Наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Пошкоджено підприємства та будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по Дніпропетровщині. Будь-які військові об’єкти на місцях обстрілу відсутні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури облатсі.

"В ніч на 15 серпня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню міста Нікополь. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії обладнання підприємства енергетичної інфраструктури на території Нікопольського району", - йдеться в повідомленні.

Також під вогнем російських окупантів опинилося с.Велика Костромка Криворізького району. Пошкоджено приватні домогосподарства, автомобіль та сільгосптехніка.

Зазначається, що будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

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