Командира полку "Азов" Прокопенка вивезли до Росії, - дружина
Полоненого "азовця" Дениса Прокопенка загарбники вивезли на територію РФ. Офіційно це поки не підтверджено.
Про це дружина Дениса Катерина Прокопенко розповіла Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають", - сказала вона.
Катерина розповіла, що не отримує інформацію щодо чоловіка від Червоного Хреста.
"Це по суті робота Червоного Хреста - відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д.", - зазначила дружина командира.
Катерина каже, що Росія затягує обміни полоненими, а трагедія в Оленівці "взагалі призупинила усі ці перемовини".
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див. з 48 хв. Чорновіл ніколи не озвучує не перевірену інформацію
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко.
95 Квартал рулить!
Если бы расстрелял погибших во всей войне было бы не 60 миллионов..а намного меньше...
Мясник жюков орал бабы ещё нарожають..