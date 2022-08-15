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Новини Війна
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Росія порушила велике табу, напавши на Україну, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда назвав російське вторгнення порушенням "великого табу", що діяло з часів Другої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації", - сказав Дуда під час виступу в рамках відзначення свята Війська Польського.

За словами польського лідера, масштаби російської прямої агресії проти незалежної й суверенної демократичної України важко було спрогнозувати.

"Я абсолютно не сумніваюся, що це перевершило очікування декого, а для когось стало цілковитою несподіванкою", - сказав Дуда.

Президент Польщі заявив, що Україна захищає не лише свою землю, а й потенційно Польщу та решту Європи.

"Це фактично оборона безпеки Республіки Польща", - додав він.

Читайте: Якби не героїчний опір України, то під загрозою опинилися б Польща та країни Балтії, - Дуда

Автор: 

росія (66104) Дуда Анджей (788)


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Топ коментарі
+33
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15.08.2022 17:29 Відповісти
+22
наконецто ******* и москалики классические на фронт подтянуться рембы мкадовские и ермитажные,не только узкопленочным и ******** за нефтяную снигерию головы ложить)
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15.08.2022 17:34 Відповісти
+18
дякуємо, пане Президент !
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15.08.2022 17:29 Відповісти
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15.08.2022 17:29 Відповісти
дякуємо, пане Президент !
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15.08.2022 17:29 Відповісти
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15.08.2022 17:30 Відповісти
наконецто ******* и москалики классические на фронт подтянуться рембы мкадовские и ермитажные,не только узкопленочным и ******** за нефтяную снигерию головы ложить)
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15.08.2022 17:34 Відповісти
якщо переклад вірний, то про повернення раїсією земель, то він зайве бовкнув..
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15.08.2022 17:33 Відповісти
ну були ми в складі РІ, що з того, все норм... Польща теж була в складі РІ, якщо що... це не соромно, соромно хотіти туди повернутись
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15.08.2022 18:49 Відповісти
та я не в сенсі Польщі...

я про те, що які до сраки тут землі раїсі?? з якого переляку? історію якось вони однобоко трактують, як і раїсяни..їх ісконні землі - то мокшанські болота з жабами
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15.08.2022 19:21 Відповісти
історію якось вони однобоко трактують,
Не вихоплюй слова з речення
Речення звучить так :

"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації" Джерело:

Питання ?
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15.08.2022 23:07 Відповісти
Нарушили світовии правопорядок в 2014 р.
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15.08.2022 17:34 Відповісти
Кацапи "ложили болт" на різні міжнародні "табу", і на "міжнародне право".У них своє право ''право сильного".. звичайно поки пиз***лєй не відхоплять.
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15.08.2022 17:46 Відповісти
со времен Второй мировой войны, что ни одно крупное государство не нападает на другую страну Источник:
Серьезно? Точно не нападали?
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15.08.2022 18:01 Відповісти
Ні ,Пан Дуда, була відкрита Скриня Пандорри! І зараз цю скриню може закрити той, хто її відкрив. Бо пишуть дуже, про ту Скриню, а як то працює, не всі знають. Тільки своїм життям можливо то замкнуть, так як і відкривають, життями і кров'ю людей!
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15.08.2022 18:19 Відповісти
Дуже вдячна Польскій Державі за допомогу у ВСЬОМУ. Низькій уклін Вам Сусіди!!!
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15.08.2022 18:23 Відповісти
Кацапьё что-то говорит о красных линиях. Они сами перешли красную линию, напав на Украину. Притом еще в 2014 году.
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15.08.2022 19:55 Відповісти
Щось про «повернення земель» не ясно… він що, теж претендує?
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15.08.2022 20:04 Відповісти
Только потерянный идиот мог напасть на неньку, но самозомбированные, отравленные собственной пропагандой, уверовавшие в исключительность, от низа до верхов, фашисты **********, действительно потеряли связь с реальностью. Результатом будет позорное падение **********.
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15.08.2022 20:50 Відповісти
Дуда молодец !
трусливые свиньи у власти в Германии думают, что все пройдёт тихо , шито-крыто !
Твари продажные ! Один штанмайер чего стоит! Ту зп ,что он получает в год от Газпром, "нормальные пацаны "тратят за одну вечеринку на яхте ! С него в рАсии все смеются! ****** продажная!
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15.08.2022 22:16 Відповісти
 
 