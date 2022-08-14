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Новости Война
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Россияне пытаются обойти Авдеевку и взять город в полуокружение, - Барабаш

авдіївка

В Донецкой области оккупанты штурмуют позиции ВСУ.

Об этом сообщил в эфире "Единых новостей" Виталий Барабаш, глава городской администрации Авдеевки, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночь в городе была очень сложной: всю ночь были хаотические обстрелы как по старой части города, так и по району химзавода. Утром, где-то с 5 часов, начали работать вражеские системы "Град", затем авиация залетала дважды. Один раз на позиции возле города, потом по городу последовал удар.

Также смотрите: Украинские журналисты попали под российский обстрел в Авдеевке. ВИДЕО

Около 12 часов зафиксирован мощный артобстрел города, линия разграничения постоянно находится под обстрелами. Кроме того, было несколько попыток штурма со стороны оккупационных войск. Враг делает попытки обойти укрепленный город и захватить дороги, по которым завозят гуманитарные грузы.

"За 8 лет войны сама Авдеевка – это серьезный укрепрайон, который им не по зубам. Они действительно приняли такую ​​стратегию – если не можем зайти, то надо город обойти. Все их действия говорят о том, что они пытаются обойти Авдеевку и взять в полуокружение. Они будут пытаться взять Пески, чтобы войти в Авдеевку, захватить Орловку и Ласточкино, чтобы отрезать нам пути для завоза гумантарных грузов и эвакуационные маршруты", - говорит Барабаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пески – под контролем Украины, хотя ситуация и тяжелая

обстрел (27885) Донецкая область (10001) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 13:06 Ответить
+15
Тут вопрос в другом. Практически все боеспособные регулярные свои БТГ орки оттащили на юг. По ходу там должны остаться по факту обезьяны лугандонские, а они вояки еще те..Но если свинособаки продавливают и на Донбассе. значит не все так гладко как нам поют Арестовичи. А орки кроют все артой, стирая города и поселки, другого они не придумали.Или же чего то нам не договаривают, но Север, Рубежное, Лисичанск, Попасная брались именно так.И если этому не положить конец, может закончиться печально.Тем более наши герои умоляют помочь артой.Я не ною, но март-апрель я был в Рубежном и видел как стирают город эти животные, это был ад.
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14.08.2022 13:49 Ответить
+11
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".
 - А. Солженицин
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14.08.2022 13:28 Ответить
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 13:06 Ответить
Відповідь усім хто сьогодні про здачу Піски писав...2014 рік будував укріплення.
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14.08.2022 13:25 Ответить
Пески уже на 80% заняты орками .Наши судя по картам держат позиции в северной части села окола песковского ставка
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14.08.2022 13:33 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".
 - А. Солженицин
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14.08.2022 13:28 Ответить
Авдеева крысы путлера штурмуют 8 лет..Рески тоже самое...вторая армия мира...после Бангладэш и Люксемьурга
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14.08.2022 13:33 Ответить
пески єто вооще сталинград )))а то и круче....ИМХО лично у меня разочарование только в Лисичанске,быстро отошли оттуда (((над брать Херсон что бы это сневелировать
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14.08.2022 13:50 Ответить
Из Тошковки которая прикрівала Лисичанскую группировку, Безмозка і ГРУ сняли иноземный легион, и к приезду ЗЕ, кинули в бессмысленные атаки в Северодонецке который нужно уже было оставлять и отходить за реку.
Тошковку прорвали, Лисичанск окружали. Все логично, только не для ЗЕ Оманских тварей
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14.08.2022 14:32 Ответить
Тут вопрос в другом. Практически все боеспособные регулярные свои БТГ орки оттащили на юг. По ходу там должны остаться по факту обезьяны лугандонские, а они вояки еще те..Но если свинособаки продавливают и на Донбассе. значит не все так гладко как нам поют Арестовичи. А орки кроют все артой, стирая города и поселки, другого они не придумали.Или же чего то нам не договаривают, но Север, Рубежное, Лисичанск, Попасная брались именно так.И если этому не положить конец, может закончиться печально.Тем более наши герои умоляют помочь артой.Я не ною, но март-апрель я был в Рубежном и видел как стирают город эти животные, это был ад.
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14.08.2022 13:49 Ответить
І чого ж це ти з тваринами говориш на одній мові? Що москворотість головного мозку навіть кацапські снаряди не лікують?.
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14.08.2022 14:19 Ответить
Мовныки вроде тебя до сих пор думаю, что если перейти резко на украинский, то война быстрее закончится. Я тебя расстрою - война началась не из-за языка
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14.08.2022 17:35 Ответить
Мовою бидла дзявкати будеш на сосії. Чого тут трешся? ***** на *****! В Україні мова спілкування українська.
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18.08.2022 12:17 Ответить
дировські пітори воюють не гірше ніж кацапи там багато росіян та найманців з вагнеру і кадрова російська армія там теж є.раніше вони "продавлювали" на значних ділянках фронту тепер на невеликих окремих.я розумію що тобі Арестович в штани наклав але не розумію суті претензій до нього.
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14.08.2022 14:45 Ответить
А где Хаймарсы которые "изменили ход войны". Это все были сказки для Запада?
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14.08.2022 15:06 Ответить
Не зовсім так Піски Авдіївка це не широкий фронт а окрема дільниця фронту де вони луплять зі всього що є і пробують в лоб або обійти укріп райони.Питання в іншому або сценарій луганської області де без підримки і резервів хлопці відбивалися або нарешті тут будуть задіяні резерви і сили для знищення групи військ.Ми постійно в обороні без ударів і продавлювання ворога діла не буде.
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14.08.2022 18:13 Ответить
Боже збережи наших дітей і нашу країну Тримаймося Переможемо
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14.08.2022 14:12 Ответить
Да шо то вони поперли як дурні -- палити треба -- приводити до тями
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14.08.2022 14:39 Ответить
Повтор сценарія Северодонецька і Лисичаньска?Відбивати атаки хлопці будуть своїми силами без підкриплення?Хаймерси є і інша техника .Лупить по групі віськ орків допомога там потрібна наразі особливо в Пісках де стерто все з лиця землі.
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14.08.2022 18:10 Ответить
 
 