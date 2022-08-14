МВД предупредило иностранцев об опасности пребывания в Украине

Из-за массированных ракетных ударов вся территория Украины сейчас опасна.

Об этом граждан иностранных государств предупредил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу МВД.

"Сейчас на территории нашего государства нет ни одного безопасного места. Каждый, кто находится в Украине, в том числе иностранцы, должны лично заботиться о своей безопасности, в частности соблюдать комендантский час и прятаться в укрытие во время воздушной тревоги и ракетной опасности", - говорится в сообщении МВД.

Енин проинформировал, что за время полномасштабного вторжения оккупанты нанесли гораздо больше ударов по объектам гражданской инфраструктуры (более 22 000), чем военной (около 300). Также он отметил, что крылатые ракеты россиян пролетают над объектами ядерной энергетики, россияне бьют по объектам критической инфраструктуры и химического производства.

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"Религиозные сооружения, торговые центры, школы - все может стать объектом ракетно-бомбовых ударов нашего врага. Именно поэтому при въезде на территорию нашей страны иностранцы должны четко обращать внимание на то, что Украина не может в полной мере гарантировать их безопасность, как это было в мирное время", - сказал замглавы МВД.

Он также напомнил, что в Украине действует визовый режим для россиян, но даже наличие визы не дает 100% гарантии въезда в страну, поскольку непосредственное решение о пропуске иностранца принимается в Госпогранслужбе.

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