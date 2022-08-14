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Новини Війна
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Росіяни намагаються обійти Авдіївку та взяти місто в напівоточення, - Барабаш

авдіївка

В Донецькій області окупанти штурмують позиції ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" Віталій Барабаш, голова міської адміністрації Авдіївки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч у місті була дуже складною: всю ніч були хаотичні обстріли, як по старій частині міста, так і по району хімзаводу. Зранку, десь з 5-ї години, почали працювати ворожі системи "Град", потім авіація залітала двічі. Один раз на позиції біля міста, потім по місту був удар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти 37 разів обстріляли Донеччину, найбільше ударів завдали по Авдіївці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Близько 12-ї години зафіксовано потужний артобстріл міста, лінія розмежування постійно перебуває під обстрілами. Крім того, було кілька спроб штурму з боку окупаційних військ. Ворог робить спроби обійти укріплене місто та захопити дороги, якими завозять гуманітарні вантажі.

"За 8 років війни сама Авдіївка - це серйозний укріпрайон, який їм не по зубам. Вони дійсно прийняли таку стратегію - якщо не можемо зайти, то треба місто обійти. Усі їх дії говорять про те, що вони намагаються обійти Авдіївку й взяти в напівоточення. Вони будуть намагатися взяти Піски, щоб увійти в Авдіївку, захопити Орлівку та Ласточкіне, щоб обрізати нам шляхи для завезення гумвантажів та евакуаційні маршрути", - говорить Барабаш.

Також читайте: Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

обстріл (29206) Донецька область (8816) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 13:06 Відповісти
+15
Тут вопрос в другом. Практически все боеспособные регулярные свои БТГ орки оттащили на юг. По ходу там должны остаться по факту обезьяны лугандонские, а они вояки еще те..Но если свинособаки продавливают и на Донбассе. значит не все так гладко как нам поют Арестовичи. А орки кроют все артой, стирая города и поселки, другого они не придумали.Или же чего то нам не договаривают, но Север, Рубежное, Лисичанск, Попасная брались именно так.И если этому не положить конец, может закончиться печально.Тем более наши герои умоляют помочь артой.Я не ною, но март-апрель я был в Рубежном и видел как стирают город эти животные, это был ад.
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14.08.2022 13:49 Відповісти
+11
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".
 - А. Солженицин
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14.08.2022 13:28 Відповісти
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.08.2022 13:06 Відповісти
Відповідь усім хто сьогодні про здачу Піски писав...2014 рік будував укріплення.
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14.08.2022 13:25 Відповісти
Пески уже на 80% заняты орками .Наши судя по картам держат позиции в северной части села окола песковского ставка
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14.08.2022 13:33 Відповісти
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные".
 - А. Солженицин
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14.08.2022 13:28 Відповісти
Авдеева крысы путлера штурмуют 8 лет..Рески тоже самое...вторая армия мира...после Бангладэш и Люксемьурга
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14.08.2022 13:33 Відповісти
пески єто вооще сталинград )))а то и круче....ИМХО лично у меня разочарование только в Лисичанске,быстро отошли оттуда (((над брать Херсон что бы это сневелировать
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14.08.2022 13:50 Відповісти
Из Тошковки которая прикрівала Лисичанскую группировку, Безмозка і ГРУ сняли иноземный легион, и к приезду ЗЕ, кинули в бессмысленные атаки в Северодонецке который нужно уже было оставлять и отходить за реку.
Тошковку прорвали, Лисичанск окружали. Все логично, только не для ЗЕ Оманских тварей
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14.08.2022 14:32 Відповісти
Тут вопрос в другом. Практически все боеспособные регулярные свои БТГ орки оттащили на юг. По ходу там должны остаться по факту обезьяны лугандонские, а они вояки еще те..Но если свинособаки продавливают и на Донбассе. значит не все так гладко как нам поют Арестовичи. А орки кроют все артой, стирая города и поселки, другого они не придумали.Или же чего то нам не договаривают, но Север, Рубежное, Лисичанск, Попасная брались именно так.И если этому не положить конец, может закончиться печально.Тем более наши герои умоляют помочь артой.Я не ною, но март-апрель я был в Рубежном и видел как стирают город эти животные, это был ад.
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14.08.2022 13:49 Відповісти
І чого ж це ти з тваринами говориш на одній мові? Що москворотість головного мозку навіть кацапські снаряди не лікують?.
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14.08.2022 14:19 Відповісти
Мовныки вроде тебя до сих пор думаю, что если перейти резко на украинский, то война быстрее закончится. Я тебя расстрою - война началась не из-за языка
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14.08.2022 17:35 Відповісти
Мовою бидла дзявкати будеш на сосії. Чого тут трешся? ***** на *****! В Україні мова спілкування українська.
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18.08.2022 12:17 Відповісти
дировські пітори воюють не гірше ніж кацапи там багато росіян та найманців з вагнеру і кадрова російська армія там теж є.раніше вони "продавлювали" на значних ділянках фронту тепер на невеликих окремих.я розумію що тобі Арестович в штани наклав але не розумію суті претензій до нього.
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14.08.2022 14:45 Відповісти
А где Хаймарсы которые "изменили ход войны". Это все были сказки для Запада?
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14.08.2022 15:06 Відповісти
Не зовсім так Піски Авдіївка це не широкий фронт а окрема дільниця фронту де вони луплять зі всього що є і пробують в лоб або обійти укріп райони.Питання в іншому або сценарій луганської області де без підримки і резервів хлопці відбивалися або нарешті тут будуть задіяні резерви і сили для знищення групи військ.Ми постійно в обороні без ударів і продавлювання ворога діла не буде.
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14.08.2022 18:13 Відповісти
Боже збережи наших дітей і нашу країну Тримаймося Переможемо
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14.08.2022 14:12 Відповісти
Да шо то вони поперли як дурні -- палити треба -- приводити до тями
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14.08.2022 14:39 Відповісти
Повтор сценарія Северодонецька і Лисичаньска?Відбивати атаки хлопці будуть своїми силами без підкриплення?Хаймерси є і інша техника .Лупить по групі віськ орків допомога там потрібна наразі особливо в Пісках де стерто все з лиця землі.
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14.08.2022 18:10 Відповісти
 
 