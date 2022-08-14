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Новости Война
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ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеские склады с техникой, - Соболевский

війна

ВСУ в Новой Каховке и Музыковке Херсонской области уничтожили склады с боеприпасами и военной техникой врага.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, есть информация подтвержденная уже по уничтожению военных объектов и в Новой Каховке, и в Музыковке. По имеющейся информации, там были расположены достаточно крупные военные склады с вооружением, с боеприпасами. И кроме того, там хранилась еще и военная техника", - отметил Соболевский.

Так же ночью были слышны взрывы в пригороде областного центра – в Антоновке. Как сказал Соболевский, ждем подтверждения, это попадание по Антоновскому мосту или по другому объекту.

Также читайте: После подрыва мостов в Херсонской области "руководители" местных оккупантов передислоцируются в Мелитополь, - Федоров

По его словам, ни один из мостов в Херсонской области не пригоден к использованию для перевозки тяжелой техники или боеприпасов, сегодня ВСУ взяли под огневой контроль все логистические пути врага.

"Логистика у них (у военных РФ. - Ред.) разорвана в клочья фактически", - говорит Соболевский.

По его словам, военные РФ используют понтонные переправы, но это не решает проблему.

Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+15
Найкращі гармаші у світі- УКРАЇНЦІ !!!!!!!
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14.08.2022 14:39 Ответить
+9
молодці... не припиняйте радувати русню...
ех.. трішки б допомоги на схід... там надзвичайно гаряче у наших захисників...
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14.08.2022 14:43 Ответить
+9
Рідненькі наші, ви- найкращі. Бережи вас Господь
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14.08.2022 14:56 Ответить
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Найкращі гармаші у світі- УКРАЇНЦІ !!!!!!!
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14.08.2022 14:39 Ответить
У них мотивація або пан або пропав. Бережіть себе
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14.08.2022 14:44 Ответить
в Ереване взорван торговый центр , есть погибшие и раненные.
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14.08.2022 14:40 Ответить
********* технології в дії.
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14.08.2022 14:55 Ответить
вполне предсказуемо. Последствия безвизового режима с лаптестаном.
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14.08.2022 15:08 Ответить
молодці... не припиняйте радувати русню...
ех.. трішки б допомоги на схід... там надзвичайно гаряче у наших захисників...
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14.08.2022 14:43 Ответить
А тимчасові потнонні переправи ми маємо нищити Байрактарами!
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14.08.2022 14:44 Ответить
какие переправы? понтон, который они таскают катером через Днепр? Так они загоняют на него один топливозаправщик и пол-десятка местных цивильных ********* на ланосах с женщинами и детьми.
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14.08.2022 14:53 Ответить
В Південій операційній зоні противник продовжує активні заходи, щодо перегрупування своїх сил та засобів, яке має за мету, їх підсилити . Зокрема, в районі Кирилівки (на Волновахському напрямку) з резерва першої черги введені у першу лінію підрозділи 36-ї мсбр (до 2-х БТГр), раніше перекинуті з Слов'янського напрямка на Стилу.

Окрім того, ряд своїх формувань в Південій операційній зоні противник вимушений відводити на відновлення боєздатності та поповнення.. Так, на територію тимчасово окупованого п-ва Крим відведена БТГр 810-ї обр МП чф-у (р-н Джанкою), де включена до "резерву першої черги". Обидві "порепані" БТГр 126-ї омсбр ВБО 22-го АК також відведені противником з Херсонського плацдарму на лівий берег Дніпра, треба розуміти, для "відновлення". В свою чергу, тактичні групи 14-ї обр СпП, які дислокувалися на узбережжі Азовського моря, убули в напрямку Криму.

Разом з тим противник продовжує попвнювати свої передові підрозділи у Південій операційній зоні, а також підсилювати розгорнуті тут угрупування своїх військ. Так, на Запорізському напрямку прибув ще один посилений батальон пвк "ліга", а на Херсонському плацдармі противник перекинув через Шилову Балку до 10-и танків та 8 БМП (ймовірно для поповнення підрозділів 205-ї мсбр 49-ї ЗВА).
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14.08.2022 14:49 Ответить
Рідненькі наші, ви- найкращі. Бережи вас Господь
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14.08.2022 14:56 Ответить
https://t.me/Tom_Cooper_UA https://t.me/Tom_Cooper_UA

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14.08.2022 15:02 Ответить
Читайте незалежних експертів
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14.08.2022 15:03 Ответить
Тре бити -- може задумаюця
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14.08.2022 15:07 Ответить
Ви вже на фронті?
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14.08.2022 15:20 Ответить
Вы росийское телевидение через тарелку смотрите?
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14.08.2022 15:19 Ответить
аа, понял. Извините. Это ливмэп смотрит росийское телевидение.
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14.08.2022 15:37 Ответить
Тут шукав "а що там у орків" і натрапив на цікавинку. Скоріш за все на Півдні задвухсотили підполковника, десь комбата РЕБ як мінімум: Урюпинске готовятся проститься с потомственным офицером Вячеславом Проскуряковым, который погиб, исполняя воинский долг на Украине. О гибели достойного продолжателя династии военных накануне, 12 августа, сообщили в администрации Урюпинска. Самые искрениие слова соболезнования выразили семье и близким погибшего, который с честью выполнил свой воинский долг. Вячеславу Проскурякову был всего 51 год. Он родился в семье военного, отец служил в дивизии, дислоцированной в Урюпинске. - Сам офицер тоже проходил здесь службу в дорожной бригаде. Выпускник Санкт-Петербургской академии связи имени маршала С. Будённого. Последняя должность - начальник службы радиоэлектронной борьбы. До спецоперации нёс службу в Карачаево-Черкессии, - рассказали в админитсрации Урюпинска.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/v-**********-prostyatsya-s-pogibshim-za-rodinu-pod-1509744
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14.08.2022 15:11 Ответить
и шо? на расее таких ******** подполов половина населения этого васюганья.
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14.08.2022 15:23 Ответить
Чи можна затопити понтони дронами-камікадзе, що летять низько? увійти в річку, де немає захисту, і летіти близько до води.
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14.08.2022 15:42 Ответить
Ми довбими склади на півдні але наразі в Пісках пекло.От туди хаймерси направити щоб вдарили по групі військ орків.
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14.08.2022 18:03 Ответить
 
 