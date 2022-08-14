Наступні 2 тижні можуть бути вирішальними для Херсонщини, - Хлань

Українські захисники продовжують нищити рашистів на Херсонщині.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині", - наголосив він.

Тому, продовжив Хлань, активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів.

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"Від завтра окупанти планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити свою пропагандистську роботу. Поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на Заході України. І так у всьому - ліплять картинку, але й те виходить невміло й погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але й тих росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде", - зазначив Хлань.

Також, за словами депутата облради, на Херсонщині катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну, профільні лікарі виїжджають, тому надати кваліфіковану допомогу нікому.

"Росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS. Пошкоджені мости не дають рашистам можливості підвезти підкріплення, пальне, їжу. Понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні. Будуть лізти, складати — ми вбивати і руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте.

Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги і багато "хороших" мертвих орків", - підсумував Хлань.

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