Росія порушила велике табу, напавши на Україну, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда назвав російське вторгнення порушенням "великого табу", що діяло з часів Другої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Росія та російський режим порушили велике табу, що було жорстким кордоном безпеки з часів Другої світової війни, що жодна велика держава не нападає на іншу країну, аби позбавити свободи й незалежності, щоб повернути землю, поставити під сумнів існування держави та нації", - сказав Дуда під час виступу в рамках відзначення свята Війська Польського.

За словами польського лідера, масштаби російської прямої агресії проти незалежної й суверенної демократичної України важко було спрогнозувати.

"Я абсолютно не сумніваюся, що це перевершило очікування декого, а для когось стало цілковитою несподіванкою", - сказав Дуда.

Президент Польщі заявив, що Україна захищає не лише свою землю, а й потенційно Польщу та решту Європи.

"Це фактично оборона безпеки Республіки Польща", - додав він.

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