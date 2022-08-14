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Новини Війна
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МВС попередило іноземців про небезпеку перебування в Україні

руйнування

Через масовані ракетні удари вся територія України зараз є небезпечною.

Про це громадян іноземних держав попередив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"Зараз на території нашої держави немає жодного безпечного місця. Кожен, хто перебуває в Україні, у тому числі іноземці, повинні особисто дбати про свою безпеку - зокрема, дотримуватися комендантської години та ховатись в укриття під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки", - йдеться у повідомленні МВС.

Єнін поінформував, що за час повномасштабного вторгнення окупанти завдали набагато більше ударів по об'єктах цивільної інфраструктури (понад 22 000), ніж військової (близько 300). Також він зазначив, що крилаті ракети росіян пролітають над об'єктами ядерної енергетики, росіяни б'ють по об'єктах критичної інфраструктури та хімічного виробництва.

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"Релігійні споруди, торгові центри, школи - все може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів нашого ворога. Саме тому при в'їзді на територію нашої країни іноземці мають чітко звертати увагу на те, що Україна не може повною мірою гарантувати їхню безпеку, як це було у мирний час", - сказав заступник голови МВС.

Він також нагадав, що в Україні діє візовий режим для росіян, але навіть наявність візи не дає 100% гарантії в'їзду до країни, оскільки безпосереднє рішення про пропуск іноземця ухвалюють у Держприкордонслужбі.

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Автор: 

іноземець (394) МВС (3512) Єнін Євген (348)


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Вышли из анабиоза?
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14.08.2022 15:31 Відповісти
А в МЗС не боятся провокации со стороны Орков , Зачем они в Умань пускают Хасидов ??? В Рош га Шана , Орки обязательно ударят по Умани Возможна трагедия
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14.08.2022 16:06 Відповісти
А нахрена ваши паломники пруться туда а разгар аойны?
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14.08.2022 16:10 Відповісти
Думаю, подобным заявлением наше правительство "умыло руки" - никому безопасность от российских обстрелов на территории Украины не гарантирована. Запретить въезд прицельно хасидам - это будет похоже на религиозную дискриминацию или антисемитизм. А так, типичный украинский либерализм.
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14.08.2022 20:22 Відповісти
Нам "наш" гарант, ні чого нам не гарантує. Сумно.
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14.08.2022 16:37 Відповісти
Олег Кущ e096799b , Вы меня спрашивайте??? Вам же Илья и Петров сказал , устами Остапа Ибрагимовича , религия это опиум для народа. Попробуй останови религиозных фанатиков , Только закрытие границы .
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14.08.2022 17:43 Відповісти
Обожаю ереев з логику
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14.08.2022 18:44 Відповісти
 
 