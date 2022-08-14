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Новини Війна
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ЗСУ знищили на Херсонщині ворожі склади з технікою, - Соболевський

війна

ЗСУ в Новій Каховці та Музиківці на Херсонщині знищили склади з боєприпасами та військовою технікою ворога.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, є інформація підтверджена вже по знищенню військових об’єктів і в Новій Каховці, і в Музиківці. За інформацією, яка є, там були розташовані досить крупні військові склади з озброєнням, з боєприпасами. І крім того, там зберігалася ще й військова техніка", - зазначив Соболевський.

Так само вночі було чутно вибухи у передмісті обласного центру - в Антонівці. Як сказав Соболевський, чекаємо підтвердження, чи це попадання по Антонівському мосту чи по іншому об’єкту.

Читайте: Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів передислокуються до Мелітополя, - Федоров

За його словами, наразі жоден із мостів на Херсонщині не придатний до використання для перевезення важкої техніки чи боєприпасів, сьогодні ЗСУ взяли під вогневий контроль всі логістичні шляхи ворога.

"Логістика у них (у військових РФ. - Ред.) розірвана у клоччя фактично", - каже Соболевський.

За його словами, військові РФ використовують понтонні переправи, але це не вирішує проблеми.

Автор: 

Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+15
Найкращі гармаші у світі- УКРАЇНЦІ !!!!!!!
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14.08.2022 14:39 Відповісти
+9
молодці... не припиняйте радувати русню...
ех.. трішки б допомоги на схід... там надзвичайно гаряче у наших захисників...
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14.08.2022 14:43 Відповісти
+9
Рідненькі наші, ви- найкращі. Бережи вас Господь
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14.08.2022 14:56 Відповісти
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Найкращі гармаші у світі- УКРАЇНЦІ !!!!!!!
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14.08.2022 14:39 Відповісти
У них мотивація або пан або пропав. Бережіть себе
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14.08.2022 14:44 Відповісти
в Ереване взорван торговый центр , есть погибшие и раненные.
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14.08.2022 14:40 Відповісти
********* технології в дії.
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14.08.2022 14:55 Відповісти
вполне предсказуемо. Последствия безвизового режима с лаптестаном.
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14.08.2022 15:08 Відповісти
молодці... не припиняйте радувати русню...
ех.. трішки б допомоги на схід... там надзвичайно гаряче у наших захисників...
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14.08.2022 14:43 Відповісти
А тимчасові потнонні переправи ми маємо нищити Байрактарами!
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14.08.2022 14:44 Відповісти
какие переправы? понтон, который они таскают катером через Днепр? Так они загоняют на него один топливозаправщик и пол-десятка местных цивильных ********* на ланосах с женщинами и детьми.
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14.08.2022 14:53 Відповісти
В Південій операційній зоні противник продовжує активні заходи, щодо перегрупування своїх сил та засобів, яке має за мету, їх підсилити . Зокрема, в районі Кирилівки (на Волновахському напрямку) з резерва першої черги введені у першу лінію підрозділи 36-ї мсбр (до 2-х БТГр), раніше перекинуті з Слов'янського напрямка на Стилу.

Окрім того, ряд своїх формувань в Південій операційній зоні противник вимушений відводити на відновлення боєздатності та поповнення.. Так, на територію тимчасово окупованого п-ва Крим відведена БТГр 810-ї обр МП чф-у (р-н Джанкою), де включена до "резерву першої черги". Обидві "порепані" БТГр 126-ї омсбр ВБО 22-го АК також відведені противником з Херсонського плацдарму на лівий берег Дніпра, треба розуміти, для "відновлення". В свою чергу, тактичні групи 14-ї обр СпП, які дислокувалися на узбережжі Азовського моря, убули в напрямку Криму.

Разом з тим противник продовжує попвнювати свої передові підрозділи у Південій операційній зоні, а також підсилювати розгорнуті тут угрупування своїх військ. Так, на Запорізському напрямку прибув ще один посилений батальон пвк "ліга", а на Херсонському плацдармі противник перекинув через Шилову Балку до 10-и танків та 8 БМП (ймовірно для поповнення підрозділів 205-ї мсбр 49-ї ЗВА).
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14.08.2022 14:49 Відповісти
Рідненькі наші, ви- найкращі. Бережи вас Господь
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14.08.2022 14:56 Відповісти
https://t.me/Tom_Cooper_UA https://t.me/Tom_Cooper_UA

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14.08.2022 15:02 Відповісти
Читайте незалежних експертів
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14.08.2022 15:03 Відповісти
Тре бити -- може задумаюця
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14.08.2022 15:07 Відповісти
Ви вже на фронті?
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14.08.2022 15:20 Відповісти
Вы росийское телевидение через тарелку смотрите?
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14.08.2022 15:19 Відповісти
аа, понял. Извините. Это ливмэп смотрит росийское телевидение.
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14.08.2022 15:37 Відповісти
Тут шукав "а що там у орків" і натрапив на цікавинку. Скоріш за все на Півдні задвухсотили підполковника, десь комбата РЕБ як мінімум: Урюпинске готовятся проститься с потомственным офицером Вячеславом Проскуряковым, который погиб, исполняя воинский долг на Украине. О гибели достойного продолжателя династии военных накануне, 12 августа, сообщили в администрации Урюпинска. Самые искрениие слова соболезнования выразили семье и близким погибшего, который с честью выполнил свой воинский долг. Вячеславу Проскурякову был всего 51 год. Он родился в семье военного, отец служил в дивизии, дислоцированной в Урюпинске. - Сам офицер тоже проходил здесь службу в дорожной бригаде. Выпускник Санкт-Петербургской академии связи имени маршала С. Будённого. Последняя должность - начальник службы радиоэлектронной борьбы. До спецоперации нёс службу в Карачаево-Черкессии, - рассказали в админитсрации Урюпинска.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/v-**********-prostyatsya-s-pogibshim-za-rodinu-pod-1509744
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14.08.2022 15:11 Відповісти
и шо? на расее таких ******** подполов половина населения этого васюганья.
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14.08.2022 15:23 Відповісти
Чи можна затопити понтони дронами-камікадзе, що летять низько? увійти в річку, де немає захисту, і летіти близько до води.
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14.08.2022 15:42 Відповісти
Ми довбими склади на півдні але наразі в Пісках пекло.От туди хаймерси направити щоб вдарили по групі військ орків.
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14.08.2022 18:03 Відповісти
 
 