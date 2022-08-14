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Новини Війна
11 005 16

Мешканка Херсонщини про виїзд з окупації: "Посеред поля роздягали навіть дітей"

херсон

Мешканка Херсонської області розповіла про виїзд з окупації. Жінці вдалося врятуватися разом з чоловіком, сином та маленьким братом. Вони бачили, що коять окупанти та як вони вбивають людей. А коли родина виїжджала, то рашисти змусили їх роздягатися посеред поля, тоді був лютий, військові РФ не шкодували навіть дітей.

Про це жінка розповіла "24 каналу", передає Цензор.НЕТ

Коли вона та її чоловік починали думати про евакуацію, їм було дуже страшно. Рашисти вже захопили території Херсонщини, вони вбивали та викрадали людей. Жінка бачила, що військові РФ розстрілювали українських військових та давили їхні тіла танками. Окупанти навіть викрадали її батька. Вони протримали чоловіка приблизно добу, а після чого відпустили. Жінка припускає, що тоді рашисти хотіли використати її батька як "живий щит".

Рішення про евакуацію родина приймала наприкінці лютого. Тоді окупанти вже розстрілювали машини з людьми.

"Без різниці, чи написано в тебе на склі "діти", чи є білий прапор. Це було вибірково хаотично, робили що хотіли. Після випадку з татом ми зрозуміли – лишатися небезпечно, треба їхати. Дитина мала, постійні сльози, стрес. Блокпостів тоді ще не було. Але вони сиділи в засідках, були заховані десь між дерев – так, аби їх не було видно, але щоб бачили машини, які їдуть", - пригадала жінка.

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Вона та її чоловік вирішили їхати до Кривого Рогу, разом з ними також поїхали сусіди. Родина евакуювалася полями, їхали однією машиною. Жінка розповіла, що вони вирішили не їхати трасою, бо це могло зробити їх "мішенню" для окупантів.

"Ми зрозуміли, що в них вже виробився певний режим обстрілів. Якщо вночі тихо, то вдень будуть стріляти і навпаки. Орієнтувались на цей спокійний час, щоб проскочити. У чому сиділи, в тому й стрибнули в машину. Захопила малого рюкзачок і документи. Мали пляшку півторалітрової води на шістьох і печиво дітям перекусити. Дорога була страшною, ночували в полі під обстрілами "Градів", - розповіла мешканка Херсонщини, якій вдалося виїхати.

Під час евакуації родина наткнулася на росіян в полі біля одного села. Вони здалеку побачили, що рашисти вийшли на дорогу з автоматами. Російські військові перевірили усю машину. Вони роздягали чоловіків до трусів та шкарпеток, шукали татуювання. Рашисти змушували роздягатися навіть жінку та дітей.

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"Ледь в рота не заглядали. Малому 3 рочки, а моєму брату – 13. Та що може та дитина показати чи мати. І то під дулом автомата змусили роздягтись посеред поля в лютому місяці. Нас пропустили, але ми не думали, що доїдемо. Здавалось, що вслід випустять автоматну чергу. Та їхали помалу, не провокуючи. Тому порівняно з іншими людьми, ми ще виїхали добре і легко", - поділилася важкими спогадами жінка.

Автор: 

армія рф (17842) окупація (6751) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+22
Так хто наказав розмінувати Чонгар???
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14.08.2022 21:58 Відповісти
+22
"За що таке горе,муки і смерті. "

за тупість, за образу своїх мертвих та загиблих у війнах з Московією вибравши тупого карлика Гетьманом, за ОПЗЖ у ВР, за ызык замість мови, за культурку ОРДИ і шансон у кожній 2-й маршрутці...і за багато чого ще.
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14.08.2022 22:06 Відповісти
+14
Україна, тиха,мирна і мужня. За що таке горе,муки і смерті. Горіть в пеклі москалі. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.08.2022 21:55 Відповісти
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Україна, тиха,мирна і мужня. За що таке горе,муки і смерті. Горіть в пеклі москалі. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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14.08.2022 21:55 Відповісти
"За що таке горе,муки і смерті. "

за тупість, за образу своїх мертвих та загиблих у війнах з Московією вибравши тупого карлика Гетьманом, за ОПЗЖ у ВР, за ызык замість мови, за культурку ОРДИ і шансон у кожній 2-й маршрутці...і за багато чого ще.
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14.08.2022 22:06 Відповісти
Бедеш знати як голосувати по приколу!
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14.08.2022 21:56 Відповісти
Мудило, аби ляпнути?! Ти її знаєш особисто?
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14.08.2022 22:07 Відповісти
Не п***ди. В 2014 тоже по приколу проголосовали?
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14.08.2022 22:08 Відповісти
Так хто наказав розмінувати Чонгар???
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14.08.2022 21:58 Відповісти
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14.08.2022 22:12 Відповісти
я не впевнений в персоналіях, але ЗРАДА (не зрада, а ЗРАДА) була у вищих щаблях влади!
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14.08.2022 22:21 Відповісти
Кто-нибудь, спросите у Зели, где был Ермак в первые две недели войны. Не на херсонщине часом?
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14.08.2022 23:03 Відповісти
▪️Окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою «Z».

▪️Продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану «гуманітарну допомогу». Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями - реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

▪️На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.
https://t.me/AFUStratCom/5223
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14.08.2022 21:59 Відповісти

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14.08.2022 22:11 Відповісти
У орків баттхерт. Отже, уже усвідомили, що доведеться робити "жест доброї волі" або самовистругуватися з дійсності.
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14.08.2022 22:46 Відповісти
Та бабло и золото орки искали и все. Многие это прошли. И находили и забирали. И не только на дорогах.
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14.08.2022 23:35 Відповісти
Каждая рашистская тварь должна почувствовать, что это такое. После нашей победы 20% ВВП обязаны уходить на разваите ВПК, ракетной программы и самых новых видов оружия. Мы должны стать нацией, где даже 5-х летний ребенок будет учиться стрелять. Нам придется стать страной, более милитаризованной, чем Израиль. Не имеет никакого значения, какие либералы придут к власти в мордоре. РФ - смертельная угроза существованию Украины и наш шанс на выживание - сделать цену захвата Украины равной гарантированному уничтожению РФ как государства.
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15.08.2022 03:19 Відповісти
Ох, как Вы не правы! Я живу в Израиле 32 года. У нас пятилетние дети стрелять не умеют, поверьте. В отличие от арабских, которые счастливее от этого умения не стали точно. Я учитель в старших классах. Впервые дети сталкиваются с этой темой в 11 классе, поступая на армейский учёт. Тогда же они выезжают в лагерь на 5 дней, знакомятся с бытом военных. А в 10 классе каждый проходит курс по оказанию первой помощи и сдаёт экзамен. У нас молодежь патриотична в хорошем смысле - это важно. Но это уже есть и у вас. Тем не менее, есть и пацифисты, убеждения которых уважают и в армию не берут! Новейшее оружие - да, киберзащита - да, здания с бетонированными комнатами (страна маленькая, нет времени добежать до бомбоубежища) - да, лучшие системы ПВО - да! Детей оставьте в покое. Украина выстоит, победит и отстроится! Мира!
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15.08.2022 07:43 Відповісти
Вопросы по Чонгару не сняты-и это напрягает ! Что значит,разберемся после войны ? А если те гниды ,которые сдали Херсон,еще что надумают сдать ?Меня,как гражданина ,такой ответ не устраивает
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15.08.2022 08:02 Відповісти
 
 