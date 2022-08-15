Росія порушила велике табу, напавши на Україну, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда назвав російське вторгнення порушенням "великого табу", що діяло з часів Другої світової війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації", - сказав Дуда під час виступу в рамках відзначення свята Війська Польського.
За словами польського лідера, масштаби російської прямої агресії проти незалежної й суверенної демократичної України важко було спрогнозувати.
"Я абсолютно не сумніваюся, що це перевершило очікування декого, а для когось стало цілковитою несподіванкою", - сказав Дуда.
Президент Польщі заявив, що Україна захищає не лише свою землю, а й потенційно Польщу та решту Європи.
"Це фактично оборона безпеки Республіки Польща", - додав він.
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я про те, що які до сраки тут землі раїсі?? з якого переляку? історію якось вони однобоко трактують, як і раїсяни..їх ісконні землі - то мокшанські болота з жабами
Не вихоплюй слова з речення
Речення звучить так :
"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації" Джерело:
Питання ?
Серьезно? Точно не нападали?
трусливые свиньи у власти в Германии думают, что все пройдёт тихо , шито-крыто !
Твари продажные ! Один штанмайер чего стоит! Ту зп ,что он получает в год от Газпром, "нормальные пацаны "тратят за одну вечеринку на яхте ! С него в рАсии все смеются! ****** продажная!