Росіяни намагаються обійти Авдіївку та взяти місто в напівоточення, - Барабаш

В Донецькій області окупанти штурмують позиції ЗСУ.

Про це повідомив в ефірі "Єдиних новин" Віталій Барабаш, голова міської адміністрації Авдіївки, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч у місті була дуже складною: всю ніч були хаотичні обстріли, як по старій частині міста, так і по району хімзаводу. Зранку, десь з 5-ї години, почали працювати ворожі системи "Град", потім авіація залітала двічі. Один раз на позиції біля міста, потім по місту був удар.

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Близько 12-ї години зафіксовано потужний артобстріл міста, лінія розмежування постійно перебуває під обстрілами. Крім того, було кілька спроб штурму з боку окупаційних військ. Ворог робить спроби обійти укріплене місто та захопити дороги, якими завозять гуманітарні вантажі.

"За 8 років війни сама Авдіївка - це серйозний укріпрайон, який їм не по зубам. Вони дійсно прийняли таку стратегію - якщо не можемо зайти, то треба місто обійти. Усі їх дії говорять про те, що вони намагаються обійти Авдіївку й взяти в напівоточення. Вони будуть намагатися взяти Піски, щоб увійти в Авдіївку, захопити Орлівку та Ласточкіне, щоб обрізати нам шляхи для завезення гумвантажів та евакуаційні маршрути", - говорить Барабаш.

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