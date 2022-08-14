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Новости Война
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МВД предупредило иностранцев об опасности пребывания в Украине

руйнування

Из-за массированных ракетных ударов вся территория Украины сейчас опасна.

Об этом граждан иностранных государств предупредил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу МВД.

"Сейчас на территории нашего государства нет ни одного безопасного места. Каждый, кто находится в Украине, в том числе иностранцы, должны лично заботиться о своей безопасности,  в частности соблюдать комендантский час и прятаться в укрытие во время воздушной тревоги и ракетной опасности", - говорится в сообщении МВД.

Енин проинформировал, что за время полномасштабного вторжения оккупанты нанесли гораздо больше ударов по объектам гражданской инфраструктуры (более 22 000), чем военной (около 300). Также он отметил, что крылатые ракеты россиян пролетают над объектами ядерной энергетики, россияне бьют по объектам критической инфраструктуры и химического производства.

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"Религиозные сооружения, торговые центры, школы - все может стать объектом ракетно-бомбовых ударов нашего врага. Именно поэтому при въезде на территорию нашей страны иностранцы должны четко обращать внимание на то, что Украина не может в полной мере гарантировать их безопасность, как это было в мирное время", - сказал замглавы МВД.

Он также напомнил, что в Украине действует визовый режим для россиян, но даже наличие визы не дает 100% гарантии въезда в страну, поскольку непосредственное решение о пропуске иностранца принимается в Госпогранслужбе.

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Автор: 

иностранец (496) МВД (9327) Енин Евгений (328)


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Вышли из анабиоза?
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14.08.2022 15:31 Ответить
А в МЗС не боятся провокации со стороны Орков , Зачем они в Умань пускают Хасидов ??? В Рош га Шана , Орки обязательно ударят по Умани Возможна трагедия
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14.08.2022 16:06 Ответить
А нахрена ваши паломники пруться туда а разгар аойны?
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14.08.2022 16:10 Ответить
Думаю, подобным заявлением наше правительство "умыло руки" - никому безопасность от российских обстрелов на территории Украины не гарантирована. Запретить въезд прицельно хасидам - это будет похоже на религиозную дискриминацию или антисемитизм. А так, типичный украинский либерализм.
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14.08.2022 20:22 Ответить
Нам "наш" гарант, ні чого нам не гарантує. Сумно.
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14.08.2022 16:37 Ответить
Олег Кущ e096799b , Вы меня спрашивайте??? Вам же Илья и Петров сказал , устами Остапа Ибрагимовича , религия это опиум для народа. Попробуй останови религиозных фанатиков , Только закрытие границы .
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14.08.2022 17:43 Ответить
Обожаю ереев з логику
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14.08.2022 18:44 Ответить
 
 