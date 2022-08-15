Днепропетровщина дважды за сутки подверглась российским обстрелам, - облсовет
Российские войска дважды в день 15 августа обстреляли Днепропетровщину: под удар попали громады Никопольского и Криворожского районов.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Криворожье и Никопольщина снова под обстрелами.
Днем оккупационная армия России из "Ураганов" ударила по Зеленодольской громаде, также под вражеский огонь попали пограничные территории Апостоловской ТГ, что в Криворожском районе. Жертв нет, разрушений тоже.
Около шести вечера россияне обстреляли территории между населенными пунктами в Марганецкой громаде Никопольского района. К счастью, без пострадавших.
Что касается других громад нашей области – все спокойно, день прошел без чрезвычайных ситуаций. На границах Днепропетровщины все под контролем Вооруженных сил Украины. Наши защитники оккупантов в область не пустят, но враг продолжает терроризировать нас обстрелами. Поэтому помните о правилах безопасности", – рассказал он.
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