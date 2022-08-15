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Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, - президент Румынии Йоханнис

йоганніс

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Черное море является зоной стратегического интереса Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI.

"Мы находимся на берегу Черного моря, всего в нескольких сотнях километров от несправедливой и жестокой войны, начатой ​​Россией против Украины, вооруженного конфликта, который многие уже не считали возможным в Европе нашего времени. Сегодня Черное море считается зоной стратегического интереса для евроатлантической безопасности, о чем я вместе с другими союзниками прямо заявил в стратегической концепции НАТО, которую мы недавно одобрили на историческом саммите в Мадриде", - подчеркнул лидер Румынии.

По словам Йоханниса, об этом свидетельствует не только беспрецедентная видимость всего региона, но и присутствие более 5 тысяч союзных войск в Румынии.

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Румыния (1116) Черное море (1488) Йоханнис Клаус (51)


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Топ комментарии
+8
nu pora togda uzhe zanjatsa etoi zonoi... a to kak to adni ruskie pirati tam hozainichajut
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15.08.2022 13:29 Ответить
+7
І нічого там плавати лаптям як гівну в ополонці.
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15.08.2022 13:30 Ответить
+5
Все Черное море может быть внутренним морем НАТО, если ускорить снабжение Украины современным оружием. По факту, Украина уже движется в НАТО семимильными шагами и если ничего не испортить политотай, то и кубанскую буферную зону вполне реально организовать.
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15.08.2022 13:33 Ответить
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nu pora togda uzhe zanjatsa etoi zonoi... a to kak to adni ruskie pirati tam hozainichajut
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15.08.2022 13:29 Ответить
І нічого там плавати лаптям як гівну в ополонці.
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15.08.2022 13:30 Ответить
Все Черное море может быть внутренним морем НАТО, если ускорить снабжение Украины современным оружием. По факту, Украина уже движется в НАТО семимильными шагами и если ничего не испортить политотай, то и кубанскую буферную зону вполне реально организовать.
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15.08.2022 13:33 Ответить
До того ж це ми викопали Чорне море. Кацапи самі це казали. Що хочемо те і робимо з ним.
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15.08.2022 13:41 Ответить
А кацапи про це знають? Не боїтеся що *уйло почне "ядрьонною бімбою" розмахувати? Ви ж боїтеся ескалації конфлікту!
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15.08.2022 13:36 Ответить
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15.08.2022 13:41 Ответить
Раша рветься до Босфору і Дарданел .
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15.08.2022 13:42 Ответить


Раша рветься до Босфору і Дарданел .

Засраша рветься, як старі кальсони
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15.08.2022 13:52 Ответить
УКРАІНЕ потрібно створити міцне антиросійське лоббі на Балканах і в Турції
Раша підкупав всіх своїм газом і створює проблем для сжиженого Газа США
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15.08.2022 13:45 Ответить
ТУРЕЦКИЙ ПОТОК ЗАБЛОКИРОВАЛ УКРАИНЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗА С СПГ ТЕРМИНАЛОВ ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ ( газ США) . итоги переговоров Эрдогана и ***** .
«

Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак. Таким образом, по словам вице-премьера, страны говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах.

Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений. "Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - заключил вице-премьер.

Срок для запуска АЭС

Как заметил Новак, энергетика является ключевой сферой российско-турецких отношений. Речь на переговорах шла и о строительстве атомной электростанции "Аккую" - президенты обговорили 2023 год как срок запуска этого проекта. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили функционирование "Турецкого потока". Ранее во время открытой части встречи Путин назвал этот газопровод "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом" и предположил, что "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
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15.08.2022 13:46 Ответить
ВОТ КАКИЕ ЗАЯВЫ ДЕЛАЕТ ХРЕМЛЬ ⁉️

"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
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15.08.2022 13:47 Ответить
Не мішало би румунськии есмінець під Одесу
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15.08.2022 14:15 Ответить
Так хай зброю дадуть! Ми зачистимо Чорне море від залишків плавучих ржавих корит Кацапії. З превеликим задоволенням!
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15.08.2022 15:00 Ответить
Чорне море повинно стати внутрішнім морем НАТО
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15.08.2022 15:00 Ответить
Та які проблеми?Заходьте в Чорне море і "інтересуйтесь" присутністю в ньому кацапів.А ми допоможемо!
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15.08.2022 16:16 Ответить
База НАТО в Констанце давно. Кажись ремонтная. Что любопытно, миколка чаушескин, зазывал в этот город америкосов зайти 6 флот, с визитами вежливости, политбюро скрипели гнилыми зубами, но молчало.
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15.08.2022 17:12 Ответить
 
 