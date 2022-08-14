Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії, - дружина

Полоненого "азовця" Дениса Прокопенка загарбники вивезли на територію РФ. Офіційно це поки не підтверджено.

Про це дружина Дениса Катерина Прокопенко розповіла Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають", - сказала вона.

Катерина розповіла, що не отримує інформацію щодо чоловіка від Червоного Хреста.

"Це по суті робота Червоного Хреста - відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д.", - зазначила дружина командира.

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Катерина каже, що Росія затягує обміни полоненими, а трагедія в Оленівці "взагалі призупинила усі ці перемовини".