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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсудили состояние исполнения приказов, - Данилов

зеленський

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Под председательством президента состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего.

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Кроме того, был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие Указом президента Украины от 26.08.2021 №446. По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения", - рассказал Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20889)


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Топ комментарии
+50
Наказ випустити кацапів з Криму на материк, здати коридор і воду на Крим був виконаний на 100%.
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15.08.2022 19:24 Ответить
+38
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15.08.2022 19:20 Ответить
+38
Так и у нас недонаполеон

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15.08.2022 19:26 Ответить
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как при сталине.... совок совком
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15.08.2022 19:20 Ответить
в Наполеона й Гітлера теж були..
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15.08.2022 19:23 Ответить
Так и у нас недонаполеон

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15.08.2022 19:26 Ответить
так отож..заздалегідь готувався
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15.08.2022 19:30 Ответить
Артіллєрісти, ЗЄ-лєнін дал приказ!
Із сотєн тисяч батарєй...

Народ, ти тільки не **** !
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15.08.2022 19:53 Ответить
Нет, он не Черчилль,
Он другой,
Герой неведомый,
Но милый...

АсПушкин
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15.08.2022 19:57 Ответить
Кончений оманський іуда з 30 рублями
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15.08.2022 20:30 Ответить
РОЯЛЬ ВИКАТУВАЛИ ? ЧИ ТАК В ХОЛОСТУ ТЕРЕБОНЬКАВ ?
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15.08.2022 22:11 Ответить
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15.08.2022 19:20 Ответить
Це шо, Бєняпарт Шоневтік?
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15.08.2022 19:26 Ответить
Лавры ,кровавого маньяка СРАЛИНА , СПАТЬ НЕ ДУЮТ ⁉️
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15.08.2022 19:47 Ответить
еге ж,

Зєляняпарте Чого-ти-мля-не втіко ?
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15.08.2022 19:55 Ответить
Саме так. Боневтік Янелоховіч Беняпарт.
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15.08.2022 19:58 Ответить
Боневтік Янелоховіч Беняпарт-Оманский.
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15.08.2022 20:31 Ответить
Янелох Боневтік Шашликович справжнє його ім'я.
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15.08.2022 20:49 Ответить
Скоро его будут звать Лох Бонэвтик
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15.08.2022 21:05 Ответить
питання риторичне: тому що Бо-не-втИк

не втикає, і всьо тут
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15.08.2022 19:59 Ответить
не збори генеральної старшини при гетьмані...жюкова самі надибаєте.
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15.08.2022 19:22 Ответить
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15.08.2022 20:00 Ответить
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15.08.2022 19:23 Ответить
Ермак все успел записать для передачи?
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15.08.2022 19:23 Ответить
навіщо паритись? у вечірньому гундосику гівнокомандуючий сам викладе
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15.08.2022 19:25 Ответить
А что ему там писать? Рассказ ветеринара, как распознать завороток кишок у коров и не спутать её бычком?
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15.08.2022 20:00 Ответить
питання риторичне
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15.08.2022 20:38 Ответить
Наказ випустити кацапів з Криму на материк, здати коридор і воду на Крим був виконаний на 100%.
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15.08.2022 19:24 Ответить
Ким себе возомнило оте ЗЕлене лайно?
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15.08.2022 19:25 Ответить
Бонопартом..Імператором всієя Україна
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15.08.2022 19:26 Ответить
Наказів про здачу України зелене лайно думає тільки про ц
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15.08.2022 19:26 Ответить
іди у сраку... мудило
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15.08.2022 19:30 Ответить
Йоксіль-моксіль, тримайте мене вдесятирьох. Накінець-то, впереше в Україні створена "Ставка", для відосіків лавка. Я не можу збагнути, як оце ми вісім років воюємо і не мали "ставки"? Нарешті, тема для нового серіалу про Голобородько є, залишилося підібрати акторів, хоча і вони є. Залишилося все це зліпити і показати баранам.
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15.08.2022 19:30 Ответить
Ставка большє чем жизнь.
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15.08.2022 20:50 Ответить
@баний цирк....
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15.08.2022 19:34 Ответить
Наолеончик понимает, что после войны придется ОТВЕЧАТЬ, почему страна не была готова к вторжению!
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15.08.2022 19:38 Ответить
Особенно интересен вопрос ****** юга страны. Или такие неудобные вопросы на рнбо не рассматриваются? Что ж ты данилов??? Не противно??
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15.08.2022 19:45 Ответить
«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита». Ф.Энгельс
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15.08.2022 19:42 Ответить
Дозволю, собі, цю надзвичайну подію, не коментувати...
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15.08.2022 19:43 Ответить
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15.08.2022 19:43 Ответить
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15.08.2022 20:03 Ответить
Патрон такий сумний
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15.08.2022 20:05 Ответить
А є фото де Патрон лапу підняв...
На фото зправа?
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15.08.2022 20:13 Ответить
Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача. (не стан забезбечення ЗСУ необхідною кількістю озброєння),а виконання наказів "зе" по збільшенню фальшивих відосіків в інформаційному просторі України
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15.08.2022 19:44 Ответить
Створіння , що " здало " операцію спецслужб по " Вагнерівцям " , ні на крок , при любих перемовинах , не відходить від генерала Залужного. Видать " верховний " не дуже довіряє нашому Головнокомандуючому, що приставив до нього професійного " крота "!
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15.08.2022 19:46 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXKDtPmMSmvhGo5u5uxttrUou9dk_JXJZsDmMMZl42SWNMwfEJes3lZUBY6v_KNGJ9bcNRLqMLMoB6SMrQiy4SxEWarvrYmoDTD3K6oqDkpKkkWQl1KpDUpMNeVfSVBhsyA6eD44EnHSBZvbwZLYBJo&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 3 ч. ·

Після гучних і правдивих заяв бійців, які обороняють село Піски - С.Гнезділова та В.Регеші, хотілося б рішень від влади. Не публічних заяв, а дій по суті. Бо всі ці заяви та звернення мають одну причину - «снарядний голод».

Російські війська демонструють дуже низьку боєздатність, і ніяке просування російськоі армії було б взагалі неможливо, якби ми мали хоча 20% снарядів від російських витрат. Чи робиться все необхідне для вирішення цього питання постачання ***********? Нажаль, далеко не все.

Як завжди, проблемою є відсутність системного планування та слабка між інституційна взаємодія. Питання *********** має не просто підніматись, воно має вирішуватись, і можливості у нас є, щоб покращити цей напрям.

******* війна - це війна логістики. Це не може бути війна піхоти, війна військових, десь там далеко.

Перевагу у війні створює кількість снарядів, кількість мін, кількість бойових машин, кількість стволів, кількість дронів, кількість сенсорів. Все це результат рішень, які має ухвалювати влада.

Тому звертаюсь до Верховного головнокомандувача, до міністра оборони, депутатів комітету по обороні. Коли ви читаєте повідомлення бійців з села Піски, з-під Бахмута, з Авдіївки, з Сіверська, ваше завдання не мовчки кивати головою на військових, а провести аналіз, чи все ви зробили для укладання контрактів на снаряди та міни, чи вчасно проплатили, чи вчасно внесли зміни до бюджету, чи вчасно транспортували. Це від вас залежить. І якщо снарядів та мін не вистачає, то ваш обов'язок, як народних обранців, їхати туди, у Піски, у Соледар, на Давидів брод, в там на передовій пояснювати бійцям, чому ви щось не змогли, чому не встигли. Адже гроші на закупівлі зброї у бюджеті є, і закупівля снарядів є ключовою проблемою.

До 24 лютого за три роки свого правління жодного снаряду та жодної міни Слуги народу та президент Зеленський для армії не закупили. Це факт. І за цю злочинну бездіяльність треба відповідати, треба бути з людьми чесними.

Виглядає дико, коли замість снарядів та мін, яких не вистачає, офіс президента знову займається рейтингами, піаром, і на це є і час і гроші, і до цього є цікавість.

Ті, хто ухвалює рішення щодо оборонних закупівель, і президент в тому числі, мають хоча б інколи бути на передовій, щоб дивитись на ситуацію своїми очима, спілкуватись з воїнами, доповідати про результати своєї роботи. Це обов'язок влади під час війни.

І це єдиний шлях не відриватись від реальності.
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15.08.2022 19:47 Ответить
Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Величайший президент всех народов Владимир Великий Зеленский Первый надувал щеки, размахивал скипетром и кидался какашками в министра обороны и в Верховного Главнокомандующего. Затем Президента накормили хотдогами, прочитали молебен о его высочайшем здоровье и уложили спать с его найлюбимейшим первым помощником агентом Козырем.
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15.08.2022 19:48 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW4Du9W3kj72YHAe0AmfonSH_hH1SQ12YVRblZ-BW2SgNMCvgfZBFbi3J0cpxIPb18k3lQ4_A49dECGemq2CI8M3nqhagtep6A9aatiaqDLGgB829kg2TdcqeNNbwhiUGTgPXqpHhIxV0RXSvlKrO3a&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW4Du9W3kj72YHAe0AmfonSH_hH1SQ12YVRblZ-BW2SgNMCvgfZBFbi3J0cpxIPb18k3lQ4_A49dECGemq2CI8M3nqhagtep6A9aatiaqDLGgB829kg2TdcqeNNbwhiUGTgPXqpHhIxV0RXSvlKrO3a&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 6 ч. ·

Судя по информационным «вбросам» из Офиса президента, готовимся в ближайшие месяцы обсасывать в соцсетях, как будем мёрзнуть в отопительный сезон.

Значит, на носу что-то, от чего надо срочно отвлекать внимание людей..
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15.08.2022 19:49 Ответить
во...і я помітила..он почали відволікати майданом, суддями..
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15.08.2022 20:08 Ответить
Чуть не "тасс уполномочен заявить...", ставка вже є на чолі з кротом Є.
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15.08.2022 19:50 Ответить
Меня,как харьковчанина ,волнует обстановка в Харькове и под Харьковом.Ставка с генералами ничего не делает по надежной защитеХарькова и освобождению области.Синегубов и Терехов просто пиарятся.Не могут даже достойно организовать прибытие скорых на место обстрелов,не знают точное число раненых.Спят беспробудно до утра.Результат.Раненая женщина скончалась в больнице.Число раненых выяснили только концу дня,после обстрела в 10-30,Вчера в Нью Йорке нанесли Салману Рушди более 40 ран .И его спасли.А у нас -нет. Это и раненых военных касается тоже,хотя там задияны другие медицинские службы.Видно, кареты скорой долго едут,не всем оснащены,персонал недостаточно натренирован.А Терехов и Синегубов самопиаром занимаются,с ветряными мельницами борятся.
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15.08.2022 19:51 Ответить
Ще хочеться додати до Вашого допису і запитати, куди йде вся гуманітарка з-за кордону, що на передку майже нічого нема, якби ще й не волонтери, то взагалі біда. Але наше височество кожного вечора робить звіт ні про що, а хотілось би знати, що надіслали союзники, в якій кількості і куди відправлено.
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15.08.2022 20:01 Ответить
у нас вся гуманітарка на олх
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15.08.2022 20:09 Ответить
Раз война оказалась неизбежной - всё для войны, и малейшая распущенность и недостаток энергии должны
быть караемы по законам военного времени» ( т.41) Бланк-Ульянин
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15.08.2022 19:55 Ответить
не нагадуйте..бо найвеличніший тільки 3 томи настрочив..

бідні діти..ми вивчали нєтлєнку Бланка, а вони будуть вивчати янелоха..
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15.08.2022 20:11 Ответить
Це які накази - готуватися до шашликів?
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15.08.2022 19:58 Ответить
А какие приказы может отдавать боневтик? Он где то стал видным полководцем?????
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15.08.2022 20:14 Ответить
І що ця ставка клоунів вирішує?

Без Залужного вся ця зграя шакалів російського рубля не коштує.
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15.08.2022 20:16 Ответить
Наприклад, звільнити Херсон. Пачєму нє випалнєно?
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15.08.2022 20:29 Ответить
тупін ніколи Херсон не віддасть поки він контролює Північно-Кримській канал. І всі оті базікання з приводу наступу на Херсон - це локшина на вуха. Місяць за місяцем буде проходити, а ми так і будемо спостерігати "часткові успіхі ворога" на тій чи іншій ділянці фронту
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15.08.2022 23:29 Ответить
А завод по виробництву зброї перевірили,щоб хлопцям було чим звільняти окуповані землі?
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15.08.2022 20:30 Ответить
и какая ставка у этой ставки на кону? Харьков? Николаев? Одесса? Днепр? (не дай Боже)
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15.08.2022 20:31 Ответить
Стан виконання наказів... Налічія отсутствія.
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15.08.2022 20:32 Ответить
йбаний, квартальний зрадник.
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15.08.2022 20:34 Ответить
Образ Чегевария уже приелся. Вот таваришч Сталин - это да! Ну чем не Виссарионович, тем более Наполеоном он уже был.
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15.08.2022 20:36 Ответить
так він же таскає якусь зелену муйню на блискавці, що на ньому виглядає як френч на Сталіні
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15.08.2022 21:02 Ответить
Пляпесець…
вставка…
дєрьмак його на колінах тримав???
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15.08.2022 20:41 Ответить
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15.08.2022 21:02 Ответить
Якщо зеленський дає накази, то кепські наші справи!
Єдиною людиною, яка може давати накази військовим повинен бути Залужний!
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15.08.2022 21:05 Ответить
Зате не бариги
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15.08.2022 21:08 Ответить
А ж страшно - что ещё натворит...
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15.08.2022 21:12 Ответить
А Жуков був? Чи тільки Берія?
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15.08.2022 21:46 Ответить
В ставке выступали арахамия или безуглая?
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15.08.2022 22:12 Ответить
дуетом.
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15.08.2022 22:38 Ответить
А секретарем была дамочка, не имеющая допуска к секретной информации и у которой муж - бывший росиянин помощник русского депутата?
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15.08.2022 22:28 Ответить
 
 