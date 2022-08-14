ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеские склады с техникой, - Соболевский

ВСУ в Новой Каховке и Музыковке Херсонской области уничтожили склады с боеприпасами и военной техникой врага.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, есть информация подтвержденная уже по уничтожению военных объектов и в Новой Каховке, и в Музыковке. По имеющейся информации, там были расположены достаточно крупные военные склады с вооружением, с боеприпасами. И кроме того, там хранилась еще и военная техника", - отметил Соболевский.

Так же ночью были слышны взрывы в пригороде областного центра – в Антоновке. Как сказал Соболевский, ждем подтверждения, это попадание по Антоновскому мосту или по другому объекту.

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По его словам, ни один из мостов в Херсонской области не пригоден к использованию для перевозки тяжелой техники или боеприпасов, сегодня ВСУ взяли под огневой контроль все логистические пути врага.

"Логистика у них (у военных РФ. - Ред.) разорвана в клочья фактически", - говорит Соболевский.

По его словам, военные РФ используют понтонные переправы, но это не решает проблему.