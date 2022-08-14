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Новости Война
11 005 16

Жительница Херсонщины о выезде из оккупации: "Посреди поля раздевали даже детей"

херсон

Жительница Херсонской области рассказала о выезде из оккупации. Женщине удалось спастись вместе с мужем, сыном и маленьким братом. Они видели, что творят оккупанты и как они убивают людей. А когда семья уезжала, то рашисты заставили их раздеваться посреди поля, тогда был февраль, военные РФ не жалели даже детей.

Об этом женщина рассказала "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

Когда она и ее муж начинали думать об эвакуации, им было страшно. Рашисты уже захватили территории Херсона, они убивали и похищали людей. Женщина видела, что военные РФ расстреливали украинских военных и давили их тела танками. Оккупанты даже похищали ее отца. Они продержали мужчину примерно сутки, а затем отпустили. Женщина предполагает, что тогда рашисты хотели использовать ее отца как "живой щит".

Решение об эвакуации семья принимала в конце февраля. Тогда оккупанты уже расстреливали машины с людьми.

"Без разницы, написано ли у тебя на стекле "дети", есть ли белый флаг. Это было избирательно хаотично, делали, что хотели. После случая с папой мы поняли, что оставаться опасно, надо ехать. Ребенок маленький, постоянные слезы, стресс. Блокпостов тогда еще не было. Но они сидели в засадах, прятались где-то между деревьями так, чтобы их не было видно, но чтобы видели едущие машины", - вспомнила женщина.

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Она и ее муж решили ехать в Кривой Рог, вместе с ними тоже уехали соседи. Семья эвакуировалась по полям, ехали одной машиной. Женщина рассказала, что они решили не ехать по трассе, потому что это могло сделать их "мишенью" для оккупантов.

"Мы поняли, что у них уже выработался определенный режим обстрелов. Если ночью тихо, то днем ​​будут стрелять и наоборот. Ориентировались на это спокойное время, чтобы проскочить. В чем сидели, в том и прыгнули в машину. Ухватила малыша, рюкзачок и документы. Была полуторалитровая бутылка воды на шестерых и печенье детям перекусить. Дорога была страшной, ночевали в поле под обстрелами "Градов", - рассказала жительница Херсонщины, которой удалось уехать.

Во время эвакуации семья наткнулась на россиян в поле у ​​одного села. Они издалика увидели, что рашисты вышли на дорогу с автоматами. Российские военные проверили всю машину. Они раздевали мужчин до трусов и носков, искали татуировки. Рашисты заставляли раздеваться даже женщину и детей.

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"Только в рот не заглядывали. Малышу 3 года, а моему брату - 13. Да что может этот ребенок показать или мать. И то под дулом автомата заставили раздеться посреди поля в феврале. Нас пропустили, но мы не думали, что доедем. Казалось, что вслед выпустят автоматную очередь. Но ехали медленно, не провоцируя. Поэтому по сравнению с другими людьми мы еще уехали хорошо и легко", - поделилась тяжелыми воспоминаниями женщина.

Автор: 

армия РФ (19691) оккупация (10199) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+22
Так хто наказав розмінувати Чонгар???
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14.08.2022 21:58 Ответить
+22
"За що таке горе,муки і смерті. "

за тупість, за образу своїх мертвих та загиблих у війнах з Московією вибравши тупого карлика Гетьманом, за ОПЗЖ у ВР, за ызык замість мови, за культурку ОРДИ і шансон у кожній 2-й маршрутці...і за багато чого ще.
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14.08.2022 22:06 Ответить
+14
Україна, тиха,мирна і мужня. За що таке горе,муки і смерті. Горіть в пеклі москалі. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.08.2022 21:55 Ответить
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Україна, тиха,мирна і мужня. За що таке горе,муки і смерті. Горіть в пеклі москалі. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.08.2022 21:55 Ответить
"За що таке горе,муки і смерті. "

за тупість, за образу своїх мертвих та загиблих у війнах з Московією вибравши тупого карлика Гетьманом, за ОПЗЖ у ВР, за ызык замість мови, за культурку ОРДИ і шансон у кожній 2-й маршрутці...і за багато чого ще.
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14.08.2022 22:06 Ответить
Бедеш знати як голосувати по приколу!
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14.08.2022 21:56 Ответить
Мудило, аби ляпнути?! Ти її знаєш особисто?
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14.08.2022 22:07 Ответить
Не п***ди. В 2014 тоже по приколу проголосовали?
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14.08.2022 22:08 Ответить
Так хто наказав розмінувати Чонгар???
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14.08.2022 21:58 Ответить
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14.08.2022 22:12 Ответить
я не впевнений в персоналіях, але ЗРАДА (не зрада, а ЗРАДА) була у вищих щаблях влади!
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14.08.2022 22:21 Ответить
Кто-нибудь, спросите у Зели, где был Ермак в первые две недели войны. Не на херсонщине часом?
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14.08.2022 23:03 Ответить
▪️Окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою «Z».

▪️Продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану «гуманітарну допомогу». Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями - реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

▪️На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.
https://t.me/AFUStratCom/5223
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14.08.2022 21:59 Ответить

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14.08.2022 22:11 Ответить
У орків баттхерт. Отже, уже усвідомили, що доведеться робити "жест доброї волі" або самовистругуватися з дійсності.
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14.08.2022 22:46 Ответить
Та бабло и золото орки искали и все. Многие это прошли. И находили и забирали. И не только на дорогах.
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14.08.2022 23:35 Ответить
Каждая рашистская тварь должна почувствовать, что это такое. После нашей победы 20% ВВП обязаны уходить на разваите ВПК, ракетной программы и самых новых видов оружия. Мы должны стать нацией, где даже 5-х летний ребенок будет учиться стрелять. Нам придется стать страной, более милитаризованной, чем Израиль. Не имеет никакого значения, какие либералы придут к власти в мордоре. РФ - смертельная угроза существованию Украины и наш шанс на выживание - сделать цену захвата Украины равной гарантированному уничтожению РФ как государства.
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15.08.2022 03:19 Ответить
Ох, как Вы не правы! Я живу в Израиле 32 года. У нас пятилетние дети стрелять не умеют, поверьте. В отличие от арабских, которые счастливее от этого умения не стали точно. Я учитель в старших классах. Впервые дети сталкиваются с этой темой в 11 классе, поступая на армейский учёт. Тогда же они выезжают в лагерь на 5 дней, знакомятся с бытом военных. А в 10 классе каждый проходит курс по оказанию первой помощи и сдаёт экзамен. У нас молодежь патриотична в хорошем смысле - это важно. Но это уже есть и у вас. Тем не менее, есть и пацифисты, убеждения которых уважают и в армию не берут! Новейшее оружие - да, киберзащита - да, здания с бетонированными комнатами (страна маленькая, нет времени добежать до бомбоубежища) - да, лучшие системы ПВО - да! Детей оставьте в покое. Украина выстоит, победит и отстроится! Мира!
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15.08.2022 07:43 Ответить
Вопросы по Чонгару не сняты-и это напрягает ! Что значит,разберемся после войны ? А если те гниды ,которые сдали Херсон,еще что надумают сдать ?Меня,как гражданина ,такой ответ не устраивает
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15.08.2022 08:02 Ответить
 
 