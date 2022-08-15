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Новости Война
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В Бучанском районе правоохранители начали эксгумацию тела погибшего

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В Киевской области обнаружили 1352 тела мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Как отмечается, недалеко от села Блиставица обнаружено тело погибшего от пуль оккупантов мужчины. Правоохранители Киевщины вместе с криминалистами проводят эксгумацию тела. Ранее в этом районе были обнаружены тела женщины и ребенка, членов семьи погибшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1,3 тыс. тел гражданских эксгумировано на освобожденной от оккупантов территории Киевщины, - МВД

Сообщается, что погибший с семьей пытался эвакуироваться на собственном автомобиле 28 февраля с Тарасовщины по объездным дорогам. оккупанты расстреляли транспортное средство. Спаслись из семьи только 5-летняя девочка и ее бабушка, выехавшие за границу.

Ранее сообщалось, что 9-летней девочке из Бучи в США поставят протез вместо руки. Конечность ребенок потерял из-за ранения. Оккупанты обстреляли авто с ее семьей.

эксгумация (149) жертвы (2097) протез (68) Буча (460) военные преступления (1452)


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15.08.2022 16:16 Ответить
 
 