Последствия ночных обстрелов Днепропетровщины российскими оккупантами: Повреждены предприятия и дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ударили по Днепропетровщине. Какие-либо военные объекты на местах обстрела отсутствуют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В ночь на 15 августа 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня города Никополь. В результате вражеского обстрела повреждены склады, цеха и админпомещения промышленного предприятия. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии оборудование предприятия энергетической инфраструктуры на территории Никопольского района", - говорится в сообщении.

Также под огнем российских оккупантов оказалось с. Великая Костромка Криворожского района. Повреждены частные домохозяйства, автомобиль и сельхозтехника.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

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