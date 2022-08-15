Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: обсудили состояние исполнения приказов, - Данилов

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Под председательством президента состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего.

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Кроме того, был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие Указом президента Украины от 26.08.2021 №446. По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения", - рассказал Данилов.