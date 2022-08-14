ЗСУ знищили на Херсонщині ворожі склади з технікою, - Соболевський
ЗСУ в Новій Каховці та Музиківці на Херсонщині знищили склади з боєприпасами та військовою технікою ворога.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Так, є інформація підтверджена вже по знищенню військових об’єктів і в Новій Каховці, і в Музиківці. За інформацією, яка є, там були розташовані досить крупні військові склади з озброєнням, з боєприпасами. І крім того, там зберігалася ще й військова техніка", - зазначив Соболевський.
Так само вночі було чутно вибухи у передмісті обласного центру - в Антонівці. Як сказав Соболевський, чекаємо підтвердження, чи це попадання по Антонівському мосту чи по іншому об’єкту.
За його словами, наразі жоден із мостів на Херсонщині не придатний до використання для перевезення важкої техніки чи боєприпасів, сьогодні ЗСУ взяли під вогневий контроль всі логістичні шляхи ворога.
"Логістика у них (у військових РФ. - Ред.) розірвана у клоччя фактично", - каже Соболевський.
За його словами, військові РФ використовують понтонні переправи, але це не вирішує проблеми.
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ех.. трішки б допомоги на схід... там надзвичайно гаряче у наших захисників...
Окрім того, ряд своїх формувань в Південій операційній зоні противник вимушений відводити на відновлення боєздатності та поповнення.. Так, на територію тимчасово окупованого п-ва Крим відведена БТГр 810-ї обр МП чф-у (р-н Джанкою), де включена до "резерву першої черги". Обидві "порепані" БТГр 126-ї омсбр ВБО 22-го АК також відведені противником з Херсонського плацдарму на лівий берег Дніпра, треба розуміти, для "відновлення". В свою чергу, тактичні групи 14-ї обр СпП, які дислокувалися на узбережжі Азовського моря, убули в напрямку Криму.
Разом з тим противник продовжує попвнювати свої передові підрозділи у Південій операційній зоні, а також підсилювати розгорнуті тут угрупування своїх військ. Так, на Запорізському напрямку прибув ще один посилений батальон пвк "ліга", а на Херсонському плацдармі противник перекинув через Шилову Балку до 10-и танків та 8 БМП (ймовірно для поповнення підрозділів 205-ї мсбр 49-ї ЗВА).
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