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Новости Война
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Следующие 2 недели могут быть решающими для Херсонщины, - Хлань

херсонщина,війна,зсу

Украинские защитники продолжают уничтожать рашистов на Херсонщине.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации на Херсонщине", - подчеркнул он.

Поэтому, продолжил Хлань, активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

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"С завтрашнего дня оккупанты планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить свою пропагандистскую работу. Распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают о фашизме на западе Украины. И так во всем - лепят картинку, но и то получается неумело и плохо. Нравится только единичным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт предательства", – отметил Хлань.

Также, по словам депутата облсовета, в Херсонской области катастрофически не хватает лекарств, в частности инсулина, профильные врачи выезжают, поэтому предоставить квалифицированную помощь некому.

"Россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области умело отрабатывают ВСУ и HIMARS. Поврежденные мосты не дают рашистам возможности подвезти подкрепление, горючее, еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны. Будут лезть, складывать - мы убивать и уничтожать их запасы, пока они не испытают дефицит, а это обязательно произойдет, санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет.

Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много "хороших" мертвых орков", - подытожил Хлань.

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Автор: 

Хлань Сергей (86) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+21
Вирішальні тижні - це вже мем
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14.08.2022 20:49 Ответить
+20
Украіна переможе , інакше і бути не може 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.08.2022 20:49 Ответить
+17
https://www.youtube.com/watch?v=MWNShLBfrM8&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1

Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.

"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.

Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.

Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного.
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14.08.2022 20:53 Ответить
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Так так зелені падлюки усе про …буть
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14.08.2022 20:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MWNShLBfrM8&list=RDCMUCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ&start_radio=1

Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.

"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.

Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.

Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного.
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14.08.2022 20:53 Ответить
Вкид про генерала Марченка може бути підготовкою для зміни Залужного - Роман Костенко

https://www.youtube.com/watch?v=bT0VTDup6Fw
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14.08.2022 21:18 Ответить
Залужний уже давно оп поперек горла. Ангіна замучить, тим паче, писали уже,що Залужний вистояв
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14.08.2022 21:47 Ответить
Заборонити в,їзд депутатам і ОП в театр бойових дій.
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14.08.2022 20:48 Ответить
Влучне зауваження , підтримую 👍🏼‼️
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14.08.2022 20:50 Ответить
Вирішальні тижні - це вже мем
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14.08.2022 20:49 Ответить
2-3 тижні, угу.
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14.08.2022 21:11 Ответить
Тільки якого року?! Окуповані території чекають на звільнення!
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14.08.2022 23:25 Ответить
Украіна переможе , інакше і бути не може 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.08.2022 20:49 Ответить
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14.08.2022 20:51 Ответить
пі@деж...
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14.08.2022 20:55 Ответить
хіба таке можливо???
та ну...
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14.08.2022 21:02 Ответить
буба дав наказ - за 3-6 тижднів звільнити Україну від кацапні.
в зелених все можливо на відосах, а як ні - захід винуватий.
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14.08.2022 21:11 Ответить
Ще один зелений казкар
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14.08.2022 20:51 Ответить
Їй-Богу, пішов ти на@уй разом із своїм патроном, що тебе призначив.
Ваші «найближчі вирішальні вирішальні» тижні та місяці ніколи, *****, не закінчаться.
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14.08.2022 20:56 Ответить
это хлань с каких холмов вещает? с печерских? тогда за срусским кораблем....
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14.08.2022 21:45 Ответить
... С неба звёздочка упала прямо милому в штаны
Пусть горит там что-попало, лишь бы небыло войны...
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oC7ZUc6Do
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14.08.2022 21:00 Ответить
Зелені набагато більше переймаються виборами президента, ніж тим, коли і як буде звільнено наші міста, коли люди зможуть повернутись додому, хіба їм зараз погано живеться в бункерах з елітною кухнею, г.командуючий вже став схожим на хом'яка.
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14.08.2022 21:04 Ответить
Під час військового часу, за Конституцією не може бути жодних виборів. Так що ваше посил не в тему
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15.08.2022 02:04 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ Залужний підпорядковується президентові Зеленському та міністру оборони Резнікову (ч.3 ст.16 ЗУ «Про національну безпеку України»).
Хоча начальник Генштабу Шаптала підпорядковується Залужному, проте кадрові повноваження щодо військовослужбовців, в т.ч. у самому Генштабі, належать Шапталі згідно п.12 параграфу 10 "Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".
Таким чином, звільнити офіцера або генерала, який провалив своє завдання чи просто не на своєму місці, і замінити такого на більш енергійного і/або толкового, Залужний без окремої директиви не може.
Звідси і важке становище наших військ на окремих ділянках фронту, зокрема у Пісках чи під Бахмутом.
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14.08.2022 21:07 Ответить
А нічого,що Сирський повернувся як головний сухопутних військ ООС. Тих бездарних уже звільнили. Марченко також на місці. Читаючи інфу по Херсону,явно іде епопея знищення орків
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14.08.2022 21:11 Ответить
знаєте як Преображенський казав: "І Боже вас борони - не читайте до обіду радянських газет"
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14.08.2022 21:13 Ответить
це вже мабуть 10ті наступні вирішальні два тижні... влада *******..ів, вони дійсно ***..ті раз не розуміють до чого врешті призведе все це безвідповідальне *******л..ство
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14.08.2022 21:12 Ответить
А не хочет ли Хлань закрыть свою хланерезку. Задрали своими анонсами тиктокеры хреновы
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14.08.2022 21:12 Ответить
Очевидно, він призначений речником і виконує свою роботу. Інакше він не мав би доступу до інформації.
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14.08.2022 21:51 Ответить
Чесно говоря там уже стоко тех рэчныкив, шо уже и плюнуть некуда. И все норовят вставить свои 5 копеек с предсказаниями
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14.08.2022 21:58 Ответить
шо не діпутат, то пздобол. діпутат не може не пздіти, така в нього робота.
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14.08.2022 21:14 Ответить
А можуть і не бути.

P.S. В умовах воєнного часу (та й після нього) за слова "можуть бути" чи "можуть стати" чи "можливо, відбудеться" (і подібні) треба лупити по ***лу без попередження.
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14.08.2022 21:14 Ответить
те держ зе траляля вже впродовж ( не ПРОТЯГОМ, краще б їх всіх звідти протягом винесло...) пару місяців чутно. Криза жанру, а дупи свої продажні їм аж ґвалт як зберегти кортить.Тому й ліплять на вуха, що спаде....
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14.08.2022 21:15 Ответить
Як же набридли усі ці "вирішальні". А сьогоднішній день не вирішальний? Ось саме в цю хвилину десь йде бій, десь, можливо, летить ракета в склад, гинуть наші герої... Як можна казати про якийсь окремий проміжок часу у війні? Кожен день - продовження попереднього, і без цього не буде наступного
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14.08.2022 21:19 Ответить
Пан абдристович всіх запевняв, що все в травні кацапи втечуть з Херсона, а виходить, що обдурив, а точніше брехзав. Тому і віри немає і сьогоднішнім словам.
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14.08.2022 21:19 Ответить
У Мелітополі спалили склад кацапів з награбованим,в Херсоні є такий склад?Підтримуйте мелітопольців.
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14.08.2022 21:24 Ответить
А что в Песках творится? Там 2дня криком кричат, молят об артиллерийской поддержке, а в ответ тишина!!! Говнокомандующий гундосики снимает, рыло небритое!
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14.08.2022 21:25 Ответить
З початку війни чуємо що "наступний тиждень" чи "місяць" буде вирішальним.
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14.08.2022 21:29 Ответить
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14.08.2022 21:29 Ответить
Хлань! Хто такий Хлань?
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14.08.2022 21:32 Ответить
Знаю одне якщо до 1 грудня не звільнемо 3 ключові області херсонщину харківщину запорізьку ми цю війну автоматично продовжемо ще як найменьше на 1-1,5 рік !
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14.08.2022 21:41 Ответить
А через рік таких руйнувань вже всім буде байдуже, продовжиться взагалі війна чи ні.
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14.08.2022 22:38 Ответить
Якщо так думаєшь піди застрелься .Ні не буде байдуже будемо воювати доки не звільнемо територію і не дамо вільно дихати своїм дітям.
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15.08.2022 00:41 Ответить
В чому він правий, це якщо найближчим часом не почати контрнатуп, то про окуповані території на півдні можна забути. Всі ці розповіді типу чекаємо коли подіють санкції, або путін здохне то звичайнісінька маячня.
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14.08.2022 21:44 Ответить
Хід війни круто зміниться після Якоїсь Однієї Події (tm).

Але ніхто не знає, що то за подія, і коли вона станеться 😐
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14.08.2022 21:53 Ответить
Лендлиз
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14.08.2022 22:36 Ответить
Вы верите в ленд лиз в октябре ? А в Санта Клауса на рождество вы тоже верите ?
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15.08.2022 02:08 Ответить
Почнеться контрнаступ чи ні це неважливо.Питання все рівно буде відкрите звільненя території до кінця.Іншого виходу в нас немає інакше питання нового наступу нової війни це питання часу.Дати їм передишку це дати напхати туди техніки і м'яса.Тому питання лише одне коли буде звільнено інакше будемо воювати роками.Все звільняти міст Крима під нуль всім оркам заборонити в'їзд в країну мінімум на 10 років і надалі робити тотальний заслон на кордоні і укріплювати армію.Іншого виходу немає ,інакше нас знищать.
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14.08.2022 21:58 Ответить
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14.08.2022 23:05 Ответить
живо напомнило журнал "Нива", сообщавший в 1915 году об успехах российской армии на "театре военных действий"
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14.08.2022 21:52 Ответить
Зеленський дав наказ звільнити до 15 вересня всі окуповані села і міста! А що буває за не виконання наказу в військовий стан?!
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14.08.2022 23:27 Ответить
Одна надія - на ленд-ліз.
Але час іде,люди на окупованих територіях чекають на звільнення,адже там знущаються над патріотами головорізи-нквдісти...
Хто зміг - виїхав.Всі кажуть,що треба більше важкого озброєння.Господи,чому ж так повільно його постачають?!
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15.08.2022 06:05 Ответить
 
 