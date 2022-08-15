У Бучанському районі правоохоронці почали ексгумацію тіла загиблого
На Київщині виявили 1352 тіла мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Як зазначається, неподалік села Блиставиця знайдено тіло загиблого від куль окупантів чоловіка. Правоохоронці Київщини разом з криміналістами проводять ексгумацію тіла. Раніше в цьому районі було виявлено тіла жінки та дитини, членів сім'ї загиблого.
Повідомляється, що загиблий з родиною намагався евакуюватися на власному авто 28 лютого з Тарасівщини об’їзними дорогами. Окупанти розстріляли транспортний засіб. Врятувалися із родини лише 5-річна дівчинка та її бабуся, які виїхали за кордон.
Раніше повідомлялося, що 9-річній дівчинці з Бучі у США поставлять протез замість руки. Кінцівку дитина втратила через поранення. Окупанти обстріляли авто з її родиною.
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