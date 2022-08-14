Жительница Херсонщины о выезде из оккупации: "Посреди поля раздевали даже детей"
Жительница Херсонской области рассказала о выезде из оккупации. Женщине удалось спастись вместе с мужем, сыном и маленьким братом. Они видели, что творят оккупанты и как они убивают людей. А когда семья уезжала, то рашисты заставили их раздеваться посреди поля, тогда был февраль, военные РФ не жалели даже детей.
Об этом женщина рассказала "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.
Когда она и ее муж начинали думать об эвакуации, им было страшно. Рашисты уже захватили территории Херсона, они убивали и похищали людей. Женщина видела, что военные РФ расстреливали украинских военных и давили их тела танками. Оккупанты даже похищали ее отца. Они продержали мужчину примерно сутки, а затем отпустили. Женщина предполагает, что тогда рашисты хотели использовать ее отца как "живой щит".
Решение об эвакуации семья принимала в конце февраля. Тогда оккупанты уже расстреливали машины с людьми.
"Без разницы, написано ли у тебя на стекле "дети", есть ли белый флаг. Это было избирательно хаотично, делали, что хотели. После случая с папой мы поняли, что оставаться опасно, надо ехать. Ребенок маленький, постоянные слезы, стресс. Блокпостов тогда еще не было. Но они сидели в засадах, прятались где-то между деревьями так, чтобы их не было видно, но чтобы видели едущие машины", - вспомнила женщина.
Она и ее муж решили ехать в Кривой Рог, вместе с ними тоже уехали соседи. Семья эвакуировалась по полям, ехали одной машиной. Женщина рассказала, что они решили не ехать по трассе, потому что это могло сделать их "мишенью" для оккупантов.
"Мы поняли, что у них уже выработался определенный режим обстрелов. Если ночью тихо, то днем будут стрелять и наоборот. Ориентировались на это спокойное время, чтобы проскочить. В чем сидели, в том и прыгнули в машину. Ухватила малыша, рюкзачок и документы. Была полуторалитровая бутылка воды на шестерых и печенье детям перекусить. Дорога была страшной, ночевали в поле под обстрелами "Градов", - рассказала жительница Херсонщины, которой удалось уехать.
Во время эвакуации семья наткнулась на россиян в поле у одного села. Они издалика увидели, что рашисты вышли на дорогу с автоматами. Российские военные проверили всю машину. Они раздевали мужчин до трусов и носков, искали татуировки. Рашисты заставляли раздеваться даже женщину и детей.
"Только в рот не заглядывали. Малышу 3 года, а моему брату - 13. Да что может этот ребенок показать или мать. И то под дулом автомата заставили раздеться посреди поля в феврале. Нас пропустили, но мы не думали, что доедем. Казалось, что вслед выпустят автоматную очередь. Но ехали медленно, не провоцируя. Поэтому по сравнению с другими людьми мы еще уехали хорошо и легко", - поделилась тяжелыми воспоминаниями женщина.
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за тупість, за образу своїх мертвих та загиблих у війнах з Московією вибравши тупого карлика Гетьманом, за ОПЗЖ у ВР, за ызык замість мови, за культурку ОРДИ і шансон у кожній 2-й маршрутці...і за багато чого ще.
▪️Продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану «гуманітарну допомогу». Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями - реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.
▪️На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.
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