуйлу і ФСБ?
показать весь комментарий
14.08.2022 11:23 Ответить
Южнее Киева в 1941 году в "котел" попало 650 000 красных армейцев Жюкова..он тогда был начштабом РККА...когда Сралин узнал об этом...Жюкова не расстрелял..а отправил в Санкть-чЛенинград защищать блокаду...
Если бы расстрелял погибших во всей войне было бы не 60 миллионов..а намного меньше...
Мясник жюков орал бабы ещё нарожають..
показать весь комментарий
14.08.2022 11:30 Ответить
Прокопенко захищав свою землю, москалі цього не зрозуміють.
показать весь комментарий
14.08.2022 11:46 Ответить
А тебя ожидает швабра...вместо 15 рэ. !
показать весь комментарий
14.08.2022 11:54 Ответить
Вобще с головой не впорядке?
показать весь комментарий
14.08.2022 11:54 Ответить
Это ты, ******, специально, чтобы здесь серонуть, зарегистрировалось?
показать весь комментарий
14.08.2022 11:58 Ответить
как тебя мразь рашистскую модераторы пропустили?!в бан *****!
показать весь комментарий
14.08.2022 12:36 Ответить
Блеать, этот днищенский красный крест вообще на что-то годен?
показать весь комментарий
14.08.2022 12:30 Ответить
Він до чого?
показать весь комментарий
14.08.2022 14:03 Ответить
Зеленский продал их еще давно, когда убрал войска с крымского коридора и разминировал дороги. Приказом сдаться он просто оформил давний договорняк.
показать весь комментарий
14.08.2022 12:50 Ответить
Виявилось, що "Я ВАШ ВИРОК" та "Я ВАМ НІЧЄВО НЄ ДОЛЖЄН" це преЗЕдентська програма.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:31 Ответить
 
 