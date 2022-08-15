Россия нарушила большое табу, напав на Украину, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда назвал российское вторжение нарушением "большого табу", действовавшем со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Россия и российский режим нарушили большое табу, что было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одно крупное государство не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", - сказал Дуда во время выступления в рамках празднования Войска Польского.
По словам польского лидера, масштабы российской прямой агрессии против независимой и суверенной демократической Украины было трудно спрогнозировать.
"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то стало полной неожиданностью", - сказал Дуда.
Президент Польши заявил, что Украина защищает не только свою землю, но и потенциально Польшу и остальную Европу.
"Это фактически оборона безопасности Республики Польша", – добавил он.
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я про те, що які до сраки тут землі раїсі?? з якого переляку? історію якось вони однобоко трактують, як і раїсяни..їх ісконні землі - то мокшанські болота з жабами
Не вихоплюй слова з речення
Речення звучить так :
"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації" Джерело:
Питання ?
Серьезно? Точно не нападали?
трусливые свиньи у власти в Германии думают, что все пройдёт тихо , шито-крыто !
Твари продажные ! Один штанмайер чего стоит! Ту зп ,что он получает в год от Газпром, "нормальные пацаны "тратят за одну вечеринку на яхте ! С него в рАсии все смеются! ****** продажная!