ЗСУ знищили на Херсонщині ворожі склади з технікою, - Соболевський

ЗСУ в Новій Каховці та Музиківці на Херсонщині знищили склади з боєприпасами та військовою технікою ворога.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, є інформація підтверджена вже по знищенню військових об’єктів і в Новій Каховці, і в Музиківці. За інформацією, яка є, там були розташовані досить крупні військові склади з озброєнням, з боєприпасами. І крім того, там зберігалася ще й військова техніка", - зазначив Соболевський.

Так само вночі було чутно вибухи у передмісті обласного центру - в Антонівці. Як сказав Соболевський, чекаємо підтвердження, чи це попадання по Антонівському мосту чи по іншому об’єкту.

Читайте: Після підриву мостів в Херсонській області "керівники" місцевих окупантів передислокуються до Мелітополя, - Федоров

За його словами, наразі жоден із мостів на Херсонщині не придатний до використання для перевезення важкої техніки чи боєприпасів, сьогодні ЗСУ взяли під вогневий контроль всі логістичні шляхи ворога.

"Логістика у них (у військових РФ. - Ред.) розірвана у клоччя фактично", - каже Соболевський.

За його словами, військові РФ використовують понтонні переправи, але це не вирішує проблеми.