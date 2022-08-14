Россияне пытаются обойти Авдеевку и взять город в полуокружение, - Барабаш

В Донецкой области оккупанты штурмуют позиции ВСУ.

Об этом сообщил в эфире "Единых новостей" Виталий Барабаш, глава городской администрации Авдеевки, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночь в городе была очень сложной: всю ночь были хаотические обстрелы как по старой части города, так и по району химзавода. Утром, где-то с 5 часов, начали работать вражеские системы "Град", затем авиация залетала дважды. Один раз на позиции возле города, потом по городу последовал удар.

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Около 12 часов зафиксирован мощный артобстрел города, линия разграничения постоянно находится под обстрелами. Кроме того, было несколько попыток штурма со стороны оккупационных войск. Враг делает попытки обойти укрепленный город и захватить дороги, по которым завозят гуманитарные грузы.

"За 8 лет войны сама Авдеевка – это серьезный укрепрайон, который им не по зубам. Они действительно приняли такую ​​стратегию – если не можем зайти, то надо город обойти. Все их действия говорят о том, что они пытаются обойти Авдеевку и взять в полуокружение. Они будут пытаться взять Пески, чтобы войти в Авдеевку, захватить Орловку и Ласточкино, чтобы отрезать нам пути для завоза гумантарных грузов и эвакуационные маршруты", - говорит Барабаш.

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