ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеские склады с техникой, - Соболевский
ВСУ в Новой Каховке и Музыковке Херсонской области уничтожили склады с боеприпасами и военной техникой врага.
Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, есть информация подтвержденная уже по уничтожению военных объектов и в Новой Каховке, и в Музыковке. По имеющейся информации, там были расположены достаточно крупные военные склады с вооружением, с боеприпасами. И кроме того, там хранилась еще и военная техника", - отметил Соболевский.
Так же ночью были слышны взрывы в пригороде областного центра – в Антоновке. Как сказал Соболевский, ждем подтверждения, это попадание по Антоновскому мосту или по другому объекту.
По его словам, ни один из мостов в Херсонской области не пригоден к использованию для перевозки тяжелой техники или боеприпасов, сегодня ВСУ взяли под огневой контроль все логистические пути врага.
"Логистика у них (у военных РФ. - Ред.) разорвана в клочья фактически", - говорит Соболевский.
По его словам, военные РФ используют понтонные переправы, но это не решает проблему.
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ех.. трішки б допомоги на схід... там надзвичайно гаряче у наших захисників...
Окрім того, ряд своїх формувань в Південій операційній зоні противник вимушений відводити на відновлення боєздатності та поповнення.. Так, на територію тимчасово окупованого п-ва Крим відведена БТГр 810-ї обр МП чф-у (р-н Джанкою), де включена до "резерву першої черги". Обидві "порепані" БТГр 126-ї омсбр ВБО 22-го АК також відведені противником з Херсонського плацдарму на лівий берег Дніпра, треба розуміти, для "відновлення". В свою чергу, тактичні групи 14-ї обр СпП, які дислокувалися на узбережжі Азовського моря, убули в напрямку Криму.
Разом з тим противник продовжує попвнювати свої передові підрозділи у Південій операційній зоні, а також підсилювати розгорнуті тут угрупування своїх військ. Так, на Запорізському напрямку прибув ще один посилений батальон пвк "ліга", а на Херсонському плацдармі противник перекинув через Шилову Балку до 10-и танків та 8 БМП (ймовірно для поповнення підрозділів 205-ї мсбр 49-ї ЗВА).
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/v-**********-prostyatsya-s-pogibshim-za-rodinu-pod-1509744