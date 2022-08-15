За минулу добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області у 3 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Соледарі та Мар'їнці. Ще 13 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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