Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: обговорили стан виконання наказів, - Данілов

Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони у Олексій Данілов у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під голосуванням Президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача.

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Крім того, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", уведеного в дію Указом Президента України від 26.08.2021 №446. Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення", - розповів Данілов.