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Новини Війна
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Окупанти продовжують підготовку до показових страт у Маріуполі. Судилище може відбутися 24 серпня, - ISW

маріуполь,клітка

Окупаційна "влада" в Маріуполі продовжувала підготовку до показових процесів і можливих розстрілів українських військовополонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

За оцінкою ISW, окупанти поспішають перетворити Маріупольську філармонію у в'язницю і побудувати спеціальний "бункер" з обставленими клітками коридорами для розміщення ув'язнених. Трибунал може відбутися 24 серпня.

Головне управління військової розвідки України раніше розповсюдило заяву від імені сил безпеки і оборони України, в якій закликало весь цивілізований світ не допустити оголошеного суду над українськими захисниками в Маріуполі.

Також читайте: "Судилище" над українськими захисниками в Маріуполі рашисти хочуть влаштувати 24 серпня, - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3243) Азов (785) Азовсталь (446) 36 окрема бригада морської піхоти (206)


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Топ коментарі
+29
Дуже шкода наших найкращих синів і дочок України, які попри все пішли боронити незалежність України і свободу українців, а смвіття, як "95 квартал", спасаючи свої дупи, заховалися за корлоном, пропри призивний вік.Якщо Президент нічого не зробить по їх спасінню, то йому краще піти, забрати свою антимайданівську шоблу з Банкової і йти в монахи, вимолювати свої гріхи, бо то він заради піару і свого рейтингу обдурив їзахисників Маріуполя і українців, сказавши про "контрольовану евакуацію". До цього дав команду розмінувати Чонгар і Перекоп, відвести армію, заборонити стріляти, попризначати зрадників у Херсонську область і фактично здати Запорізьку і Херсонську область.
Вся надія тільки знову на США, Англію, Канаду, Німеччину, Туреччину і Францію. Балакаючі попуги з Банкової можуть тільки ще раз повторити написану їм брехню!
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13.08.2022 07:48 Відповісти
+28
до чого тут Гуттереш, хоча і він має щось робити? В полон і на страту їх здав Президент України!
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13.08.2022 07:49 Відповісти
+19
Ці ******** з банкової,ще й перемогу собі припишуть!
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13.08.2022 08:02 Відповісти
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Пусть Гуттереш летит в Мариуполь - хватит в США отсиживаться
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13.08.2022 07:41 Відповісти
до чого тут Гуттереш, хоча і він має щось робити? В полон і на страту їх здав Президент України!
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13.08.2022 07:49 Відповісти
вони думають, що якщо вб'ють показово наших героїв, то остальні зламаються і будуть боятися? Ідіоти! Помста буде жорстокою!
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13.08.2022 07:44 Відповісти
Дуже шкода наших найкращих синів і дочок України, які попри все пішли боронити незалежність України і свободу українців, а смвіття, як "95 квартал", спасаючи свої дупи, заховалися за корлоном, пропри призивний вік.Якщо Президент нічого не зробить по їх спасінню, то йому краще піти, забрати свою антимайданівську шоблу з Банкової і йти в монахи, вимолювати свої гріхи, бо то він заради піару і свого рейтингу обдурив їзахисників Маріуполя і українців, сказавши про "контрольовану евакуацію". До цього дав команду розмінувати Чонгар і Перекоп, відвести армію, заборонити стріляти, попризначати зрадників у Херсонську область і фактично здати Запорізьку і Херсонську область.
Вся надія тільки знову на США, Англію, Канаду, Німеччину, Туреччину і Францію. Балакаючі попуги з Банкової можуть тільки ще раз повторити написану їм брехню!
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13.08.2022 07:48 Відповісти
Ці ******** з банкової,ще й перемогу собі припишуть!
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13.08.2022 08:02 Відповісти
Клоун буде найвеличніший пабідун. Другий після Черчілля.
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13.08.2022 08:13 Відповісти
Чому відразу другим? Наполеон боневтік перший у всьому, а хто такий Черчілль порівняно з найвеличнішим?
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13.08.2022 10:38 Відповісти
Що на це каже той що відав наказ здатися?
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13.08.2022 08:13 Відповісти
Тойшоневтік вже сказав.
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13.08.2022 08:17 Відповісти
а той, що дав наказ здатися звинувачує "Червоний Хрест" і ООН. Він ніколи ні в чому не винен, його так привчили з дитинства, побільше кричати, падати на підлогу і бити ногами і руками, то ще погладять по головці і принесуть морозиво. Він чекає, поки нарід про це забуде і випустить кіно, як вони з єлдаком, абдристовичем відбили атаку всієї російської армії на Банкову і з цього моменту настав переломний хад війни і ворог дрогнув, воррос усцявся, злякавшися такого супротиву і таких мачо, втік з Ірпені, Гостомеля, Бучі, Чернігова і Сум. Все попереду, йде ретульна підготовка про заборону щось там говорити військовим і бічування найркащих генералів і спихування на них своїх про@обів, як от знову взялися за Марченко.
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13.08.2022 08:53 Відповісти
Арестович вже розказав, як він "вкрав гранатомет, щоб підбити БМП в урядовому кварталі". От тільки не поталанило Люсі звершити цей "подвиг" бо БМП ворога туди не доїхала, мабуть їм розвідка доповіла, що там Люся з гранатометом чекає.
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13.08.2022 10:44 Відповісти
В цьому також винне те кодло зрадників,яке керувало на півдні...
Народ бореться,гине,стікає кров'ю...
Наше щастя,що весь світ допомагає,інакше таке робилося б по всій Україні.
Зброю не виробляли,південь розмінували,до Марченко постійно сікаються...
Господи,допоможи нашим воїнам здолати зовнішнього ворога.
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13.08.2022 08:16 Відповісти
Всюди керують новиє літса.
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13.08.2022 08:18 Відповісти
Розвідка закликає....Розвідка повинна працювати, набрехали Героям обмін через короткий час, а тепер закликають вовка не їсти ягнят. Вина оп. Нехай летять і відвойовують. Там уже не гаряче,а окупація
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13.08.2022 08:21 Відповісти
в ответ нужно уже сейчас собирать и готовить к уничтожению кацапскую агентуру и руководство гундяйской секты.
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13.08.2022 08:30 Відповісти
та Ви що? Всю Банкову зразу?
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13.08.2022 08:55 Відповісти
Непогано було б нанести удар по цьому "бункеру" ще до судилища. Бажано коли там буде багато колоборантів та орків.
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13.08.2022 08:40 Відповісти
так нанесіть. Ніхто Вам не заважає. Беріть простий асфальт, можете взяти кумулятивний, а якщо є бажаннято осколковий і шарахніть дуплетом зі всіх асфальтоукладчиків, а зверху присипче щебнем, які привезуть самоскиди тестя Боневтіка із міста Кривого Рогу.
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13.08.2022 08:57 Відповісти
Надо не позже 22 числа. А то завезут наших накануне. Тоже ведь не дураки. Ударить стоит обязательно. Мы простреливаем почти все. А в РФ судить не имеют права, тогда касабы навек не отмоюся перед миром. Вряд-ли.
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13.08.2022 11:18 Відповісти
Украина когда признает рашистов и *днр8 террористическими организациями? Какой тогда смысл призывать весь мир нам помочь?
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13.08.2022 09:13 Відповісти
Що робить пліснява для порятунку азовсталівців, окрім пред'яв ООН та ЧХ?
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13.08.2022 10:34 Відповісти
Ждав від адристовича звіт , що Україна буде проводити в Маріуполі військовий парад ,але щось пішло не так !
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13.08.2022 11:17 Відповісти
Україна ще не мала такого сорому як теперішня влада Спочатку здати четверту частину країни потім віддати дві з половиною тисячі захисників ворогу на знущання обізвати це евакуацією а потім когось звинувачувати і давати їхнім дітям і вдовам матерям медалі Як цих виродків земля носить який цинізм Люди яке горе для країни ви вибрали в19роціУкраїна переможе сумніву нема але ціна дуже страшна
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13.08.2022 14:27 Відповісти
Булоб добре, потім в те судилище запхати пару ракет. За азов чомусь нічого не говорять. От і захищай ваші сраки потім!
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13.08.2022 18:10 Відповісти
 
 