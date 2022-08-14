Следующие 2 недели могут быть решающими для Херсонщины, - Хлань
Украинские защитники продолжают уничтожать рашистов на Херсонщине.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации на Херсонщине", - подчеркнул он.
Поэтому, продолжил Хлань, активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.
"С завтрашнего дня оккупанты планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить свою пропагандистскую работу. Распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают о фашизме на западе Украины. И так во всем - лепят картинку, но и то получается неумело и плохо. Нравится только единичным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт предательства", – отметил Хлань.
Также, по словам депутата облсовета, в Херсонской области катастрофически не хватает лекарств, в частности инсулина, профильные врачи выезжают, поэтому предоставить квалифицированную помощь некому.
"Россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области умело отрабатывают ВСУ и HIMARS. Поврежденные мосты не дают рашистам возможности подвезти подкрепление, горючее, еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны. Будут лезть, складывать - мы убивать и уничтожать их запасы, пока они не испытают дефицит, а это обязательно произойдет, санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет.
Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много "хороших" мертвых орков", - подытожил Хлань.
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Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.
"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.
Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.
Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного.
https://www.youtube.com/watch?v=bT0VTDup6Fw
та ну...
в зелених все можливо на відосах, а як ні - захід винуватий.
Ваші «найближчі вирішальні вирішальні» тижні та місяці ніколи, *****, не закінчаться.
Пусть горит там что-попало, лишь бы небыло войны...
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oC7ZUc6Do
Хоча начальник Генштабу Шаптала підпорядковується Залужному, проте кадрові повноваження щодо військовослужбовців, в т.ч. у самому Генштабі, належать Шапталі згідно п.12 параграфу 10 "Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".
Таким чином, звільнити офіцера або генерала, який провалив своє завдання чи просто не на своєму місці, і замінити такого на більш енергійного і/або толкового, Залужний без окремої директиви не може.
Звідси і важке становище наших військ на окремих ділянках фронту, зокрема у Пісках чи під Бахмутом.
P.S. В умовах воєнного часу (та й після нього) за слова "можуть бути" чи "можуть стати" чи "можливо, відбудеться" (і подібні) треба лупити по ***лу без попередження.
Але ніхто не знає, що то за подія, і коли вона станеться 😐
Але час іде,люди на окупованих територіях чекають на звільнення,адже там знущаються над патріотами головорізи-нквдісти...
Хто зміг - виїхав.Всі кажуть,що треба більше важкого озброєння.Господи,чому ж так повільно його постачають?!