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Новости Война
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Россия нарушила большое табу, напав на Украину, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда назвал российское вторжение нарушением "большого табу", действовавшем со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, что было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одно крупное государство не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", - сказал Дуда во время выступления в рамках празднования Войска Польского.

По словам польского лидера, масштабы российской прямой агрессии против независимой и суверенной демократической Украины было трудно спрогнозировать.

"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то стало полной неожиданностью", - сказал Дуда.

Президент Польши заявил, что Украина защищает не только свою землю, но и потенциально Польшу и остальную Европу.

"Это фактически оборона безопасности Республики Польша", – добавил он.

Читайте также: Если бы не героическое сопротивление Украины, то под угрозой оказались бы Польша и страны Балтии, - Дуда

россия (96216) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+33
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15.08.2022 17:29 Ответить
+22
наконецто ******* и москалики классические на фронт подтянуться рембы мкадовские и ермитажные,не только узкопленочным и ******** за нефтяную снигерию головы ложить)
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15.08.2022 17:34 Ответить
+18
дякуємо, пане Президент !
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15.08.2022 17:29 Ответить
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15.08.2022 17:29 Ответить
дякуємо, пане Президент !
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15.08.2022 17:29 Ответить
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15.08.2022 17:30 Ответить
наконецто ******* и москалики классические на фронт подтянуться рембы мкадовские и ермитажные,не только узкопленочным и ******** за нефтяную снигерию головы ложить)
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15.08.2022 17:34 Ответить
якщо переклад вірний, то про повернення раїсією земель, то він зайве бовкнув..
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15.08.2022 17:33 Ответить
ну були ми в складі РІ, що з того, все норм... Польща теж була в складі РІ, якщо що... це не соромно, соромно хотіти туди повернутись
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15.08.2022 18:49 Ответить
та я не в сенсі Польщі...

я про те, що які до сраки тут землі раїсі?? з якого переляку? історію якось вони однобоко трактують, як і раїсяни..їх ісконні землі - то мокшанські болота з жабами
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15.08.2022 19:21 Ответить
історію якось вони однобоко трактують,
Не вихоплюй слова з речення
Речення звучить так :

"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації" Джерело:

Питання ?
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15.08.2022 23:07 Ответить
Нарушили світовии правопорядок в 2014 р.
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15.08.2022 17:34 Ответить
Кацапи "ложили болт" на різні міжнародні "табу", і на "міжнародне право".У них своє право ''право сильного".. звичайно поки пиз***лєй не відхоплять.
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15.08.2022 17:46 Ответить
со времен Второй мировой войны, что ни одно крупное государство не нападает на другую страну Источник:
Серьезно? Точно не нападали?
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15.08.2022 18:01 Ответить
Ні ,Пан Дуда, була відкрита Скриня Пандорри! І зараз цю скриню може закрити той, хто її відкрив. Бо пишуть дуже, про ту Скриню, а як то працює, не всі знають. Тільки своїм життям можливо то замкнуть, так як і відкривають, життями і кров'ю людей!
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15.08.2022 18:19 Ответить
Дуже вдячна Польскій Державі за допомогу у ВСЬОМУ. Низькій уклін Вам Сусіди!!!
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15.08.2022 18:23 Ответить
Кацапьё что-то говорит о красных линиях. Они сами перешли красную линию, напав на Украину. Притом еще в 2014 году.
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15.08.2022 19:55 Ответить
Щось про «повернення земель» не ясно… він що, теж претендує?
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15.08.2022 20:04 Ответить
Только потерянный идиот мог напасть на неньку, но самозомбированные, отравленные собственной пропагандой, уверовавшие в исключительность, от низа до верхов, фашисты **********, действительно потеряли связь с реальностью. Результатом будет позорное падение **********.
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15.08.2022 20:50 Ответить
Дуда молодец !
трусливые свиньи у власти в Германии думают, что все пройдёт тихо , шито-крыто !
Твари продажные ! Один штанмайер чего стоит! Ту зп ,что он получает в год от Газпром, "нормальные пацаны "тратят за одну вечеринку на яхте ! С него в рАсии все смеются! ****** продажная!
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15.08.2022 22:16 Ответить
 
 