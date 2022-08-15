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Новини Війна
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У Бучанському районі правоохоронці почали ексгумацію тіла загиблого

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На Київщині виявили 1352 тіла мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Як зазначається, неподалік села Блиставиця знайдено тіло загиблого від куль окупантів чоловіка. Правоохоронці Київщини разом з криміналістами проводять ексгумацію тіла. Раніше в цьому районі було виявлено тіла жінки та дитини, членів сім'ї загиблого.

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Повідомляється, що загиблий з родиною намагався евакуюватися на власному авто 28 лютого з Тарасівщини об’їзними дорогами. Окупанти розстріляли транспортний засіб. Врятувалися із родини лише 5-річна дівчинка та її бабуся, які виїхали за кордон.

Раніше повідомлялося, що 9-річній дівчинці з Бучі у США поставлять протез замість руки. Кінцівку дитина втратила через поранення. Окупанти обстріляли авто з її родиною.

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15.08.2022 16:16 Відповісти
 
 