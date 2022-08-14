Командира полка "Азов" Прокопенко вывезли в Россию, - жена
Пленного "азовца" Дениса Прокопенко захватчики вывезли на территорию РФ. Официально это пока не подтверждено.
Об этом супруга Дениса Екатерина Прокопенко рассказала Суспільному, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я знаю только, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Про место пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся", - сказала она.
Екатерина рассказала, что не получает информацию о муже от Красного Креста.
"Это по сути работа Красного Креста - отвечать мне, но я до сих пор не знаю, где мой муж. Даже если он в России, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это значит, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д.", - отметила жена командира.
Екатерина говорит, что Россия затягивает обмены пленными, а трагедия в Оленовке "вообще приостановила все эти переговоры".
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див. з 48 хв. Чорновіл ніколи не озвучує не перевірену інформацію
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко.
95 Квартал рулить!
Если бы расстрелял погибших во всей войне было бы не 60 миллионов..а намного меньше...
Мясник жюков орал бабы ещё нарожають..