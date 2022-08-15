За прошлые сутки россияне убили 3 мирных жителей Донбасса, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 14 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области в 3 населенных пунктах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 14 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Соледаре и Марьинке. Еще 13 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.08.2022 10:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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