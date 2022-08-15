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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: обговорили стан виконання наказів, - Данілов

зеленський

Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони у Олексій Данілов у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під голосуванням Президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача.

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Крім того, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", уведеного в дію Указом Президента України від 26.08.2021 №446. Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення", - розповів Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (24391)


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Топ коментарі
+50
Наказ випустити кацапів з Криму на материк, здати коридор і воду на Крим був виконаний на 100%.
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15.08.2022 19:24 Відповісти
+38
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15.08.2022 19:20 Відповісти
+38
Так и у нас недонаполеон

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15.08.2022 19:26 Відповісти
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как при сталине.... совок совком
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15.08.2022 19:20 Відповісти
в Наполеона й Гітлера теж були..
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15.08.2022 19:23 Відповісти
Так и у нас недонаполеон

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15.08.2022 19:26 Відповісти
так отож..заздалегідь готувався
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15.08.2022 19:30 Відповісти
Артіллєрісти, ЗЄ-лєнін дал приказ!
Із сотєн тисяч батарєй...

Народ, ти тільки не **** !
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15.08.2022 19:53 Відповісти
Нет, он не Черчилль,
Он другой,
Герой неведомый,
Но милый...

АсПушкин
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15.08.2022 19:57 Відповісти
Кончений оманський іуда з 30 рублями
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15.08.2022 20:30 Відповісти
РОЯЛЬ ВИКАТУВАЛИ ? ЧИ ТАК В ХОЛОСТУ ТЕРЕБОНЬКАВ ?
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15.08.2022 22:11 Відповісти
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15.08.2022 19:20 Відповісти
Це шо, Бєняпарт Шоневтік?
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15.08.2022 19:26 Відповісти
Лавры ,кровавого маньяка СРАЛИНА , СПАТЬ НЕ ДУЮТ ⁉️
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15.08.2022 19:47 Відповісти
еге ж,

Зєляняпарте Чого-ти-мля-не втіко ?
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15.08.2022 19:55 Відповісти
Саме так. Боневтік Янелоховіч Беняпарт.
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15.08.2022 19:58 Відповісти
Боневтік Янелоховіч Беняпарт-Оманский.
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15.08.2022 20:31 Відповісти
Янелох Боневтік Шашликович справжнє його ім'я.
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15.08.2022 20:49 Відповісти
Скоро его будут звать Лох Бонэвтик
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15.08.2022 21:05 Відповісти
питання риторичне: тому що Бо-не-втИк

не втикає, і всьо тут
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15.08.2022 19:59 Відповісти
не збори генеральної старшини при гетьмані...жюкова самі надибаєте.
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15.08.2022 19:22 Відповісти
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15.08.2022 20:00 Відповісти
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15.08.2022 19:23 Відповісти
Ермак все успел записать для передачи?
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15.08.2022 19:23 Відповісти
навіщо паритись? у вечірньому гундосику гівнокомандуючий сам викладе
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15.08.2022 19:25 Відповісти
А что ему там писать? Рассказ ветеринара, как распознать завороток кишок у коров и не спутать её бычком?
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15.08.2022 20:00 Відповісти
питання риторичне
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15.08.2022 20:38 Відповісти
Наказ випустити кацапів з Криму на материк, здати коридор і воду на Крим був виконаний на 100%.
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15.08.2022 19:24 Відповісти
Ким себе возомнило оте ЗЕлене лайно?
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15.08.2022 19:25 Відповісти
Бонопартом..Імператором всієя Україна
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15.08.2022 19:26 Відповісти
Наказів про здачу України зелене лайно думає тільки про ц
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15.08.2022 19:26 Відповісти
іди у сраку... мудило
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15.08.2022 19:30 Відповісти
Йоксіль-моксіль, тримайте мене вдесятирьох. Накінець-то, впереше в Україні створена "Ставка", для відосіків лавка. Я не можу збагнути, як оце ми вісім років воюємо і не мали "ставки"? Нарешті, тема для нового серіалу про Голобородько є, залишилося підібрати акторів, хоча і вони є. Залишилося все це зліпити і показати баранам.
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15.08.2022 19:30 Відповісти
Ставка большє чем жизнь.
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15.08.2022 20:50 Відповісти
@баний цирк....
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15.08.2022 19:34 Відповісти
Наолеончик понимает, что после войны придется ОТВЕЧАТЬ, почему страна не была готова к вторжению!
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15.08.2022 19:38 Відповісти
Особенно интересен вопрос ****** юга страны. Или такие неудобные вопросы на рнбо не рассматриваются? Что ж ты данилов??? Не противно??
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15.08.2022 19:45 Відповісти
«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита». Ф.Энгельс
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15.08.2022 19:42 Відповісти
Дозволю, собі, цю надзвичайну подію, не коментувати...
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15.08.2022 19:43 Відповісти
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15.08.2022 19:43 Відповісти
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15.08.2022 20:03 Відповісти
Патрон такий сумний
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15.08.2022 20:05 Відповісти
А є фото де Патрон лапу підняв...
На фото зправа?
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15.08.2022 20:13 Відповісти
Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача. (не стан забезбечення ЗСУ необхідною кількістю озброєння),а виконання наказів "зе" по збільшенню фальшивих відосіків в інформаційному просторі України
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15.08.2022 19:44 Відповісти
Створіння , що " здало " операцію спецслужб по " Вагнерівцям " , ні на крок , при любих перемовинах , не відходить від генерала Залужного. Видать " верховний " не дуже довіряє нашому Головнокомандуючому, що приставив до нього професійного " крота "!
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15.08.2022 19:46 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXKDtPmMSmvhGo5u5uxttrUou9dk_JXJZsDmMMZl42SWNMwfEJes3lZUBY6v_KNGJ9bcNRLqMLMoB6SMrQiy4SxEWarvrYmoDTD3K6oqDkpKkkWQl1KpDUpMNeVfSVBhsyA6eD44EnHSBZvbwZLYBJo&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 3 ч. ·

Після гучних і правдивих заяв бійців, які обороняють село Піски - С.Гнезділова та В.Регеші, хотілося б рішень від влади. Не публічних заяв, а дій по суті. Бо всі ці заяви та звернення мають одну причину - «снарядний голод».

Російські війська демонструють дуже низьку боєздатність, і ніяке просування російськоі армії було б взагалі неможливо, якби ми мали хоча 20% снарядів від російських витрат. Чи робиться все необхідне для вирішення цього питання постачання ***********? Нажаль, далеко не все.

Як завжди, проблемою є відсутність системного планування та слабка між інституційна взаємодія. Питання *********** має не просто підніматись, воно має вирішуватись, і можливості у нас є, щоб покращити цей напрям.

******* війна - це війна логістики. Це не може бути війна піхоти, війна військових, десь там далеко.

Перевагу у війні створює кількість снарядів, кількість мін, кількість бойових машин, кількість стволів, кількість дронів, кількість сенсорів. Все це результат рішень, які має ухвалювати влада.

Тому звертаюсь до Верховного головнокомандувача, до міністра оборони, депутатів комітету по обороні. Коли ви читаєте повідомлення бійців з села Піски, з-під Бахмута, з Авдіївки, з Сіверська, ваше завдання не мовчки кивати головою на військових, а провести аналіз, чи все ви зробили для укладання контрактів на снаряди та міни, чи вчасно проплатили, чи вчасно внесли зміни до бюджету, чи вчасно транспортували. Це від вас залежить. І якщо снарядів та мін не вистачає, то ваш обов'язок, як народних обранців, їхати туди, у Піски, у Соледар, на Давидів брод, в там на передовій пояснювати бійцям, чому ви щось не змогли, чому не встигли. Адже гроші на закупівлі зброї у бюджеті є, і закупівля снарядів є ключовою проблемою.

До 24 лютого за три роки свого правління жодного снаряду та жодної міни Слуги народу та президент Зеленський для армії не закупили. Це факт. І за цю злочинну бездіяльність треба відповідати, треба бути з людьми чесними.

Виглядає дико, коли замість снарядів та мін, яких не вистачає, офіс президента знову займається рейтингами, піаром, і на це є і час і гроші, і до цього є цікавість.

Ті, хто ухвалює рішення щодо оборонних закупівель, і президент в тому числі, мають хоча б інколи бути на передовій, щоб дивитись на ситуацію своїми очима, спілкуватись з воїнами, доповідати про результати своєї роботи. Це обов'язок влади під час війни.

І це єдиний шлях не відриватись від реальності.
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15.08.2022 19:47 Відповісти
Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Величайший президент всех народов Владимир Великий Зеленский Первый надувал щеки, размахивал скипетром и кидался какашками в министра обороны и в Верховного Главнокомандующего. Затем Президента накормили хотдогами, прочитали молебен о его высочайшем здоровье и уложили спать с его найлюбимейшим первым помощником агентом Козырем.
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15.08.2022 19:48 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZW4Du9W3kj72YHAe0AmfonSH_hH1SQ12YVRblZ-BW2SgNMCvgfZBFbi3J0cpxIPb18k3lQ4_A49dECGemq2CI8M3nqhagtep6A9aatiaqDLGgB829kg2TdcqeNNbwhiUGTgPXqpHhIxV0RXSvlKrO3a&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZW4Du9W3kj72YHAe0AmfonSH_hH1SQ12YVRblZ-BW2SgNMCvgfZBFbi3J0cpxIPb18k3lQ4_A49dECGemq2CI8M3nqhagtep6A9aatiaqDLGgB829kg2TdcqeNNbwhiUGTgPXqpHhIxV0RXSvlKrO3a&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 6 ч. ·

Судя по информационным «вбросам» из Офиса президента, готовимся в ближайшие месяцы обсасывать в соцсетях, как будем мёрзнуть в отопительный сезон.

Значит, на носу что-то, от чего надо срочно отвлекать внимание людей..
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15.08.2022 19:49 Відповісти
во...і я помітила..он почали відволікати майданом, суддями..
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15.08.2022 20:08 Відповісти
Чуть не "тасс уполномочен заявить...", ставка вже є на чолі з кротом Є.
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15.08.2022 19:50 Відповісти
Меня,как харьковчанина ,волнует обстановка в Харькове и под Харьковом.Ставка с генералами ничего не делает по надежной защитеХарькова и освобождению области.Синегубов и Терехов просто пиарятся.Не могут даже достойно организовать прибытие скорых на место обстрелов,не знают точное число раненых.Спят беспробудно до утра.Результат.Раненая женщина скончалась в больнице.Число раненых выяснили только концу дня,после обстрела в 10-30,Вчера в Нью Йорке нанесли Салману Рушди более 40 ран .И его спасли.А у нас -нет. Это и раненых военных касается тоже,хотя там задияны другие медицинские службы.Видно, кареты скорой долго едут,не всем оснащены,персонал недостаточно натренирован.А Терехов и Синегубов самопиаром занимаются,с ветряными мельницами борятся.
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15.08.2022 19:51 Відповісти
Ще хочеться додати до Вашого допису і запитати, куди йде вся гуманітарка з-за кордону, що на передку майже нічого нема, якби ще й не волонтери, то взагалі біда. Але наше височество кожного вечора робить звіт ні про що, а хотілось би знати, що надіслали союзники, в якій кількості і куди відправлено.
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15.08.2022 20:01 Відповісти
у нас вся гуманітарка на олх
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15.08.2022 20:09 Відповісти
Раз война оказалась неизбежной - всё для войны, и малейшая распущенность и недостаток энергии должны
быть караемы по законам военного времени» ( т.41) Бланк-Ульянин
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15.08.2022 19:55 Відповісти
не нагадуйте..бо найвеличніший тільки 3 томи настрочив..

бідні діти..ми вивчали нєтлєнку Бланка, а вони будуть вивчати янелоха..
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15.08.2022 20:11 Відповісти
Це які накази - готуватися до шашликів?
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15.08.2022 19:58 Відповісти
А какие приказы может отдавать боневтик? Он где то стал видным полководцем?????
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15.08.2022 20:14 Відповісти
І що ця ставка клоунів вирішує?

Без Залужного вся ця зграя шакалів російського рубля не коштує.
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15.08.2022 20:16 Відповісти
Наприклад, звільнити Херсон. Пачєму нє випалнєно?
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15.08.2022 20:29 Відповісти
тупін ніколи Херсон не віддасть поки він контролює Північно-Кримській канал. І всі оті базікання з приводу наступу на Херсон - це локшина на вуха. Місяць за місяцем буде проходити, а ми так і будемо спостерігати "часткові успіхі ворога" на тій чи іншій ділянці фронту
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15.08.2022 23:29 Відповісти
А завод по виробництву зброї перевірили,щоб хлопцям було чим звільняти окуповані землі?
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15.08.2022 20:30 Відповісти
и какая ставка у этой ставки на кону? Харьков? Николаев? Одесса? Днепр? (не дай Боже)
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15.08.2022 20:31 Відповісти
Стан виконання наказів... Налічія отсутствія.
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15.08.2022 20:32 Відповісти
йбаний, квартальний зрадник.
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15.08.2022 20:34 Відповісти
Образ Чегевария уже приелся. Вот таваришч Сталин - это да! Ну чем не Виссарионович, тем более Наполеоном он уже был.
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15.08.2022 20:36 Відповісти
так він же таскає якусь зелену муйню на блискавці, що на ньому виглядає як френч на Сталіні
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15.08.2022 21:02 Відповісти
Пляпесець…
вставка…
дєрьмак його на колінах тримав???
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15.08.2022 20:41 Відповісти
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15.08.2022 21:02 Відповісти
Якщо зеленський дає накази, то кепські наші справи!
Єдиною людиною, яка може давати накази військовим повинен бути Залужний!
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15.08.2022 21:05 Відповісти
Зате не бариги
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15.08.2022 21:08 Відповісти
А ж страшно - что ещё натворит...
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15.08.2022 21:12 Відповісти
А Жуков був? Чи тільки Берія?
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15.08.2022 21:46 Відповісти
В ставке выступали арахамия или безуглая?
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15.08.2022 22:12 Відповісти
дуетом.
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15.08.2022 22:38 Відповісти
А секретарем была дамочка, не имеющая допуска к секретной информации и у которой муж - бывший росиянин помощник русского депутата?
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15.08.2022 22:28 Відповісти
 
 