Наступні 2 тижні можуть бути вирішальними для Херсонщини, - Хлань
Українські захисники продовжують нищити рашистів на Херсонщині.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині", - наголосив він.
Тому, продовжив Хлань, активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів.
"Від завтра окупанти планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити свою пропагандистську роботу. Поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на Заході України. І так у всьому - ліплять картинку, але й те виходить невміло й погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але й тих росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде", - зазначив Хлань.
Також, за словами депутата облради, на Херсонщині катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну, профільні лікарі виїжджають, тому надати кваліфіковану допомогу нікому.
"Росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS. Пошкоджені мости не дають рашистам можливості підвезти підкріплення, пальне, їжу. Понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні. Будуть лізти, складати — ми вбивати і руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте.
Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги і багато "хороших" мертвих орків", - підсумував Хлань.
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Кремль начал строить комбинацию вокруг Запорожской АЭС и попутно создавать для себя "живой щит" в прифронтовой Васильевки, где скопил автомобили тех жителей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые пытаются сбежать от ласок "русского мира". Как разыграть эту комбинацию в Кремле и сами не очень ясно представляют, судя по обсуждению им с ООН ситуации с АЭС. Могут согласиться на передачу ВСУ коридора из Каменского через Васильевку и Днепрорудное до Энергодара, но взамен будут требовать прекратить все боевые действия на какой-то срок.
"Слуги" могут на это по ряду своих причин согласиться. Им гораздо удобнее перенести освобождение Херсона, заявленное два месяца назад Зеленским, на весну-лето 2023 г. и на такой волне идти на выборы или перенести их на 2024 г., мотивируя боевыми действиями. Резников не случайно заговорил о том, что надо лучше подготовиться к наступлению и стал смещать его пока на октябрь. Кто-то в Рамшатайнской коалиции с этим согласится, кто-то нет, но выкручивать "Слугам" руки не будут.
Вся эта комбинация Кремля с Запорожской АЭС и есть тот тактический слой ситуации настоящей осады, в которой оказалась РФ. Кремль, разыгрывая её надеется, что за это время он если не добьётся распития какой-нибудь мировой, то успеет собрать силы, выстроить на юге линии укреплений и упрочить там оккупационный режим. Выбить его будет сложнее. Более того, он создаст Херсонский плацдарм для дальнейшего наступления. Кремлю сейчас вообще нужна передышка и время, чтобы осмотреться и приготовиться к затяжной войне в условиях осаждённой крепости. Все стратегические планы Кремля в мае пошли прахом, и он импровизирует по ситуации.
Предоставлять ему такую передышку и оставлять в его руках до 2023 г. правый берег с Херсоном будет крупной ошибкой. Российские войска должны уйти оттуда в августе-сентябре до начала отопительного сезона в результате боевых действий или жеста доброй воли как со Змеиного.
https://www.youtube.com/watch?v=bT0VTDup6Fw
та ну...
в зелених все можливо на відосах, а як ні - захід винуватий.
Ваші «найближчі вирішальні вирішальні» тижні та місяці ніколи, *****, не закінчаться.
Пусть горит там что-попало, лишь бы небыло войны...
https://www.youtube.com/watch?v=Y_oC7ZUc6Do
Хоча начальник Генштабу Шаптала підпорядковується Залужному, проте кадрові повноваження щодо військовослужбовців, в т.ч. у самому Генштабі, належать Шапталі згідно п.12 параграфу 10 "Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".
Таким чином, звільнити офіцера або генерала, який провалив своє завдання чи просто не на своєму місці, і замінити такого на більш енергійного і/або толкового, Залужний без окремої директиви не може.
Звідси і важке становище наших військ на окремих ділянках фронту, зокрема у Пісках чи під Бахмутом.
P.S. В умовах воєнного часу (та й після нього) за слова "можуть бути" чи "можуть стати" чи "можливо, відбудеться" (і подібні) треба лупити по ***лу без попередження.
Але ніхто не знає, що то за подія, і коли вона станеться 😐
Але час іде,люди на окупованих територіях чекають на звільнення,адже там знущаються над патріотами головорізи-нквдісти...
Хто зміг - виїхав.Всі кажуть,що треба більше важкого озброєння.Господи,чому ж так повільно його постачають?!