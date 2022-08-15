Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, - президент Румынии Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Черное море является зоной стратегического интереса Североатлантического альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFI.
"Мы находимся на берегу Черного моря, всего в нескольких сотнях километров от несправедливой и жестокой войны, начатой Россией против Украины, вооруженного конфликта, который многие уже не считали возможным в Европе нашего времени. Сегодня Черное море считается зоной стратегического интереса для евроатлантической безопасности, о чем я вместе с другими союзниками прямо заявил в стратегической концепции НАТО, которую мы недавно одобрили на историческом саммите в Мадриде", - подчеркнул лидер Румынии.
По словам Йоханниса, об этом свидетельствует не только беспрецедентная видимость всего региона, но и присутствие более 5 тысяч союзных войск в Румынии.
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Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак. Таким образом, по словам вице-премьера, страны говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах.
Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений. "Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - заключил вице-премьер.
Срок для запуска АЭС
Как заметил Новак, энергетика является ключевой сферой российско-турецких отношений. Речь на переговорах шла и о строительстве атомной электростанции "Аккую" - президенты обговорили 2023 год как срок запуска этого проекта. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили функционирование "Турецкого потока". Ранее во время открытой части встречи Путин назвал этот газопровод "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом" и предположил, что "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".