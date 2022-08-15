Россия нарушила большое табу, напав на Украину, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда назвал российское вторжение нарушением "большого табу", действовавшем со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, что было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одно крупное государство не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", - сказал Дуда во время выступления в рамках празднования Войска Польского.

По словам польского лидера, масштабы российской прямой агрессии против независимой и суверенной демократической Украины было трудно спрогнозировать.

"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то стало полной неожиданностью", - сказал Дуда.

Президент Польши заявил, что Украина защищает не только свою землю, но и потенциально Польшу и остальную Европу.

"Это фактически оборона безопасности Республики Польша", – добавил он.

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