Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, - президент Румынии Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Черное море является зоной стратегического интереса Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI.

"Мы находимся на берегу Черного моря, всего в нескольких сотнях километров от несправедливой и жестокой войны, начатой ​​Россией против Украины, вооруженного конфликта, который многие уже не считали возможным в Европе нашего времени. Сегодня Черное море считается зоной стратегического интереса для евроатлантической безопасности, о чем я вместе с другими союзниками прямо заявил в стратегической концепции НАТО, которую мы недавно одобрили на историческом саммите в Мадриде", - подчеркнул лидер Румынии.

По словам Йоханниса, об этом свидетельствует не только беспрецедентная видимость всего региона, но и присутствие более 5 тысяч союзных войск в Румынии.

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