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За минулу добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області у 3 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: Рашисти вбили 2 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8824) Кириленко Павло (910)


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15.08.2022 10:10 Відповісти
 
 