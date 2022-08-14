МВС попередило іноземців про небезпеку перебування в Україні

Через масовані ракетні удари вся територія України зараз є небезпечною.

Про це громадян іноземних держав попередив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Зараз на території нашої держави немає жодного безпечного місця. Кожен, хто перебуває в Україні, у тому числі іноземці, повинні особисто дбати про свою безпеку - зокрема, дотримуватися комендантської години та ховатись в укриття під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки", - йдеться у повідомленні МВС.

Єнін поінформував, що за час повномасштабного вторгнення окупанти завдали набагато більше ударів по об'єктах цивільної інфраструктури (понад 22 000), ніж військової (близько 300). Також він зазначив, що крилаті ракети росіян пролітають над об'єктами ядерної енергетики, росіяни б'ють по об'єктах критичної інфраструктури та хімічного виробництва.

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"Релігійні споруди, торгові центри, школи - все може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів нашого ворога. Саме тому при в'їзді на територію нашої країни іноземці мають чітко звертати увагу на те, що Україна не може повною мірою гарантувати їхню безпеку, як це було у мирний час", - сказав заступник голови МВС.

Він також нагадав, що в Україні діє візовий режим для росіян, але навіть наявність візи не дає 100% гарантії в'їзду до країни, оскільки безпосереднє рішення про пропуск іноземця ухвалюють у Держприкордонслужбі.

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