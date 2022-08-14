Следующие 2 недели могут быть решающими для Херсонщины, - Хлань

Украинские защитники продолжают уничтожать рашистов на Херсонщине.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации на Херсонщине", - подчеркнул он.

Поэтому, продолжил Хлань, активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

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"С завтрашнего дня оккупанты планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить свою пропагандистскую работу. Распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают о фашизме на западе Украины. И так во всем - лепят картинку, но и то получается неумело и плохо. Нравится только единичным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт предательства", – отметил Хлань.

Также, по словам депутата облсовета, в Херсонской области катастрофически не хватает лекарств, в частности инсулина, профильные врачи выезжают, поэтому предоставить квалифицированную помощь некому.

"Россияне считают 200-х и 300-х, потому что по области умело отрабатывают ВСУ и HIMARS. Поврежденные мосты не дают рашистам возможности подвезти подкрепление, горючее, еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны. Будут лезть, складывать - мы убивать и уничтожать их запасы, пока они не испытают дефицит, а это обязательно произойдет, санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет.

Будем ждать, что новая неделя принесет нам новые победы и много "хороших" мертвых орков", - подытожил Хлань.

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