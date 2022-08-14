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Новини Війна
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Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії, - дружина

прокопенко,добровольці

Полоненого "азовця" Дениса Прокопенка загарбники вивезли на територію РФ. Офіційно це поки не підтверджено.

Про це дружина Дениса Катерина Прокопенко розповіла Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають", - сказала вона.

Катерина розповіла, що не отримує інформацію щодо чоловіка від Червоного Хреста.

"Це по суті робота Червоного Хреста - відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д.", - зазначила дружина командира.

Також читайте: Окупанти продовжують підготовку до показових страт у Маріуполі. Судилище може відбутися 24 серпня, - ISW

Катерина каже, що Росія затягує обміни полоненими, а трагедія в Оленівці "взагалі призупинила усі ці перемовини".

Автор: 

росія (66080) Азов (785) полонені (2299)


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Топ коментарі
+40
Зелене гівнокомандуюче обіцяло ж їх обміняти.
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14.08.2022 11:06 Відповісти
+14
А тим часом Печерський райсуд Києва 2 серпня скасував арешт на будівлю столичного ТРЦ Ocean Plaza і кошти на рахунках його власника. Нагадаю російська «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza у 2012 році. Одна з власників російської компанії - Лілія Ротенберг, донька наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга.
95 Квартал рулить!
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14.08.2022 11:07 Відповісти
+11
Зеленский продал их еще давно, когда убрал войска с крымского коридора и разминировал дороги. Приказом сдаться он просто оформил давний договорняк.
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14.08.2022 12:50 Відповісти
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Зелене гівнокомандуюче обіцяло ж їх обміняти.
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14.08.2022 11:06 Відповісти
Треба щоб Мєркєль йому зателефонувала та наказала призначити Мєртвєчука головним по обміну полоненими. Бо зелена шмаркля сама не додумається до цього мудрого кроку
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14.08.2022 11:18 Відповісти
і що? думаєте отримаємо своїх героїв? Ні, отримаємо мобіків, які офіційно все ще громадяни України. І цьомайте в дупу і мерекль і медвєдчука.
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14.08.2022 12:15 Відповісти
Якщо це правда що Чмо їх здало зразу як узнало що Порох Кучма і Ющенко зьиралися їхать до Сци Вдзень Пеня говорити про азовців -їх визволення (чи екстракцію) напряму з Китаєм то тут Чму уже від цього не втекти
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14.08.2022 11:19 Відповісти
Витлумачте ваш допис.
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14.08.2022 11:42 Відповісти
Є така тєма, що Ющ і Кучма почали домовлятись з Пекіном про посередництво в евакуації захисникив Маріка до третьої країни (можливо, малась на увазі Туреччина). Коли про це дізналась ОПа, то негайно запустила свій план. Наскільки це правда - не знаю...
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14.08.2022 12:03 Відповісти
Це було озвучено Т.Чорноволом на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YiMwoFmTTUc Тарас Чорновіл 🔴 Оленівка
див. з 48 хв. Чорновіл ніколи не озвучує не перевірену інформацію
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14.08.2022 12:19 Відповісти
Була альтернатива здачі в полон для захисників Азовсталі?

13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.

Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.

Аби не Порошенко.
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14.08.2022 17:23 Відповісти
Значить не розстріляють показово в Маріуполі. Була тут інфа,що хочуть осудити і в колонії відправити. Добрий пульс зе і не скажеш
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14.08.2022 11:06 Відповісти
А тим часом Печерський райсуд Києва 2 серпня скасував арешт на будівлю столичного ТРЦ Ocean Plaza і кошти на рахунках його власника. Нагадаю російська «ТПС Недвижимость» купила Ocean Plaza у 2012 році. Одна з власників російської компанії - Лілія Ротенберг, донька наближеного до Володимира Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга.
95 Квартал рулить!
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14.08.2022 11:07 Відповісти
Навіщо ця брехня перекручена тут? Як вона стосується Азов
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14.08.2022 11:08 Відповісти
ошен плаза найкращий скільки дає робочих місць там працюють українці а не кацапи
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14.08.2022 11:15 Відповісти
Особливо праворуч від центрального входу
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14.08.2022 11:19 Відповісти
Якщо його відібрати в російських олігархів, то уявіть собі, там продовжать працювати українці! Тільки дохід з нього вже будуть отримувати не олігархи путіна які вбивають українських громадян, а Україна!
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14.08.2022 13:48 Відповісти
Боже, Матінко Богородице, поможіть
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14.08.2022 11:17 Відповісти
Інформацію про місце знаходження контрольованої евакуації "Азовців" і решти захисників Маріуполя, проведеною Президентом, має озвучувати регулярно Президент. Чи в цьому випадку він не Верховний Головнокомандувач? Бреше родичам полонених, що за це відповідає "Червоний Хрест"росії, який підпорядковуїться формально "Червоному Хресту", а реально пуйлу і ФСБ?
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14.08.2022 11:23 Відповісти
Южнее Киева в 1941 году в "котел" попало 650 000 красных армейцев Жюкова..он тогда был начштабом РККА...когда Сралин узнал об этом...Жюкова не расстрелял..а отправил в Санкть-чЛенинград защищать блокаду...
Если бы расстрелял погибших во всей войне было бы не 60 миллионов..а намного меньше...
Мясник жюков орал бабы ещё нарожають..
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14.08.2022 11:30 Відповісти
Прокопенко захищав свою землю, москалі цього не зрозуміють.
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14.08.2022 11:46 Відповісти
А тебя ожидает швабра...вместо 15 рэ. !
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14.08.2022 11:54 Відповісти
Вобще с головой не впорядке?
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14.08.2022 11:54 Відповісти
Это ты, ******, специально, чтобы здесь серонуть, зарегистрировалось?
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14.08.2022 11:58 Відповісти
как тебя мразь рашистскую модераторы пропустили?!в бан *****!
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14.08.2022 12:36 Відповісти
Блеать, этот днищенский красный крест вообще на что-то годен?
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14.08.2022 12:30 Відповісти
Він до чого?
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14.08.2022 14:03 Відповісти
Зеленский продал их еще давно, когда убрал войска с крымского коридора и разминировал дороги. Приказом сдаться он просто оформил давний договорняк.
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14.08.2022 12:50 Відповісти
Виявилось, що "Я ВАШ ВИРОК" та "Я ВАМ НІЧЄВО НЄ ДОЛЖЄН" це преЗЕдентська програма.
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14.08.2022 13:31 Відповісти
 
 