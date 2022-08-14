Россияне пытаются обойти Авдеевку и взять город в полуокружение, - Барабаш
В Донецкой области оккупанты штурмуют позиции ВСУ.
Об этом сообщил в эфире "Единых новостей" Виталий Барабаш, глава городской администрации Авдеевки, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночь в городе была очень сложной: всю ночь были хаотические обстрелы как по старой части города, так и по району химзавода. Утром, где-то с 5 часов, начали работать вражеские системы "Град", затем авиация залетала дважды. Один раз на позиции возле города, потом по городу последовал удар.
Около 12 часов зафиксирован мощный артобстрел города, линия разграничения постоянно находится под обстрелами. Кроме того, было несколько попыток штурма со стороны оккупационных войск. Враг делает попытки обойти укрепленный город и захватить дороги, по которым завозят гуманитарные грузы.
"За 8 лет войны сама Авдеевка – это серьезный укрепрайон, который им не по зубам. Они действительно приняли такую стратегию – если не можем зайти, то надо город обойти. Все их действия говорят о том, что они пытаются обойти Авдеевку и взять в полуокружение. Они будут пытаться взять Пески, чтобы войти в Авдеевку, захватить Орловку и Ласточкино, чтобы отрезать нам пути для завоза гумантарных грузов и эвакуационные маршруты", - говорит Барабаш.
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