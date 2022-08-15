Последствия ночных обстрелов Днепропетровщины российскими оккупантами: Повреждены предприятия и дома. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ударили по Днепропетровщине. Какие-либо военные объекты на местах обстрела отсутствуют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"В ночь на 15 августа 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня города Никополь. В результате вражеского обстрела повреждены склады, цеха и админпомещения промышленного предприятия. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии оборудование предприятия энергетической инфраструктуры на территории Никопольского района", - говорится в сообщении.
Также под огнем российских оккупантов оказалось с. Великая Костромка Криворожского района. Повреждены частные домохозяйства, автомобиль и сельхозтехника.
Отмечается, что какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.
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