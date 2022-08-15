За минулу добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області у 3 населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар15.08.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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